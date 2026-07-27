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LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:02 | 27/07/2026
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Với thông điệp “Vừa y không gian, vừa ý trải nghiệm”, sản phẩm là sự kết hợp thiết kế tối ưu không gian lắp đặt, dung tích lớn, khả năng bảo quản linh hoạt cùng các giải pháp làm đá và vận hành thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của gia đình Việt.
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Chia sẻ về dòng tủ lạnh này, ông In Jisoo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Bếp, LG Electronics Việt Nam, cho biết: “Với tủ lạnh French Door mới, LG hướng đến một giải pháp có thể thích ứng tốt hơn với nhịp sinh hoạt của gia đình Việt, từ cách bố trí trong căn bếp đến nhu cầu lưu trữ và sử dụng hằng ngày. Việc giới thiệu sản phẩm tại Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết của LG trong việc mang đến những trải nghiệm tiện nghi, linh hoạt và hiệu quả hơn cho người tiêu dùng”.

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới
Dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới của LG là sự kết hợp của thiết kế Thin Door (cánh cửa mỏng) và bản lề Zero Clearance

Theo đó, tủ lạnh French Door mới của LG được trang bị giải pháp Fit & Max, kết hợp thiết kế Thin Door (cánh cửa mỏng) và bản lề Zero Clearance, giúp tủ có thể lắp đặt gần sát tường hoặc hệ tủ bếp mà vẫn mở cửa thoải mái. Cánh tủ có độ dày chỉ 55mm, với góc mở lên đến 110 độ, giúp giảm phần nhô ra khi mở và tạo cảm giác liền mạch hơn cho không gian bếp.

Công nghệ InstaView™ tiếp tục trở thành điểm nhấn cũng như điểm nhận diện chung của tủ lạnh LG, cho phép người dùng gõ hai lần để nhìn thấu bên trong mà không cần mở cửa tủ. Sản phẩm đồng thời sở hữu bề mặt phẳng, đường nét tối giản và không gian bên trong được hoàn thiện với các chi tiết kim loại, góp phần tạo nên diện mạo hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới
LG French Door Fit & Max được phát triển để đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình Việt

Ngoài ra, tủ lạnh LG French Door Fit & Max còn được phát triển để đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình Việt, từ thưởng thức đồ uống, bảo quản thực phẩm đến quản lý thiết bị và điện năng. Trong đó, riêng với ngăn làm đá, LG mang đến ba lựa chọn gồm đá tròn Craft Ice™, đá viên và đá xay, giúp người dùng lựa chọn loại đá phù hợp với từng loại đồ uống. Hệ thống làm đá kép Dual Ice Maker gồm bộ làm đá Slim SpacePlus™ và hệ thống làm đá tròn Craft Ice™ riêng biệt, cho phép tạo đồng thời các loại đá khác nhau. Các bộ phận làm đá được bố trí gọn gàng nhằm hạn chế chiếm dụng khoang tủ, mở rộng không gian sắp xếp thực phẩm bên trong. Công nghệ UVnano™ sử dụng đèn LED tia cực tím để hỗ trợ khử khuẩn đầu ra nước, góp phần duy trì sự vệ sinh trong quá trình sử dụng.

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới
LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới

Ngăn làm đá và khả năng chuyển đổi đa năng Full Convert Drawer là những cải tiến đáng giá

Tủ cũng có khả năng bảo quản được nâng cấp với ngăn chuyển đổi đa năng Full Convert Drawer, cho phép điều chỉnh nhiệt độ từ 7°C xuống -23°C với sáu chế độ cài đặt sẵn. Người dùng có thể chuyển đổi khu vực này từ ngăn mát sang ngăn đông và ngược lại, phù hợp với nhu cầu bảo quản đồ uống, thực phẩm tươi, thịt, hải sản hoặc mở rộng không gian cấp đông. Ngăn chuyển đổi linh hoạt FRESHConverter+™ được thiết kế với khả năng điều chỉnh nhiệt độ và duy trì độ ẩm phù hợp, góp phần bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn.

Chưa dừng lại ở đó, LG cũng trang bị công nghệ LinearCooling™ giúp hạn chế biến động nhiệt độ; công nghệ làm lạnh từ cửa DoorCooling+™ đưa luồng khí lạnh đều đến khu vực cánh tủ; cùng bộ lọc Hygiene Fresh+™ hỗ trợ khử mùi và duy trì môi trường bảo quản sạch sẽ, vệ sinh hơn.

LG ra mắt dòng tủ lạnh French Door Fit & Max hoàn toàn mới
LG French Door Fit & Max thế hệ mới cũng được tích hợp AI Inverter cùng các tính năng làm lạnh và tiết kiệm năng lượng dựa trên thói quen sử dụng

Một trong những điều được người dùng đặc biệt quan tâm đó chính là mức tiêu thụ điện năng, theo LG thì dòng tủ lạnh LG French Door Fit & Max thế hệ mới được tích hợp AI Inverter cùng các tính năng làm lạnh và tiết kiệm năng lượng dựa trên thói quen sử dụng. Khi được kích hoạt thông qua ứng dụng LG ThinQ™, hệ thống sẽ ghi nhận thói quen đóng mở cửa tủ trong khoảng ba tuần. Từ dữ liệu này, AI Fresh chủ động điều chỉnh hiệu suất làm lạnh vào những khung giờ tủ thường xuyên được mở, trong khi AI Saving Mode phân tích tần suất sử dụng để tối ưu hoạt động của thiết bị trong các khoảng thời gian ít mở cửa hơn.

Thông qua ứng dụng LG ThinQ™, người dùng cũng có thể theo dõi trạng thái thiết bị, điều chỉnh nhiệt độ và quản lý các chế độ vận hành từ xa, giúp trải nghiệm sử dụng trở nên chủ động và thuận tiện hơn.

Công nghệ InstaView chính thức ra đời lần đầu tiên vào năm 2016, và dòng tủ lạnh French Door Fit & Max thế hệ mới chính là sản phẩm ghi dấu hành trình 10 năm của LG InstaView.

Tính đến nay, doanh số lũy kế của tủ lạnh LG InstaView trên toàn cầu đã vượt 5,3 triệu sản phẩm, tương đương trung bình khoảng một sản phẩm được bán ra mỗi phút kể từ khi ra mắt. Sản phẩm cũng tiếp tục ghi nhận phản hồi tích cực tại nhiều khu vực, từ Bắc Mỹ, châu Âu đến châu Á và Mỹ Latinh, đồng thời được ghi nhận tại các giải thưởng thiết kế và đổi mới quốc tế như Red Dot, iF, IDEA và CES Innovation Awards.

Theo LG, sự ra đời của InstaView thế hệ mới là không chỉ là sự thay đổi phù hợp với xu hướng, mà còn phù hợp hơn với không gian sống và thói quen sử dụng của người tiêu dùng Việt.

Người dùng đã có thể trực tiếp khám phá tủ lạnh French Door Fit & Max thế hệ mới tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG (96 Mạc Thị Bưởi, phường Sài Gòn, TP. HCM), nơi các giải pháp tối ưu không gian, bảo quản thực phẩm, làm đá và vận hành thông minh được giới thiệu trong một trải nghiệm liền mạch.

Sản phẩm có giá bán lẻ đề xuất 59.990.000 đồng, trong thời gian từ nay đến hết ngày 20/8/2026, 20 khách hàng đầu tiên đặt mua sản phẩm sẽ được tặng máy lọc không khí LG PuriCare AS60GHWG0 trị giá 8.260.000 đồng.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại https://www.lg.com/vn/tu-lanh/tu-lanh-french-door/f53egr/
LG tủ lạnh mới tủ lạnh French Door Fit & Max thế hệ mới công nghệ InstaView LG InstaView

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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31°C
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Thứ tư, 29/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 18:00
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Cập nhật: 27/07/2026 18:00
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