Google ra mắt tính năng đăng nhập Gmail bằng video selfie

Google vừa ra mắt tính năng đăng nhập Gmail bằng video selfie, cho phép người dùng khôi phục quyền truy cập tài khoản khi quên mật khẩu. Ảnh: Google

Ông John Gronberg, Giám đốc quản lý sản phẩm của Google, cho biết công ty luôn tìm cách giữ an toàn cho thông tin quan trọng lưu trong tài khoản Google, đồng thời đảm bảo người dùng vẫn dễ dàng truy cập bằng nhiều phương thức xác thực khác nhau. Trong thông báo đăng trên trang chính thức của Google, được trích dẫn hôm Chủ nhật ngày 26/7/2026, ông Gronberg viết tài khoản Google lưu trữ nhiều dữ liệu giá trị, từ hình ảnh kỷ niệm đến email và tài liệu quan trọng, nên Google mong muốn những thông tin này luôn ở chế độ riêng tư, an toàn và dễ tiếp cận đối với chính chủ tài khoản. Ông cho biết thêm Google khuyến khích người dùng thiết lập sẵn nhiều phương thức đăng nhập, và video selfie chính là cách mới nhất được bổ sung.

Quá trình thiết lập video selfie diễn ra khá đơn giản. Người dùng chỉ cần hướng mặt vào camera thiết bị, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình bằng vài động tác xoay đầu ngắn để hệ thống ghi lại khuôn mặt từ nhiều góc độ khác nhau. Đoạn video ban đầu này sẽ được lưu lại làm dữ liệu tham chiếu cho các lần xác thực sau.

Khi gặp sự cố đăng nhập, người dùng chọn mục video selfie trong quá trình khôi phục tài khoản rồi quay một đoạn video mới bằng camera thiết bị đang có trong tay. Hệ thống của Google sẽ đối chiếu video mới này với video đã lưu trước đó để xác minh danh tính. Nếu kết quả khớp, quyền truy cập tài khoản được khôi phục ngay sau đó.

Google khẳng định tính năng này được xây dựng trên nền tảng ưu tiên quyền riêng tư và bảo mật. Video selfie chỉ được ghi lại và lưu trữ sau khi người dùng đồng ý, đồng thời có thể xóa bất cứ lúc nào thông qua phần cài đặt tài khoản Google. Công ty cũng cam kết đoạn video này chỉ phục vụ mục đích xác thực tài khoản, trừ khi người dùng tự nguyện chia sẻ cho mục đích khác. Toàn bộ dữ liệu video được lưu ở trạng thái mã hóa trong lúc không sử dụng.

Để ngăn chặn hành vi giả mạo, Google áp dụng nhiều lớp bảo vệ nhằm đối phó với ảnh hoặc video giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra, thường được gọi là deepfake. Bên cạnh việc đối chiếu video mới với dữ liệu đã lưu, hệ thống còn yêu cầu người dùng thực hiện một động tác đơn giản ngay tại thời điểm xác thực, qua đó xác nhận đoạn video được quay trực tiếp chứ không phải dựng sẵn hay dàn dựng trước.

Theo Google, video selfie không thay thế mà bổ sung cho các phương thức xác thực đã có từ trước, bao gồm passkey và danh sách liên hệ khôi phục. Những tài khoản đủ điều kiện có thể kiểm tra và kích hoạt tính năng ngay tại địa chỉ g.co/signin-selfie. Người dùng muốn thiết lập chỉ cần vào phần cài đặt tài khoản Google, chọn mục thiết lập video selfie, sau đó làm theo hướng dẫn để hệ thống ghi hình từ nhiều góc. Khi hoàn tất, video được lưu an toàn cùng với sự đồng ý của chủ tài khoản, sẵn sàng phục vụ cho lần xác thực khôi phục tiếp theo nếu cần đến.