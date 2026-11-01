Doanh nghiệp số

Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng

Sơn Tinh

Sơn Tinh

23:33 | 01/11/2026
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Nhà máy graphene tại Gia Lai có tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng, công suất công bố 3.600 kg/năm, hướng đến phát triển vật liệu công nghệ cao.
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Gia Lai khánh thành nhà máy graphene vốn đầu tư 202 tỷ đồng 'Kết nối hạ tầng R&D: Từ phòng thí nghiệm dùng chung đến các bước đột phá công nghệ'

Ngày 31/10/2026, Công ty Cổ phần Việt Nam Graphene Global tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene tại lô B1.10, đường D3, Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A), phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học và doanh nghiệp.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai, dự án có tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng, kết hợp sản xuất với nghiên cứu, phát triển vật liệu tiên tiến. Cổng thông tin Đảng bộ tỉnh công bố công suất nhà máy đạt 3.600 kg graphene/năm. Đây là công suất công bố, chưa phản ánh sản lượng thực tế hoặc khối lượng sản phẩm đã bán ra.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai.

Graphene là vật liệu carbon có độ bền cơ học cao, khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Vật liệu này có tiềm năng ứng dụng trong linh kiện điện tử, cảm biến, composite, lớp phủ bảo vệ và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Nhà máy định hướng sản xuất graphene oxide (GO), graphene oxide khử (rGO), các sản phẩm sử dụng graphene và nano carbon. Quy trình gồm xử lý graphite, phản ứng, tách lọc, khử, sấy và kiểm tra chất lượng. Khu sản xuất, phòng điều khiển và phòng thí nghiệm được bố trí để phục vụ kiểm soát chất lượng và nghiên cứu phát triển.

Điểm đáng chú ý là nhà máy kết nối sản xuất với thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đây là cơ sở để doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra trong các ngành công nghiệp.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp vận hành an toàn, tuân thủ quy định về môi trường, an toàn lao động, chất lượng sản phẩm; đồng thời tiếp tục hoàn thiện công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene. Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị tăng cường hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp, ưu tiên tìm kiếm ứng dụng trong điện tử, năng lượng, vật liệu xây dựng, cơ khí và sản xuất công nghiệp. Đây là hướng kết nối nghiên cứu với nhu cầu thị trường, thay vì dừng ở kết quả thử nghiệm.

Việc khánh thành bổ sung một cơ sở sản xuất vật liệu mới cho Khu kinh tế Nhơn Hội. Tuy nhiên, thông tin được công bố chưa nêu sản lượng thương mại, danh sách khách hàng, đơn hàng đã ký hoặc số vốn thực tế giải ngân. Vì vậy, hiệu quả đầu tư cần được đánh giá bằng kết quả hoạt động sau khi nhà máy vận hành ổn định.

Đầu ra, chất lượng sản phẩm và mức độ thương mại hóa sẽ là những thước đo hiệu quả thực tế của dự án 202 tỷ đồng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

Thanh toán bằng VietQRGlobal, tiện ích hơn cho du khách khi đến Việt Nam

Thanh toán bằng VietQRGlobal, tiện ích hơn cho du khách khi đến Việt Nam

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Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp