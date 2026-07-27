CJ Vietnam Open 2026: Mở rộng bệ phóng đưa Taekwondo Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới!

Giải Taekwondo Quốc tế G1 "CJ Vietnam Open 2026"diễn ra trong hai ngày 28-29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Rach Mieu Sports Complex), TP.HCM.

Được tổ chức lần đầu vào năm ngoái với tư cách là giải Taekwondo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do CJ tài trợ, năm nay giải đấu bước sang mùa giải thứ hai. CJ Vietnam Open là giải đấu quốc tế đạt cấp độ G1 được Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT) công nhận. Các vận động viên đã đăng ký với các Liên đoàn Taekwondo quốc gia sẽ tranh tài ở 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ.

CJ Vietnam Open 2026 mở rộng cơ hội chinh phục đấu trường quốc tế

Năm ngoái, giải đấu thu hút 112 vận động viên đến từ 13 quốc gia. Năm nay, giải quy tụ 167 vận động viên đến từ 15 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản...

Giải Vô Địch Taekwondo CJ Quốc Tế Mở Rộng 2026 là minh chứng cho việc chương trình đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam suốt 15 năm của CJ đã được mở rộng từ việc hỗ trợ đội tuyển quốc gia và các giải đấu trẻ sang giai đoạn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Giải Taekwondo Quốc tế G1 "CJ Vietnam Open 2026" được tổ chức trong hai ngày 28-29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Rach Mieu Sports Complex), TP.HCM.

Trước đây, để tích lũy điểm xếp hạng thế giới hoặc có cơ hội cọ xát quốc tế, các vận động viên Việt Nam hầu như phải tham dự các giải đấu được tổ chức ở nước ngoài. Nhằm tạo điều kiện để các vận động viên được trải nghiệm một giải đấu đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam và nâng cao năng lực thi đấu quốc tế, Tập đoàn CJ đã thúc đẩy tổ chức Giải Vô Địch Taekwondo CJ Quốc Tế Mở Rộng từ năm ngoái.

Giải đấu được tổ chức theo đúng quy định của Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT), áp dụng hệ thống chấm điểm điện tử và đội ngũ trọng tài quốc tế, giúp các vận động viên được thi đấu với các đối thủ hàng đầu trong môi trường tương đương các giải đấu quốc tế chính thức.

Đặc biệt, từ tháng 7 năm nay cũng là thời điểm bắt đầu tích lũy điểm xếp hạng mới cho vòng loại Olympic Los Angeles 2028 (LA 2028), vì vậy giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm khởi đầu của cuộc đua giành vé tham dự Olympic.

15 năm đồng hành nâng tầm Taekwondo Việt Nam

CJ Group đã liên tục đồng hành cùng Taekwondo Việt Nam trong suốt 15 năm, kể từ năm 2012, không ngừng mở rộng phạm vi hỗ trợ từ đội tuyển quốc gia đến các giải đấu trẻ và giải đấu quốc tế. Thông qua đó, CJ không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Taekwondo Việt Nam mà còn thúc đẩy sự phát triển của Taekwondo như một môn thể thao tiêu biểu của K-Sports.

Bắt đầu từ việc tài trợ Đội tuyển Taekwondo nữ quốc gia Việt Nam vào năm 2012, đến năm 2017, CJ tiếp tục mở rộng hỗ trợ sang Đội tuyển nam quốc gia, đồng thời cử các HLV chuyên môn người Hàn Quốc sang Việt Nam nhằm đưa hệ thống huấn luyện tiên tiến vào đào tạo.

CJ Vietnam Open 2026 thu hút 167 vận động viên từ 15 quốc gia và tạo cơ hội tích lũy điểm cho hành trình hướng tới Olympic.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Kil Tae, cựu HLV Đội tuyển Taekwondo trẻ quốc gia Hàn Quốc, tại giải đấu năm ngoái, Đội tuyển nữ Hà Nội do ông huấn luyện đã giành 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc, đồng thời ông được trao danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất nội dung nữ.

Nhờ sự hỗ trợ bền bỉ của CJ, Taekwondo Việt Nam đã liên tục đạt được những thành tích nổi bật tại các giải đấu quốc tế như Giải Vô địch Thế giới và ASIAD, trở thành một trong những môn thể thao mang về nhiều huy chương cho Việt Nam.

Tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á 2026 diễn ra ở Mông Cổ, Đội tuyển Việt Nam đã giành 9 huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, qua đó khẳng định vị thế trong nhóm các đội tuyển mạnh nhất châu Á và giành quyền tham dự Đại hội Thể thao châu Á Aichi - Nagoya sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Tại ASIAD, Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 6/8 hạng cân, với mục tiêu giành huy chương. Các vận động viên tham dự gồm Nguyễn Thị Loan (-19kg), Trần Thị Ánh Tuyết (-67kg), Bạc Thị Khiêm (-67kg) ở nội dung nữ và Nguyễn Hồng Trọng (-58kg), Lê Tuấn Nam (-68kg) và Trần Hồ Nhân Vân (+80kg).

Với sự đồng hành lâu dài của CJ, Taekwondo Việt Nam đã khẳng định vị thế tại các đấu trường quốc tế như Giải Vô địch Thế giới và ASIAD. CJ Vietnam Open năm nay được kỳ vọng sẽ là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia nâng cao cảm giác thi đấu, kiểm tra phong độ trước khi bước vào ASIAD Aichi - Nagoya vào tháng 9.

Giải đấu được kỳ vọng trở thành bệ phóng để các võ sĩ Việt Nam tích lũy điểm xếp hạng thế giới, hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Nguyễn Thị Loan, vận động viên vừa giành Huy chương Bạc tại Giải Vô địch Taekwondo Mỹ mở rộng (2026 U.S. Open Taekwondo Championship) diễn ra vào tháng 6 năm nay, chia sẻ: "CJ Vietnam Open là cơ hội quý giá để các vận động viên Việt Nam được thi đấu trong môi trường đạt chuẩn quốc tế ngay tại quê nhà. Điều này sẽ giúp nhiều vận động viên có thêm động lực nuôi dưỡng ước mơ và thử sức trên đấu trường thế giới. Trước thềm ASIAD, tôi sẽ nỗ lực đánh giá khách quan phong độ hiện tại, khắc phục những điểm còn hạn chế và chuẩn bị tốt nhất để đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao châu Á Aichi - Nagoya vào tháng 9."

CJ Vietnam Open cũng là một hoạt động tiêu biểu của mô hình "One CJ", với sự tham gia của nhiều công ty thành viên, được vận hành như một nền tảng văn hóa tổng hợp, kết hợp thể thao với việc lan tỏa lối sống lành mạnh và văn hóa Hàn Quốc.

Đại diện bộ phận Sports Marketing của CJ cho biết:"CJ Vietnam Open là sân chơi quan trọng giúp các vận động viên Việt Nam được thi đấu với các đối thủ đẳng cấp thế giới, tích lũy kinh nghiệm thực chiến và phát triển lên một tầm cao mới. Trong thời gian tới, CJ sẽ tiếp tục đồng hành thông qua việc hỗ trợ đội tuyển quốc gia và tổ chức các giải đấu quốc tế, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội để các vận động viên Việt Nam được trải nghiệm đấu trường thế giới và phát huy tối đa năng lực của mình".