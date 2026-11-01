Doanh nghiệp số
Khởi nghiệp

Mỹ mở cơ hội tài trợ hơn 200 triệu USD cho startup công nghệ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

12:25 | 01/11/2026
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Bộ Năng lượng Mỹ mở cơ hội tài trợ hơn 200 triệu USD qua nhiều giai đoạn cho doanh nghiệp nhỏ thương mại hóa công nghệ.
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Ngày 30/10/2026, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố 25 chủ đề thuộc đợt mùa thu 2026 của hai chương trình Nghiên cứu đổi mới sáng tạo doanh nghiệp nhỏ (SBIR) và Chuyển giao công nghệ doanh nghiệp nhỏ (STTR).

Theo DOE, hơn 200 triệu USD là quy mô cơ hội tài trợ qua nhiều giai đoạn, không phải số tiền đã cấp. Riêng giai đoạn I, cổng đăng ký do ConnectWerx vận hành nêu kế hoạch trao khoảng 160 khoản tài trợ với tổng kinh phí tối đa 50 triệu USD.

Mức đề nghị tài trợ cho mỗi doanh nghiệp ở giai đoạn I không quá 300.000 USD, hoặc 306.500 USD nếu gồm kinh phí hỗ trợ kỹ thuật và kinh doanh. Việc thanh toán gắn với các mốc kết quả đã thỏa thuận; doanh nghiệp được lựa chọn không đồng nghĩa lập tức nhận vốn.

Các chủ đề nghiên cứu trải rộng từ đổi mới lưới điện, an ninh mạng đến phát hiện vụ nổ hạt nhân, cảm biến bức xạ và điện tử hiệu năng cao. DOE ưu tiên giải pháp có tiềm năng thương mại, đáp ứng các yêu cầu về năng lượng và an ninh quốc gia.

Hoạt động nghiên cứu công nghệ tại phòng thí nghiệm ở Mỹ. Bộ Năng lượng Mỹ mở cơ hội tài trợ hơn 200 triệu USD nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ. Ảnh: DOE.
Hoạt động nghiên cứu công nghệ tại phòng thí nghiệm ở Mỹ. Bộ Năng lượng Mỹ mở cơ hội tài trợ hơn 200 triệu USD nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ. Ảnh: DOE.

Quy trình bắt đầu bằng bản đề xuất ngắn, trình bày tính mới của công nghệ, khả năng triển khai và thị trường mục tiêu. Chỉ những hồ sơ qua vòng sàng lọc mới được mời nộp đề xuất đầy đủ. Hội đồng đánh giá xem xét tính khả thi kỹ thuật, tiềm năng thương mại hóa và năng lực đội ngũ.

Giai đoạn I tập trung chứng minh tính khả thi của giải pháp. Dự án đáp ứng yêu cầu có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo để phát triển công nghệ và nguyên mẫu. Các quyết định tiếp tục hay dừng dựa trên tiến độ thực hiện, triển vọng thương mại và ngân sách hiện có.

Điều kiện tham gia gồm doanh nghiệp vì lợi nhuận đặt tại Mỹ, có tối đa 500 lao động kể cả các đơn vị liên kết và đáp ứng yêu cầu sở hữu, kiểm soát. Hoạt động nghiên cứu và phát triển phải thực hiện tại Mỹ. Với STTR, doanh nghiệp phải hợp tác cùng tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận đủ điều kiện của nước này.

Thời hạn gửi đề xuất sơ bộ là 14 giờ ngày 16/12/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Mỗi doanh nghiệp được gửi tối đa ba đề xuất.

Điểm đáng chú ý là vốn được gắn với tiến bộ kỹ thuật và triển vọng thương mại. Tuy nhiên, quy mô công bố chưa phản ánh số vốn giải ngân hay kết quả lựa chọn dự án.

Bộ Năng lượng Mỹ DOE Startup công nghệ tài trợ 200 triệu USD SBIR STTR doanh nghiệp nhỏ thương mại hóa công nghệ đổi mới sáng tạo Công nghệ năng lượng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
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N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
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Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

Binance bù 95% tài sản bị đánh cắp, lên lịch mở lại rút tiền

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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PTSC thu 461 tỷ đồng tiền phạt, bồi thường, dự phòng rủi ro tăng mạnh

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Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

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VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

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Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp