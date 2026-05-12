Gemini trên Gmail nay có thể bắt chước người dùng

Google tiếp tục đẩy mạnh cuộc đua AI văn phòng khi tích hợp sâu Gemini vào Gmail với khả năng cá nhân hóa tông giọng. Khác các công cụ tạo văn bản trước đây vốn chỉ tập trung nội dung chung chung, Gemini giờ đây có thể phân tích lịch sử email nhằm tái hiện phong cách giao tiếp quen thuộc của chủ tài khoản. Người dùng ưa văn phong ngắn gọn, trang trọng hay thân thiện đều nhận về nội dung mang sắc thái tương ứng, tạo cảm giác gần với email do chính họ tự viết.

Điểm thay đổi quan trọng nằm ở cơ chế “Tone and style personalization”. Sau quá trình quét dữ liệu email đã gửi, Gemini tự xây dựng mô hình ngôn ngữ riêng cho từng cá nhân. Quá trình này giúp AI hiểu cách mở đầu, kết thúc, lựa chọn từ ngữ hay mức độ biểu cảm thường xuất hiện trong trao đổi công việc hằng ngày. Trong môi trường doanh nghiệp, yếu tố này tạo khác biệt lớn do email chuyên nghiệp thường phản ánh trực tiếp hình ảnh cá nhân và văn hóa làm việc.

Gmail tích hợp Gemini hỗ trợ người dùng. Ảnh: Google Blog

Song song khả năng mô phỏng văn phong, Gemini còn mở rộng kết nối với Google Drive cùng hệ sinh thái Workspace. AI có thể tự lấy dữ liệu liên quan từ tài liệu lưu trữ để chèn vào email mà người dùng không cần chuyển đổi ứng dụng hay sao chép thủ công. Quy trình xử lý công việc nhờ đó diễn ra liền mạch hơn, đặc biệt trong các hoạt động báo cáo, chăm sóc khách hàng hoặc trao đổi nội bộ với khối lượng email lớn.

Google cho biết mục tiêu bản cập nhật hướng tới việc tạo ra những email hoàn chỉnh đủ khả năng gửi ngay sau khi AI soạn xong. Hãng công nghệ Mỹ kỳ vọng nhân sự văn phòng giảm thời gian dành cho các tác vụ lặp lại để tập trung vào hoạt động mang giá trị cao hơn như hoạch định chiến lược, sáng tạo nội dung hoặc xử lý dữ liệu chuyên sâu.

Tuy nhiên, hướng phát triển mới cũng cho thấy tham vọng lớn hơn của Google trong việc biến Gemini thành “bản sao số” của người dùng thay vì chỉ đóng vai trò trợ lý nhập liệu. Khi AI nắm được cách hành văn, thái độ giao tiếp cùng thói quen phản hồi, ranh giới giữa nội dung do con người viết và nội dung do máy tạo ra ngày càng mờ đi. Điều này phản ánh xu hướng chung của ngành AI hiện nay, nơi các hãng công nghệ cạnh tranh không chỉ bằng tốc độ xử lý mà còn bằng khả năng tái tạo cá tính người dùng trên môi trường số.

Hiện tính năng mới xuất hiện trên các gói Google AI Plus, Pro và Ultra dành cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Động thái này tiếp tục củng cố vị thế của Google trong cuộc cạnh tranh AI văn phòng với các đối thủ lớn như Microsoft hay OpenAI.