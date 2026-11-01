Mỹ mở cơ hội tài trợ hơn 200 triệu USD cho startup công nghệ

Ngày 30/10/2026, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố 25 chủ đề thuộc đợt mùa thu 2026 của hai chương trình Nghiên cứu đổi mới sáng tạo doanh nghiệp nhỏ (SBIR) và Chuyển giao công nghệ doanh nghiệp nhỏ (STTR).

Theo DOE, hơn 200 triệu USD là quy mô cơ hội tài trợ qua nhiều giai đoạn, không phải số tiền đã cấp. Riêng giai đoạn I, cổng đăng ký do ConnectWerx vận hành nêu kế hoạch trao khoảng 160 khoản tài trợ với tổng kinh phí tối đa 50 triệu USD.

Mức đề nghị tài trợ cho mỗi doanh nghiệp ở giai đoạn I không quá 300.000 USD, hoặc 306.500 USD nếu gồm kinh phí hỗ trợ kỹ thuật và kinh doanh. Việc thanh toán gắn với các mốc kết quả đã thỏa thuận; doanh nghiệp được lựa chọn không đồng nghĩa lập tức nhận vốn.

Các chủ đề nghiên cứu trải rộng từ đổi mới lưới điện, an ninh mạng đến phát hiện vụ nổ hạt nhân, cảm biến bức xạ và điện tử hiệu năng cao. DOE ưu tiên giải pháp có tiềm năng thương mại, đáp ứng các yêu cầu về năng lượng và an ninh quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu công nghệ tại phòng thí nghiệm ở Mỹ. Bộ Năng lượng Mỹ mở cơ hội tài trợ hơn 200 triệu USD nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ. Ảnh: DOE.

Quy trình bắt đầu bằng bản đề xuất ngắn, trình bày tính mới của công nghệ, khả năng triển khai và thị trường mục tiêu. Chỉ những hồ sơ qua vòng sàng lọc mới được mời nộp đề xuất đầy đủ. Hội đồng đánh giá xem xét tính khả thi kỹ thuật, tiềm năng thương mại hóa và năng lực đội ngũ.

Giai đoạn I tập trung chứng minh tính khả thi của giải pháp. Dự án đáp ứng yêu cầu có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo để phát triển công nghệ và nguyên mẫu. Các quyết định tiếp tục hay dừng dựa trên tiến độ thực hiện, triển vọng thương mại và ngân sách hiện có.

Điều kiện tham gia gồm doanh nghiệp vì lợi nhuận đặt tại Mỹ, có tối đa 500 lao động kể cả các đơn vị liên kết và đáp ứng yêu cầu sở hữu, kiểm soát. Hoạt động nghiên cứu và phát triển phải thực hiện tại Mỹ. Với STTR, doanh nghiệp phải hợp tác cùng tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận đủ điều kiện của nước này.

Thời hạn gửi đề xuất sơ bộ là 14 giờ ngày 16/12/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Mỗi doanh nghiệp được gửi tối đa ba đề xuất.

Điểm đáng chú ý là vốn được gắn với tiến bộ kỹ thuật và triển vọng thương mại. Tuy nhiên, quy mô công bố chưa phản ánh số vốn giải ngân hay kết quả lựa chọn dự án.