Ngày 2/11: Quốc hội thảo luận sửa luật hiến, ghép tạng, mở ra nhiều vấn đề đáng chú ý

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Ảnh minh hoạ.

Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) đề xuất mở rộng nguồn hiến gắn với kiểm soát chặt chẽ điều kiện người hiến. Người dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống cho người là thành viên gia đình; chỉ thực hiện khi không có người hiến trưởng thành phù hợp, sau khi được tư vấn và có sự đồng ý của người đại diện và người hiến.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi); dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).