Trải nghiệm Toyota Hilux vượt địa hình tại PVOIL VOC 2026

Toyota Hilux thử sức trên đường địa hình PVOIL VOC 2026

Trong khuôn khổ Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026), diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Đồng Mô (Hà Nội), Toyota Việt Nam tổ chức hoạt động lái thử dành cho khán giả muốn trải nghiệm khả năng vận hành của xe trên địa hình thực tế.

Bên cạnh khu vực trưng bày hai mẫu xe Toyota Hilux Trail Hunter và Land Cruiser FJ, hãng bố trí đường thử dài khoảng 800 m với nhiều chướng ngại vật. Khác với những buổi lái thử thông thường trên đường bằng phẳng, hoạt động này đưa người tham gia qua các đoạn dốc, bùn lầy, đường đá, hố so le và cua nghiêng.

Khu vực trưng bày hai mẫu xe Toyota Hilux Trail Hunter tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: Thành Biên.

Các chướng ngại vật được bố trí liên tiếp nhằm tạo ra những tình huống vận hành khác nhau. Người lái phải quan sát địa hình, lựa chọn hướng di chuyển và điều chỉnh tốc độ để đưa xe vượt qua từng thử thách.

Trong đó, những đoạn đường đá và hố sâu đòi hỏi người điều khiển phải duy trì tốc độ phù hợp, đồng thời kiểm soát hướng lái khi các bánh xe liên tục thay đổi độ cao. Ở những đoạn dốc, khả năng kiểm soát tốc độ và duy trì độ bám đường trở thành yếu tố quan trọng.

Đường trải nhiệm Toyota tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: BTC.

Đội ngũ hướng dẫn của Toyota trực tiếp theo sát các lượt trải nghiệm, hỗ trợ khách tham gia thực hiện thao tác điều khiển và xử lý những tình huống phát sinh trên đường thử.

Hoạt động này giúp người tham gia tìm hiểu khả năng vận hành của Hilux trong những điều kiện ít gặp khi di chuyển hằng ngày, đồng thời tiếp cận các kỹ năng cơ bản khi điều khiển xe trên địa hình phức tạp.

Trải nghiệm off-road hiếm có

Sau khi hoàn thành lượt lái thử Toyota Hilux, anh T., một khách tham quan tại PVOIL VOC 2026, cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất là cách Ban Tổ chức bố trí những chướng ngại vật có độ khó khác nhau trên cùng một cung đường.

“Đường thử có khá nhiều chướng ngại vật khó, qua đó giúp tôi cảm nhận rõ hơn khả năng vận hành của chiếc Hilux. Đặc biệt, các đoạn đường đá hộc và hố sụt nằm liên tiếp nhau khiến tôi phải tập trung quan sát, điều chỉnh tay lái và tốc độ để đưa xe vượt qua”, anh T. chia sẻ.

Theo anh, việc phải xử lý liên tiếp hai dạng địa hình tạo ra cảm giác khác biệt so với lái xe trên đường nhựa. Khi bánh xe di chuyển qua những khối đá lớn và các hố sâu, người lái có thể cảm nhận rõ chuyển động của thân xe cũng như khả năng làm việc của hệ thống treo.

Trải nhiệm lái thử Toyota Hilux tại PVOIL VOC 2026. Ảnh: BTC.

Một trải nghiệm khác khiến anh T. chú ý là khả năng kiểm soát tốc độ khi xe xuống dốc. “Lúc xuống dốc, tôi không phải sử dụng phanh quá nhiều vì có cảm giác chiếc xe tự hãm tốc độ. Điều này giúp tôi yên tâm hơn khi đi qua những đoạn đường có độ dốc lớn”, anh T. nhận xét.

Cảm nhận của anh T. cho thấy vai trò của các hệ thống hỗ trợ kiểm soát tốc độ khi xuống dốc. Tuy nhiên, việc xác định công nghệ cụ thể đang hoạt động trên xe cần căn cứ vào cấu hình và chế độ vận hành trong lượt lái thử.

Không chỉ quan tâm đến khả năng vượt địa hình, anh T. còn đánh giá cao cơ hội được trực tiếp trải nghiệm một hoạt động khác biệt so với công việc thường ngày. “Với một người làm văn phòng, chủ yếu ngồi bàn giấy như tôi, đây thực sự là trải nghiệm rất thú vị. Bình thường tôi chỉ xem những chiếc xe vượt địa hình qua video, còn lần này được trực tiếp cầm lái nên cảm giác hoàn toàn khác”, anh T. nói.

Trải nhiệm off-road tại PVOIL VOC 2026 với nhiều chướng ngại vật. Ảnh: BTC.

Bên cạnh những lượt lái thử, Toyota còn tổ chức các hoạt động tương tác và tặng quà cho khách tham gia. Sự xuất hiện của Hilux và Land Cruiser FJ tại Đồng Mô giúp khán giả có thêm cơ hội tìm hiểu những mẫu xe hướng đến nhu cầu di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Thông qua hoạt động trải nghiệm, Toyota đưa các tính năng vận hành của xe đến gần hơn với người dùng. Với những khách tham quan như anh T., PVOIL VOC 2026 không chỉ là nơi theo dõi các tay đua chuyên nghiệp mà còn là dịp trực tiếp khám phá cảm giác vượt địa hình sau vô lăng.