Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD. Ảnh: Hệ thống X-Bow .

Máy bay đánh chặn Buckler vừa hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trước khi được giới thiệu tới khách hàng quân sự quốc tế. Hệ thống do X Bow Systems của Mỹ phát triển nhằm đối phó thế hệ UAV giá rẻ đang làm thay đổi cán cân trên chiến trường hiện đại.

Buckler được thiết kế để đánh chặn UAV nhóm 3, dòng máy bay không người lái có khối lượng từ khoảng 25 đến 450 kg, thường đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát, giám sát hoặc tấn công chiến thuật. Theo X Bow Systems, máy bay đánh chặn mới kết hợp tốc độ rất cao với chi phí sản xuất thấp, tạo ra giải pháp phòng thủ phù hợp trước các cuộc tấn công bằng số lượng lớn UAV.

Các cuộc xung đột gần đây cho thấy UAV giá rẻ đang tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng không truyền thống. Trong nhiều trường hợp, quân đội phải sử dụng các tên lửa phòng không trị giá hàng triệu USD để tiêu diệt mục tiêu chỉ có giá vài nghìn hoặc vài chục nghìn USD.

Khoảng chênh lệch quá lớn về chi phí khiến nhiều chuyên gia quốc phòng cho rằng mô hình phòng thủ hiện nay khó duy trì nếu các cuộc tấn công bằng UAV tiếp tục gia tăng.

Buckler được phát triển để giải quyết chính bài toán này. Theo nhà sản xuất, mỗi hệ thống có giá dưới 100.000 USD, thấp hơn đáng kể so với nhiều loại tên lửa đánh chặn hiện nay.

Trong đợt thử nghiệm mới nhất, Buckler đã hoàn thành chuyến bay thử nhằm đánh giá hệ thống đẩy, khả năng ổn định khi bay và hiệu suất tổng thể. Chương trình còn bao gồm các cuộc thử nghiệm đốt tĩnh đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và hệ thống đánh lửa.

Theo X Bow Systems, kết quả thử nghiệm đáp ứng các mục tiêu kỹ thuật, đưa Buckler tiến gần hơn tới giai đoạn triển khai thực tế.

Giải bài toán chi phí trong chiến tranh UAV

Một điểm đáng chú ý của Buckler là mô hình sản xuất tích hợp. X Bow Systems tự chế tạo cả khung máy bay lẫn động cơ tên lửa nhiên liệu rắn thay vì phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Động cơ tên lửa nhiên liệu rắn hiện được xem là một trong những mắt xích thiếu hụt của ngành công nghiệp quốc phòng khi nhu cầu sản xuất tên lửa và hệ thống đánh chặn tăng mạnh. Việc chủ động sản xuất giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chế tạo, đồng thời kiểm soát chất lượng và nguồn cung.

Ông Jason Hundley, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành X Bow Systems, cho rằng việc sử dụng các tên lửa trị giá hàng triệu USD để bắn hạ những mục tiêu chỉ trị giá vài nghìn USD không phải chiến lược bền vững.

Ông cho biết: "Buckler đã bay thử, có giá dưới 100.000 USD và chúng tôi tự chế tạo khung máy bay cùng hệ thống động cơ. Đây là câu trả lời của chúng tôi trước nhu cầu của Mỹ và các đồng minh về năng lực sản xuất vũ khí với chi phí hợp lý và quy mô lớn."

Sau khi hoàn thành thử nghiệm, Buckler đã được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough ở Anh, nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc phòng và khách hàng quân sự trên thế giới.

Theo X Bow Systems, công ty sẽ tiếp tục mang Buckler tới Hội nghị chuyên đề về Phòng thủ Tên lửa và Không gian năm 2026 tại Huntsville, bang Alabama, đồng thời mở rộng các cuộc trao đổi với những đối tác quốc phòng tiềm năng.

Doanh nghiệp cho biết đang phát triển đồng thời các dây chuyền sản xuất cố định và di động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với máy bay đánh chặn, động cơ hỗ trợ cất cánh RATO và các chương trình vũ khí siêu thanh thế hệ mới.

Cuộc đua mới trong công nghệ chống UAV

Sự xuất hiện của Buckler phản ánh xu hướng mới của ngành công nghiệp quốc phòng. Thay vì tập trung phát triển những tên lửa đánh chặn có hiệu suất rất cao nhưng giá thành lớn, các nhà sản xuất đang chuyển sang các hệ thống đủ khả năng tiêu diệt UAV với chi phí thấp hơn và có thể sản xuất hàng loạt.

Trong bối cảnh UAV giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều trên chiến trường, khả năng duy trì nguồn cung lớn với chi phí hợp lý được xem là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của các hệ thống phòng không trong tương lai.