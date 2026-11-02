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MBBank phản hồi vụ tài khoản hiển thị thông tin hộ kinh doanh

Thế Kiên

Thế Kiên

14:20 | 02/11/2026
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Thông cáo ngày 30/10 của MBBank giải thích tính năng VietQR không đồng nghĩa với đăng ký hộ kinh doanh. Tuy nhiên, những phản ánh về thông tin cửa hàng, ngành nghề và địa chỉ bất thường trên ứng dụng vẫn đặt ra câu hỏi về quyền kiểm soát dữ liệu và niềm tin của khách hàng.
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MB phản hồi vụ tài khoản hiển thị thông tin hộ kinh doanh
MB phản hồi vụ tài khoản hiển thị thông tin hộ kinh doanh. Ảnh chụp màn hình.
MBBank phản hồi vụ tài khoản hiển thị thông tin hộ kinh doanh
MB phản hồi vụ tài khoản hiển thị thông tin hộ kinh doanh. Ảnh chụp màn hình

Thông cáo của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) phát đi chiều 30/10/2026 đã đưa ra nhiều giải thích pháp lý, nhưng những câu hỏi về dữ liệu cá nhân và sự chấp thuận của khách hàng vẫn cần được làm rõ.

Những ngày cuối tháng 10/2026, mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh về việc ứng dụng MBBank hiển thị thông tin cửa hàng, ngành nghề kinh doanh và mã thanh toán VietQR mà một số khách hàng cho biết họ không chủ động đăng ký. Điều khiến sự việc thu hút sự quan tâm không đơn thuần là một tính năng trên ứng dụng ngân hàng. Đằng sau những thông tin tưởng chừng mang tính kỹ thuật là nỗi lo về danh tính, tư cách pháp lý và khả năng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Khi một người không kinh doanh bất ngờ thấy tài khoản ngân hàng xuất hiện thông tin cửa hàng với ngành nghề xa lạ, câu hỏi đầu tiên của họ không phải tính năng đó hoạt động theo quy trình nào, mà là vì sao thông tin ấy xuất hiện và liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi của mình hay không.

Khi thông tin trên ứng dụng trở thành nỗi lo về danh tính

Theo phản ánh được Báo chí đăng tải ngày 30/10, một khách hàng tại Phú Thọ phát hiện ứng dụng MBBank hiển thị thông tin kinh doanh vận chuyển lưu động tại địa chỉ số 18 Lê Văn Lương, Hà Nội, dù người này cho biết chưa từng đăng ký hoạt động kinh doanh tương ứng. Một trường hợp khác phản ánh tài khoản xuất hiện thông tin kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống tại địa chỉ không quen thuộc.

Những thông tin tương tự cũng xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, với những ngành nghề được người dùng nhắc đến như bán hàng rong, dịch vụ vận chuyển, giao đồ ăn hoặc kinh doanh thực phẩm.

Dù các phản ánh riêng lẻ chưa đủ căn cứ để kết luận hệ thống ngân hàng tự động tạo cửa hàng khi chưa có sự đồng ý của khách hàng, tuy nhiên chúng đặt ra một vấn đề đáng quan tâm: Người dùng có thực sự biết và hiểu những thông tin, dịch vụ đang được gắn với tài khoản của mình?

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Đối với khách hàng, ngân hàng là nơi lưu giữ tiền, quản lý giao dịch và xác thực danh tính. Vì vậy, việc xuất hiện thông tin ngành nghề hoặc địa chỉ kinh doanh không phù hợp có thể tạo cảm giác mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân. Nỗi lo càng tăng khi các thông tin này được đặt trong bối cảnh quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đang gắn ngày càng chặt với các nền tảng điện tử.

Một số người dùng đặt câu hỏi liệu việc ứng dụng ngân hàng hiển thị thông tin cửa hàng có đồng nghĩa với việc họ đã được đăng ký hộ kinh doanh, phải kê khai thuế hoặc chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh mà mình không thực hiện. Đây là điểm khiến sự việc vượt ra ngoài phạm vi một tranh cãi về giao diện ứng dụng.

Vấn đề cốt lõi không còn đơn thuần là tính năng VietQR có hợp pháp hay không, mà là dữ liệu được hình thành như thế nào, ai có quyền kiểm soát và ngân hàng có thể chứng minh sự chấp thuận của khách hàng ra sao.

Thông cáo ngày 30/10 của MBBank nói gì?

Trước những thông tin lan truyền, chiều 30/10/2026, MBBank đăng thông cáo trên fanpage chính thức với tiêu đề “MB thông tin về tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR trên App MBBank”.

Ngay trong phần mở đầu, ngân hàng khẳng định hoạt động mở tài khoản, cung cấp dịch vụ thanh toán và mã VietQR được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình của ngân hàng. Đáng chú ý, nội dung khẳng định này xuất hiện gần như nguyên văn trong hai đoạn liên tiếp của thông cáo.

MBBank tiếp tục nhấn mạnh việc đăng ký, sử dụng tài khoản và các dịch vụ liên quan gắn với sự chấp thuận của khách hàng. Đối với tính năng cửa hàng và mã thanh toán VietQR, ngân hàng giải thích đây là công cụ hỗ trợ khách hàng nhận thanh toán, theo dõi giao dịch.

MB khẳng định không tự ý đăng ký hộ kinh doanh hoặc xác lập tư cách chủ hộ kinh doanh cho khách hàng. Theo ngân hàng, việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR không đồng nghĩa với việc khách hàng đã đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc mở tài khoản thanh toán của hộ kinh doanh tại MB.

Thông cáo cũng phân biệt việc sử dụng tính năng cửa hàng với thủ tục mở tài khoản thanh toán dành cho hộ kinh doanh, vốn phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và yêu cầu về hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

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Về nghĩa vụ thuế, MB khẳng định việc hiển thị thông tin cửa hàng hoặc mã VietQR trên ứng dụng không phải căn cứ để kết luận khách hàng phát sinh nghĩa vụ thuế. Nghĩa vụ này được xác định theo pháp luật về thuế và hoạt động thực tế của người nộp thuế.

Ở phần cuối, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ đối với những trường hợp còn thắc mắc, đồng thời phối hợp với khách hàng để giải quyết cụ thể.

Khách hàng có nhu cầu làm rõ hoặc thay đổi thông tin được hướng dẫn liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng chính thức hoặc điểm giao dịch MB. Nhìn từ góc độ pháp lý, thông cáo đã cung cấp những thông tin cần thiết nhằm phân biệt tính năng thanh toán với việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Tuy nhiên, dưới góc độ truyền thông khủng hoảng, câu hỏi đặt ra là liệu những giải thích ấy đã chạm đến điều khiến khách hàng lo lắng nhất?

MB phản hồi vụ tài khoản hiển thị thông tin hộ kinh doanh
MB phản hồi vụ tài khoản hiển thị thông tin hộ kinh doanh. Ảnh minh họa.

Khi giải thích pháp lý chưa giải quyết được khủng hoảng niềm tin

Theo các chuyên gia, trong xử lý khủng hoảng truyền thông, doanh nghiệp thường phải giải quyết đồng thời hai vấn đề: Bản chất sự việc và cảm nhận của những người chịu ảnh hưởng. Một thông cáo có thể đúng về mặt pháp lý nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả trấn an nếu người tiếp nhận không tìm thấy câu trả lời cho tình huống cụ thể của mình. Đây là điểm đáng bàn trong cách MB phản hồi.

Ngân hàng khẳng định việc cung cấp dịch vụ gắn với sự chấp thuận của khách hàng. Tuy nhiên, một số người dùng lại cho biết họ không nhớ từng đăng ký hoặc chủ động kích hoạt tính năng cửa hàng.

Hai thông tin này chưa đủ để xác định bên nào đúng trong từng trường hợp. Nhưng sự khác biệt giữa khẳng định của ngân hàng và trải nghiệm được khách hàng phản ánh cho thấy cần có cơ chế kiểm chứng minh bạch.

Sự chấp thuận được ghi nhận khi nào? Thông qua thao tác nào trên ứng dụng? Khách hàng có được thông báo rõ về việc tạo thông tin cửa hàng, ngành nghề và địa chỉ hay không? Họ có thể kiểm tra lại lịch sử xác nhận dịch vụ hay không? Đây là những câu hỏi có thể trả lời bằng dữ liệu hệ thống và quy trình vận hành. Tuy nhiên, thông cáo ngày 30/10 chưa công bố cụ thể cơ chế kiểm chứng sự chấp thuận của từng khách hàng và một vấn đề khác là nguồn gốc dữ liệu.

Nếu một người đang sinh sống tại địa phương khác nhưng ứng dụng hiển thị địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội, ngân hàng cần làm rõ thông tin đó được hình thành từ đâu. Tương tự, nếu ngành nghề hiển thị không phù hợp với hoạt động thực tế, cần xác định đây là dữ liệu do người dùng nhập, thông tin mặc định hay phát sinh trong quá trình triển khai sản phẩm.

Chưa có căn cứ công khai đủ để kết luận MB đã tự động tạo hàng loạt cửa hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, cũng chưa thể giải quyết những phản ánh về dữ liệu chỉ bằng khẳng định rằng ngân hàng tuân thủ quy trình. Bởi quy trình là cách doanh nghiệp tổ chức hoạt động, còn kết quả cuối cùng mới là điều khách hàng trực tiếp trải nghiệm.

Một hệ thống có thể vận hành theo thiết kế nhưng vẫn tạo ra những tình huống khiến người dùng hiểu nhầm, bất tiện hoặc mất niềm tin. Trong trường hợp đó, trách nhiệm của doanh nghiệp không dừng ở việc giải thích tính hợp pháp của sản phẩm, mà còn cần rà soát thiết kế trải nghiệm, cách thông báo và quyền kiểm soát dữ liệu.

Trong lĩnh vực tài chính, niềm tin được xây dựng từ những điều rất cụ thể: Thông tin chính xác, giao dịch an toàn, quyền lợi được bảo đảm và khiếu nại được giải quyết minh bạch.

Khách hàng không nhất thiết cần một bản giải thích dài để chứng minh ngân hàng đã làm đúng quy trình. Điều họ cần là biết dữ liệu của mình đến từ đâu, vì sao xuất hiện và ai chịu trách nhiệm xử lý nếu có sai lệch. Đó mới là cách giải quyết tận gốc một cuộc khủng hoảng liên quan đến niềm tin.

Bởi với ngọn lửa của sự nghi ngờ, những khẳng định pháp lý chỉ là một phần lời giải. Thứ có thể dập tắt nó bền vững hơn chính là sự minh bạch và những hành động mà khách hàng có thể tự kiểm chứng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,000 138,000
Hà Nội - PNJ 134,000 138,000
Đà Nẵng - PNJ 134,000 138,000
Miền Tây - PNJ 134,000 138,000
Tây Nguyên - PNJ 134,000 138,000
Đông Nam Bộ - PNJ 134,000 138,000
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 14,000
Miếng SJC Nghệ An 13,700 14,000
Miếng SJC Thái Bình 13,700 14,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,500 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,500 13,900
Trang sức 99.9 13,180 13,780
Trang sức 99.99 13,190 13,790
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 14,002
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 14,003
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,328 1,368
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,328 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,308 1,358
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 127,455 134,455
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,221 10,201
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,703 92,503
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,196 82,996
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,529 79,329
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,984 56,784
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 140
Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45
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Cập nhật: 03/11/2026 07:45

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