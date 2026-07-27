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Google ra mắt tính năng đăng nhập Gmail bằng video selfie

Vân Tước

Vân Tước

15:06 | 27/07/2026
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Google giới thiệu phương thức xác thực mới cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản Google, trong đó có Gmail, bằng video selfie. Tính năng này hoạt động như một lựa chọn khôi phục dành cho trường hợp người dùng bị khóa tài khoản hoặc không còn quyền truy cập vào điện thoại, máy tính quen thuộc.
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Google ra mắt tính năng đăng nhập Gmail bằng video selfie
Google vừa ra mắt tính năng đăng nhập Gmail bằng video selfie, cho phép người dùng khôi phục quyền truy cập tài khoản khi quên mật khẩu. Ảnh: Google

Ông John Gronberg, Giám đốc quản lý sản phẩm của Google, cho biết công ty luôn tìm cách giữ an toàn cho thông tin quan trọng lưu trong tài khoản Google, đồng thời đảm bảo người dùng vẫn dễ dàng truy cập bằng nhiều phương thức xác thực khác nhau. Trong thông báo đăng trên trang chính thức của Google, được trích dẫn hôm Chủ nhật ngày 26/7/2026, ông Gronberg viết tài khoản Google lưu trữ nhiều dữ liệu giá trị, từ hình ảnh kỷ niệm đến email và tài liệu quan trọng, nên Google mong muốn những thông tin này luôn ở chế độ riêng tư, an toàn và dễ tiếp cận đối với chính chủ tài khoản. Ông cho biết thêm Google khuyến khích người dùng thiết lập sẵn nhiều phương thức đăng nhập, và video selfie chính là cách mới nhất được bổ sung.

Quá trình thiết lập video selfie diễn ra khá đơn giản. Người dùng chỉ cần hướng mặt vào camera thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình bằng vài động tác xoay đầu ngắn để hệ thống ghi lại khuôn mặt từ nhiều góc độ khác nhau. Đoạn video ban đầu này sẽ được lưu lại làm dữ liệu tham chiếu cho các lần xác thực sau.

Khi gặp sự cố đăng nhập, người dùng chọn mục video selfie trong quá trình khôi phục tài khoản rồi quay một đoạn video mới bằng camera thiết bị đang có trong tay. Hệ thống của Google sẽ đối chiếu video mới này với video đã lưu trước đó để xác minh danh tính. Nếu kết quả khớp, quyền truy cập tài khoản được khôi phục ngay sau đó.

Google khẳng định tính năng này được xây dựng trên nền tảng ưu tiên quyền riêng tư và bảo mật. Video selfie chỉ được ghi lại và lưu trữ sau khi người dùng đồng ý, đồng thời có thể xóa bất cứ lúc nào thông qua phần cài đặt tài khoản Google. Công ty cũng cam kết đoạn video này chỉ phục vụ mục đích xác thực tài khoản, trừ khi người dùng tự nguyện chia sẻ cho mục đích khác. Toàn bộ dữ liệu video được lưu ở trạng thái mã hóa trong lúc không sử dụng.

Để ngăn chặn hành vi giả mạo, Google áp dụng nhiều lớp bảo vệ nhằm đối phó với ảnh hoặc video giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra, thường được gọi là deepfake. Bên cạnh việc đối chiếu video mới với dữ liệu đã lưu, hệ thống còn yêu cầu người dùng thực hiện một động tác đơn giản ngay tại thời điểm xác thực, qua đó xác nhận đoạn video được quay trực tiếp chứ không phải dựng sẵn hay dàn dựng trước.

Theo Google, video selfie không thay thế mà bổ sung cho các phương thức xác thực đã có từ trước, bao gồm passkey và danh sách liên hệ khôi phục. Những tài khoản đủ điều kiện có thể kiểm tra và kích hoạt tính năng ngay tại địa chỉ g.co/signin-selfie. Người dùng muốn thiết lập chỉ cần vào phần cài đặt tài khoản Google, chọn mục thiết lập video selfie, sau đó làm theo hướng dẫn để hệ thống ghi hình từ nhiều góc. Khi hoàn tất, video được lưu an toàn cùng với sự đồng ý của chủ tài khoản, sẵn sàng phục vụ cho lần xác thực khôi phục tiếp theo nếu cần đến.

https://teknologi.bisnis.com/read/20260726/84/1991125/lupa-password-login-gmail-kini-bisa-pakai-video-selfie
đăng nhập Gmail bằng video selfie đăng nhập Gmail video selfie Google khôi phục tài khoản Google xác thực bảo mật Google chống deepfake passkey Google

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23°C
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32°C
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30°C
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Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
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Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
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Hải Phòng

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Thứ tư, 29/07/2026 00:00
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Thứ năm, 30/07/2026 00:00
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Thứ năm, 30/07/2026 09:00
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Khánh Hòa

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34°C
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24°C
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23°C
Thứ tư, 29/07/2026 00:00
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Thứ tư, 29/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 29/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 29/07/2026 12:00
25°C
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24°C
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Nghệ An

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Thứ ba, 28/07/2026 21:00
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Thứ tư, 29/07/2026 00:00
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Thứ tư, 29/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 16:00
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Cập nhật: 27/07/2026 16:00
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Cập nhật: 27/07/2026 16:00

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