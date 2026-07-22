Pháp siết quản lý mạng xã hội và điện thoại trong trường học

Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội với 130 phiếu thuận và 21 phiếu chống. Dự luật hiện chờ Thượng viện phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực. Tổng thống Emmanuel Macron kỳ vọng quy định mới sẽ được áp dụng ngay trước thời điểm năm học mới bắt đầu vào tháng 9.

Nếu được thông qua, Pháp sẽ trở thành một trong những quốc gia châu Âu có chính sách nghiêm ngặt nhất nhằm kiểm soát trẻ vị thành niên trên môi trường số.

Pháp thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh minh họa: BBC

Dự luật yêu cầu trẻ dưới 15 tuổi không được truy cập các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, X, YouTube hay Snapchat. Đồng thời, học sinh trung học cũng sẽ bị cấm sử dụng điện thoại thông minh trong trường nhằm giảm tình trạng mất tập trung và hạn chế ảnh hưởng của thiết bị số đến việc học.

Dù vậy, quy định vẫn tạo điều kiện cho các nền tảng phục vụ giáo dục tiếp tục hoạt động. Những dịch vụ như Wikipedia, các thư viện khoa học trực tuyến hay kho mã nguồn mở GitHub không thuộc phạm vi hạn chế nhằm đảm bảo nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh.

Lệnh cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội được đánh giá là cần thiết. Ảnh minh họa: BearFotos/Shutterstock

Chính phủ Pháp cho rằng việc siết chặt quản lý xuất phát từ thực tế trẻ em dành ngày càng nhiều thời gian trên điện thoại. Theo thống kê của cơ quan y tế công cộng nước này, khoảng một nửa số thanh thiếu niên sử dụng smartphone từ 2 đến 5 giờ mỗi ngày, 90% truy cập Internet hằng ngày bằng điện thoại và hơn một nửa thường xuyên sử dụng mạng xã hội.

Giới chức Pháp nhận định việc tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển của trẻ, làm giảm thời gian đọc sách, gây thiếu ngủ và tạo áp lực tâm lý do xu hướng so sánh bản thân với người khác.

Thách thức từ việc thực thi và bài học kinh nghiệm quốc tế

Quy định mới của Pháp được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang nghiên cứu các biện pháp kiểm soát việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Hy Lạp dự kiến triển khai chính sách tương tự từ năm 2027, trong khi Na Uy, Anh và Tây Ban Nha cũng đang xem xét các dự luật liên quan.

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Úc cho thấy việc ban hành lệnh cấm chỉ là bước khởi đầu. Dù là quốc gia đầu tiên áp dụng quy định hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội, kết quả thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Các khảo sát gần đây cho thấy khoảng 60% trẻ từ 12 đến 15 tuổi tại Úc vẫn duy trì ít nhất một tài khoản mạng xã hội. Nhiều nền tảng như YouTube, Instagram, TikTok hay Snapchat bị cho là chưa kiểm soát chặt độ tuổi người dùng, thậm chí một số dịch vụ không yêu cầu xác minh tuổi khi đăng ký tài khoản.

Bên cạnh đó, không ít người dùng trẻ đã vượt qua các rào cản bằng mạng riêng ảo (VPN) hoặc những phương thức kỹ thuật khác để tiếp tục truy cập các nền tảng bị hạn chế.

Để tránh lặp lại tình trạng này, giới chức Pháp đang xem xét bổ sung các biện pháp kiểm soát việc sử dụng VPN nhằm ngăn chặn hành vi lách quy định xác minh độ tuổi. Song song với đó, nhiều ý kiến cũng kêu gọi tăng trách nhiệm của các doanh nghiệp công nghệ trong việc xác thực người dùng và bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng.

Việc kiểm soát trẻ em sử dụng mạng xã hội đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, hiệu quả của các lệnh cấm sẽ phụ thuộc không chỉ vào quy định pháp lý mà còn vào khả năng xác minh độ tuổi, các giải pháp kỹ thuật và mức độ hợp tác của các nền tảng công nghệ trong quá trình thực thi.