Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng vận tải chiến thuật NH90 mang số hiệu TNZA002. Ảnh: Airbus

Một chiếc trực thăng NH90 của Không quân Hoàng gia New Zealand vừa trở thành chiếc đầu tiên trên thế giới cán mốc 3.000 giờ bay, một cột mốc hiếm có đối với đội bay chỉ vỏn vẹn tám chiếc của phi đội số 3.

Nguồn: interestingengineering

Trực thăng NH90 mang số hiệu TNZA002 của Không quân Hoàng gia New Zealand (RNZAF) đã ghi tên vào lịch sử hàng không khi trở thành chiếc đầu tiên trên toàn cầu vượt mốc 3.000 giờ bay. Đơn vị vận hành xác lập cột mốc này vào ngày 26/8/2026 tại căn cứ Ohakea, nằm gần thị trấn Bulls và cách thành phố Palmerston North khoảng 24 km về phía tây bắc, thuộc vùng Manawatū. Chiếc trực thăng này hiện dẫn đầu một đội bay toàn cầu gồm 530 chiếc NH90 đang hoạt động.

NH90 do liên doanh NHIndustries (NHI) chế tạo, trong đó Airbus Helicopters, bộ phận sản xuất trực thăng của tập đoàn Airbus, nắm phần sở hữu chính. Airbus cũng phụ trách công tác bảo dưỡng cho đội bay của RNZAF kể từ năm 2015.

Theo Airbus, thành tích trên càng trở nên đáng nói khi đặt cạnh quy mô khiêm tốn của đội NH90 New Zealand. Phi đội số 3 chỉ vận hành 8 chiếc NH90, nhưng theo ghi nhận của Airbus, đơn vị này lại đạt tần suất bay cao nhất trong số mọi nhà khai thác NH90 trên thế giới.

Kỷ lục không đến từ tuổi máy bay`

Nguồn: interestingengineering

Đại diện Airbus cho biết kỷ lục này không đơn thuần đến từ tuổi đời của máy bay, bởi nhiều chiếc NH90 đời cũ hơn vẫn đang hoạt động tại châu Âu. Thay vào đó, con số 3.000 giờ bay phản ánh cường độ sử dụng rất cao mà New Zealand áp dụng cho đội bay của mình. Hai chiếc NH90 đầu tiên đến New Zealand vào tháng 12/2011 để thay thế phi đội trực thăng Iroquois đã già cỗi của Không quân nước này, và theo Airbus, kể từ đó New Zealand đã cho đội NH90 của mình bay với tần suất cao hơn bất kỳ nhà khai thác nào khác.

"Đây là một thành tích lớn đối với một đội bay nhỏ và một đội ngũ nhỏ," Thiếu tá không quân Lachie Johnston, Chỉ huy đội bay NH90, cho biết.

Nguồn: interestingengineering

Đội bay của New Zealand vẫn nhỏ bé nếu so với khoảng 530 chiếc NH90 đang hoạt động trên toàn thế giới. Dù vậy, phi đội số 3 lại dẫn đầu toàn bộ đội bay quốc tế về số giờ bay, thành quả mà ông Johnston cho là nhờ vào đội ngũ kỹ thuật viên, nhân sự chuỗi cung ứng và những người lập kế hoạch cho đội bay, những người luôn giữ cho trực thăng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

"Họ chính là bí quyết làm nên thành công của chúng tôi," ông nói thêm, đồng thời cho biết khối lượng công việc của đội bay vượt xa các nhiệm vụ quân sự thông thường, bởi trực thăng còn thường xuyên tham gia hỗ trợ các cơ quan dân sự.

Những nhiệm vụ khắc nghiệt qua thiên tai

Nguồn: interestingengineering

Trực thăng NH90 của RNZAF đảm nhận nhiều nhiệm vụ đa dạng, từ vận chuyển binh sĩ, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán thương vong, đến hỗ trợ cảnh sát và các cơ quan chính phủ khác. Ngoài ra, đội bay còn hoạt động tại những vùng núi cao khắc nghiệt và triển khai trên biển cùng tàu HMNZS Canterbury của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Theo Airbus, một số nhiệm vụ đòi hỏi cao nhất mà đội bay từng thực hiện diễn ra trong các đợt thiên tai lớn.

Nguồn: interestingengineering

Đội bay nhỏ này đã trải qua một phép thử lớn sau trận động đất mạnh 7,8 độ tại Kaikōura vào tháng 11/2016. Trận động đất cắt đứt toàn bộ các tuyến đường vào khu vực bị ảnh hưởng, khiến nhiều cộng đồng dân cư rơi vào cảnh cô lập. Trước tình huống đó, các trực thăng NH90 của RNZAF thiết lập một cầu hàng không khẩn cấp ngay trong buổi trưa cùng ngày. RNZAF điều ba chiếc trực thăng đến Christchurch, sau đó liên tục chở hàng tiếp tế vào Kaikōura và đưa người dân mắc kẹt ra ngoài.

Ông Patrick Power, trưởng nhóm phụ trách chương trình NH90 của Airbus, cho biết nhịp độ hoạt động khi đó dồn dập đến mức đội ngũ bảo dưỡng phải lau chắn gió của trực thăng ngay sau mỗi chuyến bay, bởi số lượng trực thăng tham gia cứu hộ quá lớn khiến những vết bẩn nhỏ cũng có thể gây nhầm lẫn cho phi hành đoàn.

Nguồn: interestingengineering

Một phép thử lớn khác đến khi bão Gabrielle đổ bộ New Zealand vào tháng 2/2023. Mực nước dâng nhanh buộc phi đội số 3 chuẩn bị 7 trong số 8 chiếc NH90 để triển khai, trong khi chiếc còn lại đang bảo dưỡng định kỳ, nghĩa là toàn bộ trực thăng sẵn sàng đều tham gia chiến dịch ứng phó. Trong đợt này, các phi hành đoàn NH90 đã sơ tán 384 người và 23 thú cưng, nhiều người trong số đó được đưa trực tiếp khỏi mái nhà ngập nước. Đội bay cũng vận chuyển 56.438 pound, tương đương 25.600 kg, hàng hóa treo ngoài thân máy bay, cùng 147.290 pound, tương đương 66.810 kg, hàng hóa chở bên trong.

Nền tảng bảo dưỡng phía sau cột mốc

Nguồn: interestingengineering

Để duy trì cường độ vận hành lớn như vậy, RNZAF cần một nền tảng bảo dưỡng vững chắc phía sau. Airbus Helicopters duy trì một đội ngũ nhân sự cắm chốt ngay trong bộ phận bảo dưỡng của RNZAF tại căn cứ Ohakea kể từ năm 2015. Nhân viên Airbus làm việc trực tiếp cùng các kỹ thuật viên Không quân New Zealand trong đội Deeper Maintenance, phụ trách những đợt kiểm tra bảo dưỡng lớn diễn ra sau mỗi 600 giờ bay, công việc chiếm nhiều thời gian nhất của cả nhóm. Mỗi đợt kiểm tra như vậy mất khoảng ba tháng cho một chiếc trực thăng. Đội ngũ Airbus cắm chốt tại đây đã tăng từ 4 người khi chương trình mới bắt đầu lên 10 người ở thời điểm hiện tại.

Quan hệ hợp tác bảo dưỡng này giúp New Zealand duy trì tỷ lệ sẵn sàng hoạt động của đội NH90 ở mức khoảng 75%, vượt xa mức trung bình của các nhà khai thác khác trên toàn cầu. Cùng lúc đó, đội ngũ tại Ohakea đã tự thực hiện đợt nâng cấp phần mềm Software Release 2 cho toàn bộ đội bay ngay tại chỗ và hoàn tất công việc này trong thời gian kỷ lục. Nhờ đó, New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên hoàn tất đợt nâng cấp phần mềm này trên toàn bộ đội NH90 của mình.

Theo Airbus, cột mốc 3.000 giờ bay của TNZA002 giờ đây trở thành minh chứng cụ thể cho cường độ vận hành đó của đội bay New Zealand.