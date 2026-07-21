Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

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Thông tin Honda xây dựng thêm một nhà máy lắp ráp mới tại Bắc Mỹ được ông Toshihiro Mibe, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Honda chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ vị trí cụ thể cũng như thời điểm nhà máy mới có thể đi vào hoạt động.

"Tôi muốn tăng mạnh số lượng xe bán ra tại Bắc Mỹ", ông Mibe nói với Yomiuri Shimbun. Ông giải thích rằng ý tưởng cơ bản của Honda là sản xuất ngay tại nơi có nhu cầu tiêu thụ.

Honda hiện đã có mạng lưới sản xuất dày đặc tại khu vực này. Hai nhà máy đặt tại bang Ohio, gồm East Liberty và Marysville, đảm nhiệm việc lắp ráp hai mẫu xe bán chạy nhất của hãng là CR-V và Accord. Một nhà máy khác tại Greensburg, bang Indiana, cũng sản xuất thêm CR-V cùng mẫu Civic. Trong khi đó, các mẫu xe cỡ lớn hơn như Odyssey và Pilot được lắp ráp tại Lincoln, bang Alabama. Ngoài Mỹ, Honda còn vận hành các nhà máy lắp ráp tại Mexico và Canada.

Bắc Mỹ hiện là thị trường lớn nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất cho Honda, chiếm khoảng 40% tổng doanh số toàn cầu của hãng trong năm 2025. Tuy nhiên, các nhà máy của Honda tại Mỹ, Mexico và Canada đang hoạt động gần hết công suất, khiến hãng phải tính đến phương án mở rộng bằng một nhà máy mới.

Automotive News dẫn số liệu từ hãng nghiên cứu GlobalData cho biết các nhà máy của Honda tại Mỹ đang chạy ở mức 85% trong tổng công suất 1,2 triệu xe mỗi năm. Nếu tính toàn bộ nhà máy tại Bắc Mỹ, tỷ lệ sử dụng công suất tăng lên 90%, trên tổng công suất tối đa 1,8 triệu xe.

Một nhà máy bổ sung sẽ giúp Honda gia tăng doanh số tại Bắc Mỹ, đồng thời tạo thêm khoảng đệm để ứng phó với các gián đoạn trong chuỗi cung ứng. "Các nhà máy hiện tại gần như đã chạy hết công suất", ông Mibe nói. "Nếu không có khoảng đệm, anh sẽ không thể khôi phục sản xuất khi có sự cố."

Kế hoạch xây nhà máy mới hiện vẫn ở giai đoạn rất sớm. Dù vậy, nếu được triển khai, kế hoạch này có thể đóng vai trò then chốt trong nỗ lực mở rộng thị phần của Honda tại thị trường Mỹ, nơi mang lại lợi nhuận cao cho hãng.