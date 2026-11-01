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PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

Đình Tưởng

Đình Tưởng

12:19 | 01/11/2026
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Chín tháng đầu năm 2026, PTSC thu 461,6 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, trong khi quỹ phát triển khoa học và công nghệ còn 2,8 tỷ đồng.
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Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026. Doanh thu thuần trong quý đạt 10.579 tỷ đồng, tăng gần 9,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lại đi theo chiều ngược lại, giảm từ 324 tỷ đồng xuống 315,2 tỷ đồng.

Phía sau hai con số trái chiều là loạt dữ kiện về bản quyền phần mềm, thiết bị tự động hóa, quỹ khoa học công nghệ và các khoản dự phòng rủi ro.

PVS

Lợi nhuận chín tháng tăng mạnh nhờ khoản thu ngoài kinh doanh

Lũy kế chín tháng, PTSC ghi nhận doanh thu thuần 27.852 tỷ đồng, tăng 21,1%, lợi nhuận sau thuế 1.343,6 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Thuyết minh báo cáo cho thấy khoản thu từ tiền phạt, bồi thường lên tới 461,6 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ khoảng 8 tỷ đồng.

Khoản thu đó đẩy lợi nhuận khác lên 455,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 25,7% tổng lợi nhuận trước thuế 1.773,2 tỷ đồng. Nếu chỉ xét lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, mức tăng chín tháng dừng ở khoảng 7,2%, từ 1.229,1 tỷ đồng lên 1.317,6 tỷ đồng.

Riêng quý III, lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm từ 213,8 tỷ đồng xuống 98 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm từ 234 tỷ đồng xuống 125,2 tỷ đồng. Một cách lý giải là hai nguồn thu suy yếu đã bù trừ mức tăng lợi nhuận gộp từ 620,7 tỷ đồng lên 1.018,3 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của PTSC ghi nhận doanh thu quý tăng lên 10.580 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận công ty mẹ giảm còn 315,2 tỷ đồng. Nguồn: báo cáo tài chính PTSC.
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 của PTSC ghi nhận doanh thu quý tăng lên 10.580 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận công ty mẹ giảm còn 315,2 tỷ đồng. Nguồn: báo cáo tài chính PTSC.

Một dấu hiệu khác nằm ở phần thông tin bổ sung. PTSC trình bày lại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 để phù hợp với các điều chỉnh về thuế thu nhập doanh nghiệp và yêu cầu của Thông tư 99/2025/TT-BTC.

Sau khi trình bày lại, số thuế phải nộp Nhà nước tại ngày 31/12/2025 tăng thêm 41,66 tỷ đồng, thuế thu nhập hoãn lại phải trả tăng 122,15 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước giảm 156,54 tỷ đồng.

Chín tháng năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận 24,96 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung cho các năm trước, gấp hơn 93 lần mức 267,8 triệu đồng cùng kỳ. Báo cáo cũng ghi nhận 11,66 tỷ đồng chi cho các khoản tiền phạt, bồi thường trong cùng giai đoạn.

Dự phòng hợp đồng có rủi ro lớn tăng từ 52,96 tỷ đồng lên 410,31 tỷ đồng, kéo tổng dự phòng phải trả ngắn hạn từ 205,6 tỷ đồng lên 970,6 tỷ đồng. Phải thu khách hàng ngắn hạn tăng từ 4.411,5 tỷ đồng lên 6.926,7 tỷ đồng, còn dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm từ 1.353,9 tỷ đồng xuống 1.118,2 tỷ đồng.

Chi phí phần mềm tăng vọt, quỹ khoa học công nghệ co lại

Ở mảng hạ tầng số, PTSC có khoản chi phí bản quyền phần mềm đã trả trước để tính dần vào chi phí dài hạn. Khoản này tăng từ 2,49 tỷ đồng đầu năm lên 51,09 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, gấp khoảng 20,6 lần.

Cùng giai đoạn, số dư phải trả Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin tăng từ 4,8 tỷ đồng lên 146 tỷ đồng, đứng thứ tư trong danh sách nhà cung cấp. Diễn biến đó có thể liên quan đến việc triển khai các hệ thống phần mềm mới.

Ở chiều ngược lại, phần mềm máy vi tính trong tài sản vô hình có nguyên giá 159,29 tỷ đồng nhưng đã hao mòn 136,75 tỷ đồng, tương đương khoảng 85,9%, giá trị còn lại 22,54 tỷ đồng. Chín tháng, doanh nghiệp mua thêm 11,01 tỷ đồng phần mềm.

Thuyết minh báo cáo tài chính ghi nhận PTSC thu 461,6 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường trong chín tháng năm 2026, gấp nhiều lần mức 8 tỷ đồng cùng kỳ. Nguồn: báo cáo tài chính PTSC.
Thuyết minh báo cáo tài chính ghi nhận PTSC thu 461,6 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường trong chín tháng năm 2026, gấp nhiều lần mức 8 tỷ đồng cùng kỳ. Nguồn: báo cáo tài chính PTSC.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ giảm từ 4,71 tỷ đồng xuống 2,81 tỷ đồng, tức khoảng 40%. Quy mô quỹ tại ngày 30/9/2026 tương đương khoảng 0,01% doanh thu thuần chín tháng.

Hệ thống thiết bị tự động phục vụ thi công tiền chế tạo trị giá 128,07 tỷ đồng từng nằm trong danh mục xây dựng dở dang cuối năm 2025, nhưng không còn xuất hiện tại ngày 30/9/2026. Cùng thời điểm, PTSC ghi nhận 725,39 tỷ đồng giá trị xây dựng hoàn thành chuyển sang tài sản cố định hữu hình.

Tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng có nguyên giá 7.863 tỷ đồng, chiếm khoảng 46,6% tổng nguyên giá 16.867 tỷ đồng. Như vậy gần một nửa giá trị tài sản hữu hình đã hết thời gian khấu hao trên sổ sách.

Mảng khảo sát địa chấn, địa chất và sửa chữa công trình ngầm bằng robot lặn điều khiển từ xa ROV chỉ mang về 299,5 tỷ đồng doanh thu bên ngoài trong chín tháng, khoảng 1,1% tổng doanh thu thuần. Các dự án điện gió ngoài khơi cũng xuất hiện trong danh mục dự phòng bảo hành, với Baltica 2 tăng từ 156,38 tỷ đồng lên 244,35 tỷ đồng, Formosa 4 phát sinh mới 107,15 tỷ đồng.

Khép lại quý III/2026, khoản thu tiền phạt, bồi thường 461,6 tỷ đồng nằm cạnh quỹ phát triển khoa học và công nghệ 2,81 tỷ đồng trên cùng một bộ báo cáo. Với bảy mảng dịch vụ trải từ tàu kỹ thuật, kho nổi, cảng đến cơ khí và điện gió ngoài khơi, PTSC đang quản lý tổng tài sản 44.127,7 tỷ đồng.

PTSC báo cáo tài chính PTSC PVS quý III 2026 bản quyền phần mềm quỹ khoa học công nghệ PVS Cổ phiếu PVS Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

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20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 33°C
mây thưa
Thứ ba, 03/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 03/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 03/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 03/11/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 03/11/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 03/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 03/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 04/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 04/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 04/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 04/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
29°C
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29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
23°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ ba, 03/11/2026 00:00
23°C
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25°C
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23°C
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23°C
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23°C
Thứ ba, 03/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 04/11/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 04/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 04/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 04/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 04/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 04/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
28°C
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27°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
23°C
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Thứ năm, 05/11/2026 18:00
22°C
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23°C
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23°C
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25°C
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22°C
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22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 03/11/2026 00:00
25°C
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Thứ ba, 03/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 03/11/2026 15:00
26°C
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25°C
Thứ ba, 03/11/2026 21:00
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Thứ tư, 04/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 04/11/2026 09:00
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Thứ tư, 04/11/2026 12:00
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Thứ tư, 04/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 04/11/2026 18:00
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Thứ tư, 04/11/2026 21:00
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Thứ năm, 05/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
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Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
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27°C
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26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
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27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
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Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ ba, 03/11/2026 00:00
26°C
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Thứ tư, 04/11/2026 00:00
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Thứ tư, 04/11/2026 15:00
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Nghệ An

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Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
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Thứ tư, 04/11/2026 00:00
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Thứ tư, 04/11/2026 03:00
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Thứ năm, 05/11/2026 00:00
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Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 1,348
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 82,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45

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