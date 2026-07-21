VietOffice 2026 quy tụ 130 doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số ngành văn phòng

Sự kiện do Công ty VINEXAD phối hợp cùng Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam (VOMA) tổ chức.

Với quy mô 160 gian hàng của 130 doanh nghiệp đến từ 08 quốc gia và vùng lãnh thổ, VietOffice 2026 mang đến không gian trưng bày đa dạng, quy tụ các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội giao thương, chuyển giao công nghệ và hợp tác đầu tư trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

VietOffice 2026 - Tiếp nối uy tín, mở rộng cơ hội hợp tác

Sau những thành công của các kỳ triển lãm trước, VietOffice đã trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng, thiết bị giáo dục và giải pháp văn phòng thông minh. Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mới, triển lãm còn là cầu nối giúp doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, mở rộng hệ thống phân phối, cập nhật xu hướng công nghệ và gia tăng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Năm 2026, triển lãm tiếp tục mở rộng quy mô với sự tham gia của 130 doanh nghiệp đến từ 08 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh sức hút ngày càng lớn của VietOffice đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là minh chứng cho nhu cầu đổi mới công nghệ, hiện đại hóa môi trường làm việc và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

Hội tụ các giải pháp văn phòng hiện đại và công nghệ tiên tiến

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế số, các giải pháp văn phòng thông minh không còn đơn thuần là thiết bị hỗ trợ mà đã trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suấtlàm việc và tiết kiệm chi phí. VietOffice 2026 mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, bao gồm: Văn phòng phẩm; Thiết bị và máy văn phòng; Thiết bị giáo dục; Giải pháp văn phòng thông minh; Phụ kiện và vật dụng văn phòng.

Các doanh nghiệp tham gia sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm, công nghệ và giải pháp mới ứng dụng AI, số hóa tài liệu, tự động hóa quy trình làm việc, quản lý văn phòng và quản trị dữ liệu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức giáo dục cũng như người tiêu dùng.

Quy tụ nhiều thương hiệu tiêu biểu trong nước và quốc tế

VietOffice 2026 là nơi hội tụ nhiều thương hiệu uy tín trong lĩnh vực văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và công nghệ văn phòng đến từ Việt Nam và thế giới.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam có sự góp mặt của nhiều thương hiệu quen thuộc như Văn phòng phẩm Hải Hà, Colormate, Công ty CP tập đoàn Phú Sơn, Công ty TNHH thương mại quốc tế Văn Minh, HP Việt Nam… cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất, phân phối văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục và giải pháp văn phòng đang không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ở khu vực quốc tế, triển lãm quy tụ các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác với các sản phẩm, giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực máy văn phòng, thiết bị in ấn, trình chiếu, số hóa tài liệu, văn phòng phẩm sáng tạo và công nghệ phục vụ môi trường làm việc hiện đại. Bên cạnh đó là sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế uy tín như Luohe Loufor Stationery, Saehan Art, Deligao, Shunlong Stationery, Innovative Creations... góp phần mang đến bức tranh toàn diện về xu hướng phát triển của ngành.

Sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước không chỉ nâng cao chất lượng triển lãm mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chuỗi hoạt động chuyên ngành thiết thực, thúc đẩy kết nối và chuyển đổi số

Bên cạnh không gian trưng bày, VietOffice 2026 tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn kết nối và chia sẻ tri thức thông qua chuỗi hoạt động chuyên ngành được xây dựng theo hướng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp.

Xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm là Chương trình Kết nối giao thương (Business Matching), tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý và khách hang tiềm năng, mở rộng mạng lưới đối tác và gia tăng cơ hội hợp tác.

Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là chuỗi hội thảo chuyên ngành được tổ chức với sự phối hợp của các hiệp hội và tổ chức uy tín, mang đến những thông tin cập nhật và giải pháp thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể, từ 14h00-15h00 ngày 30/07/2026, VINEXAD phối hợp cùng Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam tổ chức tọa đàm “Đồng hành chuyển đổi số: Giải pháp; Nền tảng quản lý tài liệu cho trường học và văn phòng hiện đại”, tập trung giới thiệu các giải pháp quản lý tài liệu tiên tiến và bảo mật dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành trong doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Tiếp đó, từ 13h30-17h00 ngày 31/07/2026, VINEXAD phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “ Đấu thầu công và Nghĩa vụ EPR ngành Văn phòng phẩm và Thiết bị giáo dục: Hướng dẫn tuân thủ pháp lý và tối ưu hồ sơ thầu”, nhằm cập nhật các quy định mới về đấu thầu công và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), đồng thời chia sẻ những giải pháp giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tối ưu hồ sơ dự thầu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho khách tham quan

Không chỉ là không gian giao thương chuyên nghiệp, VietOffice 2026 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm giúp tăng tính tương tác giữa doanh nghiệp và khách tham quan.

Nổi bật là Tour tham quan Nhà máy Văn phòng phẩm Thiên Long vào 13h00 ngày 30/07/2026, mangđến cơ hội khám phá quy trình sản xuất hiện đại của một trong những thương hiệu văn phòng phẩmhàng đầu Việt Nam.

Song song đó, Workshop vẽ tranh sáng tạo với chủ đề “Thế giới tí hon cùng Colormate” sẽ diễn ra từ 09h00-17h00 ngày 31/07/2026, tạo nên sân chơi sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên, gia đình và những người yêu thích hội họa.

Trong suốt thời gian triển lãm, khách tham quan còn có thể tham gia Mini Game Check-in nhận quà, mang đến không khí sôi động và những trải nghiệm thú vị tại sự kiện.

Với quy mô ngày càng mở rộng, sự tham gia của nhiều thương hiệu uy tín cùng chuỗi hoạt độngchuyên môn đa dạng, VietOffice 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện chuyên ngành hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và giải pháp văn phòng thông minh.

Triển lãm không chỉ là nơi doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn là diễn đàn cập nhật xu hướng công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong môi trường làm việc hiện đại. Thông qua các hoạt động trưng bày, kết nối giao thương và hội thảo chuyên ngành, VietOffice 2026 kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng tại Việt Nam.