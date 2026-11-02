Công nghệ số
Phần mềm - Ứng dụng

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập

Hồng Anh

Hồng Anh

15:49 | 02/11/2026
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Được biết, Trung tâm an toàn là hoạt động thuộc khuôn khổ chiến dịch hợp tác “Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến” giữa Zalo và Google từ đầu tháng 8/2026.
Giúp người cao tuổi hiểu và phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng Zalo và Google chung tay ra mắt Trung tâm an toàn TikTok ra mắt Trung tâm An toàn Thương hiệu

Lượng truy cập của Trung tâm an toàn đã cho thấy chủ đề về an toàn trên không gian mạng đang được đông đảo người dùng quan tâm. Bên cạnh việc đồng hành cùng Google, trong năm 2026, Zalo cũng đã thực hiện nâng cấp các tính năng an toàn trong ứng dụng, đồng thời hợp tác với nhiều công ty, tổ chức nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, an toàn cho người dùng.

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập
Trung tâm an toàn tổng hợp kiến thức nhận diện lừa đảo và công cụ bảo mật của Zalo và Google, đóng vai trò như cẩm nang an toàn số cho người dùng Việt.

Hướng đến việc nâng cao nhận thức và hình thành thói quen tự bảo vệ, tại đây Trung tâm an toàn đã cung cấp kiến thức hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Ngoài ra, trang thông tin còn giới thiệu các biện pháp bảo mật từ Zalo và Google để người dùng có thể chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Trước đó, Zalo cũng phối hợp chặt chẽ với Viettel triển khai rà soát các tài khoản gắn với các thuê bao di động đã được nhà mạng thu hồi. Trên cơ sở đó, Zalo sẽ gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại, nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật. Sự phối hợp này nhằm giúp ngăn chặn tình trạng lợi dụng các tài khoản gắn với thuê bao thu hồi để phát tán tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập

Zalo sẽ chủ động gửi thông báo để người dùng có thể cập nhật số điện thoại mới

Ở góc độ nền tảng, với hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo tập trung phát triển hàng loạt biện pháp trong giao diện tin nhắn giúp người dùng tự bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của mình. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra, kích hoạt ba tính năng an toàn như: Bảo mật 2 lớp, Báo xấu hay Tùy chỉnh quyền riêng tư ngay trên ứng dụng.

Với tính năng Bảo mật 2 lớp, quá trình đăng nhập trên thiết bị mới sẽ cần thêm bước xác minh bằng mã OTP bên cạnh mật khẩu. Cơ chế này bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản, ngay cả trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc bị đánh cắp. Tính năng Báo xấu giúp người dùng phản ánh tài khoản, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối để Zalo xem xét và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, bằng cách tùy chỉnh ai có thể xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản qua số điện thoại, người dùng có thể chủ động bảo vệ tài khoản tốt hơn với tính năng Quyền riêng tư.

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập
Người dùng Zalo có thể dễ dàng kiểm tra, kích hoạt ba tính năng an toàn như: Bảo mật 2 lớp, Báo xấu hay Tùy chỉnh quyền riêng tư ngay trên ứng dụng

Ngoài việc tăng cường hướng dẫn, cung cấp công cụ để người dùng tự bảo vệ, tháng 01/2026, Zalo đã được BSI (British Standards Institution), tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh, đánh giá và cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS).

Chứng nhận được áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo, chính là một cách nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

Để đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001, Zalo cũng đã thiết lập và duy trì một Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS), áp dụng nhất quán từ hạ tầng công nghệ, hệ thống ứng dụng, dữ liệu và các quy trình vận hành liên quan. Các yêu cầu về an toàn thông tin được đưa vào hoạt động hằng ngày qua những cơ chế kiểm soát cụ thể quản lý quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu, quản lý thay đổi hệ thống, giám sát an ninh, ứng phó sự cố, sao lưu và khôi phục dịch vụ. Nền tảng phải duy trì hệ thống hồ sơ, nhật ký và bằng chứng vận hành để chứng minh các yêu cầu về an toàn thông tin đang được thực hiện một cách liên tục. Các biện pháp kiểm soát được rà soát và đánh giá định kỳ nhằm thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, yêu cầu kinh doanh và các rủi ro phát sinh.

Trung tâm an toàn của Zalo và Google thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập
Công ty TNHH Zalo Platforms đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin do tổ chức chứng nhận quốc tế BSI cấp.

Bên cạnh đó, Zalo cũng ứng dụng AI trong quá trình vận hành, kiểm duyệt để nâng cao chất lượng phục vụ người dùng.

“An toàn trên không gian mạng không chỉ đến từ các tính năng bên trong sản phẩm, mà còn đến từ năng lực nhận diện và tự bảo vệ của người dùng. Chúng tôi xem việc đồng hành cùng người dùng trong bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, bảo mật tài khoản không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ mà còn là trách nhiệm của đơn vị công nghệ với cộng đồng và xã hội.” Bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Zalo cho biết.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đầu tư vào bảo mật, nâng cấp các tính năng riêng tư để mang đến không gian an toàn cho người Việt trên Internet.

Toàn bộ thông tin, giải pháp và hướng dẫn phòng, chống lừa đảo trực tuyến người dùng có thể xem thêm tại zalo.me/vi/safety.

Zalo Trung tâm an toàn thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập Chung tay phòng Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến Zalo và Google

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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,221 10,201
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
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Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Huawei FreeBuds SE 5 MAX mở bán tại Việt Nam từ ngày 10/11

Game thủ và dân chơi ép xung có thêm lựa chọn mới từ KLEVV

Game thủ và dân chơi ép xung có thêm lựa chọn mới từ KLEVV

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Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Tiếp thu, hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạng

Tiếp thu, hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạng

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định: Những bất thường cần làm rõ

Đại học Quốc gia Hà Nội mở ngành học trái quy định: Những bất thường cần làm rõ

Ngày 2/11: Quốc hội thảo luận sửa luật hiến, ghép tạng, mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý

Ngày 2/11: Quốc hội thảo luận sửa luật hiến, ghép tạng, mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý

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Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Chứng khoán 02/11: VN-Index mất gần 31 điểm, cổ phiếu ngân hàng lao dốc

Chứng khoán 02/11: VN-Index mất gần 31 điểm, cổ phiếu ngân hàng lao dốc

VIB lãi 1.925 tỷ đồng trong quý III, đầu tư 220,5 tỷ cho công nghệ

VIB lãi 1.925 tỷ đồng trong quý III, đầu tư 220,5 tỷ cho công nghệ

CEO của Ant International:

CEO của Ant International: 'AI sẽ bình đẳng hoá các cơ hội'

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SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

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Sam Altman bất ngờ đến Hàn Quốc, OpenAI tăng tốc cuộc đua chip AI

Sam Altman bất ngờ đến Hàn Quốc, OpenAI tăng tốc cuộc đua chip AI

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam

Bosch TGA góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao tại Việt Nam

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Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp