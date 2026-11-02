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Giáo dục số

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:18 | 02/11/2026
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Từ tháng 11/2026, ba thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) liên quan đến chính sách học bổng, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục tại trường phổ thông chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý.
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chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 11/2026, trong đó đáng chú ý là quy định xét học bổng ngành khoa học cơ bản không sử dụng điểm ưu tiên, không áp đặt khoản thu bắt buộc đối với phụ huynh và không thu tiền học sinh tham gia hoạt động giáo dục tăng cường.
Nhiều chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ tháng 11/2026, trong đó đáng chú ý là quy định xét học bổng ngành khoa học cơ bản không sử dụng điểm ưu tiên, không áp đặt khoản thu bắt buộc đối với phụ huynh và không thu tiền học sinh tham gia hoạt động giáo dục tăng cường.

Không sử dụng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT quy định chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ, có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư là nguyên tắc xác định thí sinh thuộc nhóm có điểm cao nhất để xét học bổng. Theo khoản 1 Điều 4, tổng điểm của thí sinh được tính bằng tổng điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và hai môn có kết quả cao nhất trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh mà thí sinh có kết quả thi.

Trên cơ sở tổng điểm này, cơ quan xét học bổng xác định nhóm thí sinh không vượt quá 30% có điểm cao nhất.

Đáng chú ý, khoản 2 Điều 4 quy định điểm từng môn được tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT trên thang điểm 10, không nhân hệ số. Các loại điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác không được sử dụng để xác định tổng điểm xét học bổng.

Quy định này đồng nghĩa với việc thí sinh dù được cộng điểm ưu tiên trong quá trình xét tuyển đại học cũng không được sử dụng khoản điểm đó để nâng tổng điểm khi xác định nhóm đủ điều kiện xét học bổng theo Thông tư.

Về ngưỡng điểm, khoản 5 Điều 4 quy định mức điểm áp dụng đối với từng nhóm ngành được xác định bằng mức cao hơn giữa 22,50 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được áp đặt các khoản đóng góp

Cũng trong tháng 11/2026, Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ ngày 15/11, với những quy định cụ thể về phạm vi hoạt động và các hành vi bị nghiêm cấm.

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được can thiệp vào việc tổ chức, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục; không tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Đặc biệt, Ban đại diện không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc thời hạn hỗ trợ. Việc vận động phụ huynh tham gia đóng góp cũng không được thực hiện dưới hình thức ép buộc hoặc gây áp lực.

Quy định mới đồng thời nghiêm cấm Ban đại diện sử dụng danh nghĩa của mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục, thu nhận, quản lý hoặc sử dụng các khoản tài trợ dành cho nhà trường. Ban đại diện cũng không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của mình; sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ sai mục đích hoặc lợi dụng hoạt động để trục lợi.

Bên cạnh đó, việc phân biệt đối xử, gây bất lợi cho học sinh và phụ huynh vì tham gia hoặc không tham gia các hoạt động hỗ trợ kinh phí cũng bị nghiêm cấm. Các hành vi thu thập, cung cấp, sử dụng và công khai trái quy định thông tin cá nhân, đời sống riêng tư, bí mật gia đình của học sinh và phụ huynh cũng thuộc nhóm hành vi không được thực hiện.

Hoạt động giáo dục tăng cường không được thu tiền người học

Một chính sách khác đáng chú ý là Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo quy định, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với những cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức đầy đủ.

Đáng chú ý, Bộ GDĐT nghiêm cấm việc thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, các cơ sở giáo dục không được thu ngoài danh mục, thu vượt mức do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc thu không đúng quy định.

Các quy định mới hướng tới việc tăng cường kỷ cương trong hoạt động giáo dục, bảo đảm quyền lợi của người học, phụ huynh và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện.

Bộ GDĐT chính sách giáo dục 2026 học bổng khoa học cơ bản Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động giáo dục tăng cường

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
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Meta triển khai chương trình cảnh báo mới dành cho phụ huynh

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