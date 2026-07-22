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Quốc gia đầu tiên trong EU thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Thanh Hiền

Thanh Hiền

17:35 | 22/07/2026
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Pháp là quốc gia đầu tiên trong Liên minh Châu Âu (EU) thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, hướng đến việc bảo vệ sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Tuy nhiên, việc thực thi quy định này vẫn phải đối mặt nhiều thách thức.
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Pháp siết quản lý mạng xã hội và điện thoại trong trường học

Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội với 130 phiếu thuận và 21 phiếu chống. Dự luật hiện chờ Thượng viện phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Tổng thống Emmanuel Macron kỳ vọng quy định mới sẽ được áp dụng ngay trước thời điểm năm học mới bắt đầu vào tháng 9.

Nếu được thông qua, Pháp sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu có chính sách nghiêm ngặt nhất nhằm kiểm soát trẻ vị thành niên trên môi trường số.

Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh minh họa: BBC
Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh minh họa: BBC

Dự luật yêu cầu trẻ dưới 15 tuổi không được truy cập các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, X, YouTube hay Snapchat. Đồng thời, học sinh trung học cũng sẽ bị cấm sử dụng điện thoại thông minh trong trường nhằm giảm tình trạng mất tập trung và hạn chế ảnh hưởng của thiết bị số đến việc học.

Dù vậy, quy định vẫn tạo điều kiện cho các nền tảng phục vụ giáo dục tiếp tục hoạt động. Những dịch vụ như Wikipedia, các thư viện khoa học trực tuyến hay kho mã nguồn mở GitHub không thuộc phạm vi hạn chế nhằm đảm bảo nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh.

Lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội được đánh giá là cần thiết. Ảnh minh họa: BearFotos/Shutterstock
Lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội được đánh giá là cần thiết. Ảnh minh họa: BearFotos/Shutterstock

Chính phủ Pháp cho rằng việc siết chặt quản lý xuất phát từ thực tế trẻ em dành ngày càng nhiều thời gian trên điện thoại. Theo thống kê của cơ quan y tế công cộng nước này, khoảng một nửa số thanh thiếu niên sử dụng smartphone từ 2 đến 5 giờ mỗi ngày, 90% truy cập Internet hằng ngày bằng điện thoại và hơn một nửa thường xuyên sử dụng mạng xã hội.

Giới chức Pháp nhận định việc tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển của trẻ, làm giảm thời gian đọc sách, gây thiếu ngủ và tạo áp lực tâm lý do xu hướng so sánh bản thân với người khác.

Thách thức từ việc thực thi và bài học kinh nghiệm quốc tế

Quy định mới của Pháp được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang nghiên cứu các biện pháp kiểm soát việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Hy Lạp dự kiến triển khai chính sách tương tự từ năm 2027, trong khi Na Uy, Anh và Tây Ban Nha cũng đang xem xét các dự luật liên quan.

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Úc cho thấy việc ban hành lệnh cấm chỉ là bước khởi đầu. Dù là quốc gia đầu tiên áp dụng quy định hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội, kết quả thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Các khảo sát gần đây cho thấy khoảng 60% trẻ từ 12 đến 15 tuổi tại Úc vẫn duy trì ít nhất một tài khoản mạng xã hội. Nhiều nền tảng như YouTube, Instagram, TikTok hay Snapchat bị cho là chưa kiểm soát chặt độ tuổi người dùng, thậm chí một số dịch vụ không yêu cầu xác minh tuổi khi đăng ký tài khoản.

Hy Lạp dự kiến cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2027 Hy Lạp dự kiến cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội từ năm 2027

Từ đầu năm 2027, trẻ em dưới 15 tuổi ở Hy Lạp sẽ không được phép sử dụng các nền tảng mạng xã hội, trong ...
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Anh sẽ triển khai lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đồng thời kiểm soát với các ...

Bên cạnh đó, không ít người dùng trẻ đã vượt qua các rào cản bằng mạng riêng ảo (VPN) hoặc những phương thức kỹ thuật khác để tiếp tục truy cập các nền tảng bị hạn chế.

Để tránh lặp lại tình trạng này, giới chức Pháp đang xem xét bổ sung các biện pháp kiểm soát việc sử dụng VPN nhằm ngăn chặn hành vi lách quy định xác minh độ tuổi. Song song với đó, nhiều ý kiến cũng kêu gọi tăng trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ trong việc xác thực người dùng và bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Việc kiểm soát trẻ em sử dụng mạng xã hội đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, hiệu quả của các lệnh cấm sẽ phụ thuộc không chỉ vào quy định pháp lý mà còn vào khả năng xác minh độ tuổi, các giải pháp kỹ thuật và mức độ hợp tác của các nền tảng công nghệ trong quá trình thực thi.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
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