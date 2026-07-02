Công an TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo súng trên mạng

Tang vật thu giữ.

TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo súng hoạt động trên mạng xã hội

Công an TP.HCM vừa bóc gỡ một đường dây chế tạo, mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, trải rộng nhiều tỉnh thành phía Nam. Chuyên án cho thấy tội phạm đang lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch và che giấu hoạt động mua bán vũ khí bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo Công an TP.HCM, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video giới thiệu các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận người mua, trao đổi giá cả và thống nhất phương thức giao dịch.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM là đối tượng cầm đầu đường dây. Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo các khẩu súng, sau đó bắn thử, quay video và đăng tải lên mạng nhằm thu hút khách hàng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các khẩu súng và đạn được ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc các kiện hàng thông thường trước khi gửi qua xe khách liên tỉnh. Tiền giao dịch được chuyển qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhằm xóa dấu vết.

Từ ngày 30/5 đến 6/6/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Dù các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cư trú, liên lạc hoàn toàn qua môi trường mạng và sử dụng nhiều biện pháp đối phó, Ban chuyên án vẫn bắt giữ hơn 30 đối tượng, đồng thời khám xét nhiều địa điểm liên quan.

Kết quả khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng, 9 khẩu đang trong quá trình lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được gia công, khoảng 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, máy tính và linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án về các tội chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược cũng như các tài khoản mạng xã hội được sử dụng phục vụ hoạt động phạm tội.

Trong quá trình mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự còn phát hiện thêm 7 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng này đã bị xử lý hình sự theo quy định, đồng thời cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các mắt xích còn lại.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây chế tạo súng trên mạng

Mạng xã hội trở thành công cụ che giấu hoạt động phạm tội

Vụ án phản ánh xu hướng tội phạm ngày càng khai thác mạnh môi trường số để thực hiện hành vi phạm pháp. Thay vì giao dịch trực tiếp, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, liên lạc bằng tài khoản ảo, thanh toán qua tài khoản trung gian và vận chuyển hàng hóa dưới nhiều hình thức ngụy trang.

Cách thức này khiến việc xác minh nhân thân, truy vết dòng tiền và kiểm soát quá trình vận chuyển gặp nhiều khó khăn hơn so với các phương thức truyền thống. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác phát hiện, giám sát và đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Người dân cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc chế tạo vũ khí trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội, hội nhóm hoặc đối tượng có dấu hiệu quảng bá, giao dịch vũ khí trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Việc phát hiện và triệt phá thành công đường dây lần này góp phần ngăn chặn nguy cơ phát tán vũ khí ra xã hội, đồng thời cho thấy quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm pháp.