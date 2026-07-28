Với cập nhật này, người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho Meta AI trong tin nhắn riêng tư mà không làm các câu trả lời xuất hiện trên bảng tin của người khác. Đồng thời trong mục tin nhắn này cũng giúp người dùng linh hoạt hơn trong cách thức và không gian tương tác với Meta AI.

Người dùng có thể chia sẻ trực tiếp bài viết trên Threads, hình ảnh, đường liên kết hoặc video với Meta AI, đặt thêm các câu hỏi liên quan và tìm hiểu sâu hơn về một chủ đề trong cuộc trò chuyện riêng tư. Chẳng hạn, người dùng có thể nhờ Meta AI tóm tắt bộ phim “The Odyssey”, giải thích một thuật ngữ mà cộng đồng mạng đang nhắc đến nhiều, hoặc tìm hiểu vì sao một cặp đôi nổi tiếng nào đó đang trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Meta vẫn đang tiếp tục thử nghiệm Meta AI trên bảng tin công khai của Threads tại một số thị trường trên thế giới, từ đó tiếp nhận phản hồi trước khi cân nhắc mở rộng trải nghiệm này tới nhiều thị trường hơn.

Threads triển khai Meta AI trong mục tin nhắn trực tiếp

Meta AI sẽ hoạt động như thế nào?

Mọi người có thể trò chuyện trực tiếp, riêng tư với Meta AI.

Người dùng có thể chia sẻ bài viết trên Threads, hình ảnh, đường liên kết hoặc video, đặt thêm câu hỏi và tìm hiểu một chủ đề sâu hơn trong cuộc trò chuyện.

Meta AI hoạt động như thế nào trên bảng tin công khai của Threads?

Mọi người có thể nhắc đến @meta.ai trong một bài viết hoặc phần trả lời công khai, kèm theo câu hỏi hoặc yêu cầu. Điều này giúp người dùng nhanh chóng có được thông tin và theo dõi các cuộc thảo luận đang được quan tâm mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Meta AI sẽ phản hồi công khai thông qua tài khoản @meta.ai.

Các câu trả lời sẽ được hiển thị công khai với mọi người. Meta AI sẽ phản hồi bằng ngôn ngữ được sử dụng trong bài viết mà Meta AI được nhắc đến, với khả năng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ được tích hợp sẵn.

Nếu muốn nhìn thấy ít nội dung phản hồi từ AI hơn, người dùng có thể chủ động tắt thông báo từ @meta.ai bất kỳ lúc nào, chọn “Không quan tâm” trên một bài viết của Meta AI, hoặc ẩn câu trả lời của Meta AI xuất hiện trực tiếp dưới bài viết của mình.