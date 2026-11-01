UTT triển khai lớp AI công vụ cho 319 học viên Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) phối hợp với Sở Nội vụ TP Hà Nội tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước, thực thi công vụ. Khóa học khai giảng ngày 26/10 và bế giảng ngày 30/10/2026.

Theo thông tin từ Viện Đổi mới sáng tạo và Kinh tế số (IIDE) thuộc UTT, chương trình có 319 học viên, gồm 67 cán bộ thuộc 14 sở, ngành tham gia trực tiếp và 252 cán bộ cấp xã, phường học trực tuyến tại 126 điểm cầu trên địa bàn Hà Nội.

Khóa bồi dưỡng kéo dài 5 ngày với tổng thời lượng 40 tiết, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến thông qua hệ thống quản lý học tập LMS cùng mô hình S.OMO. Học viên có thể tương tác với giảng viên và trao đổi nội dung thực hành trong thời gian thực.

TS. Đào Phúc Lâm - Trưởng phòng ĐMST (Viện IIDE) công bố Quyết định cấp chứng chỉ và Khen thưởng cho các Học viên tiêu biểu của khóa học. Ảnh UTT

Nội dung đào tạo được thiết kế theo vị trí công tác. Đối với cán bộ sở, ngành, chương trình tập trung vào phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo thông minh, hỗ trợ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và quản trị tri thức.

Trong khi đó, học viên cấp xã, phường được hướng dẫn sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, tự động hóa công việc văn phòng và số hóa quy trình xử lý công việc tại cơ sở.

Chương trình còn giới thiệu các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Gemini, Copilot và hệ sinh thái 9 tính năng AI của TP Hà Nội. Việc thực hành được gắn với các tình huống công việc do học viên mang đến lớp, thay vì chỉ tập trung giới thiệu kiến thức công nghệ.

Đại diện Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Viện IIDE tặng hoa vinh danh các học viên tiêu biểu khóa học. Ảnh UTT

Tại lễ bế giảng ngày 30/10, đại diện ban tổ chức cho biết cả 319 học viên đều đạt yêu cầu hoàn thành khóa học, căn cứ kết quả kiểm tra và bài thu hoạch được chấm điểm. Nhà trường công bố quyết định cấp chứng chỉ cho 319 học viên và khen thưởng 18 cá nhân tiêu biểu.

Theo báo cáo của đơn vị tổ chức, học viên cấp sở, ngành đã thực hành phân tích dữ liệu, tổng hợp văn bản và hỗ trợ xây dựng dự thảo. Nhóm học viên cấp xã, phường thực hành xây dựng chatbot hỗ trợ thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ người dân liên tục.

Các đại biểu và giảng viên/ chuyên gia cùng 18 học viên tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Bế giảng. Ảnh UTT

Tuy nhiên, kết quả hoàn thành khóa học chưa đồng nghĩa với việc các công cụ AI đã được triển khai rộng rãi hoặc cải thiện hiệu quả xử lý hồ sơ trên thực tế. Thông tin công bố hiện chưa kèm số liệu độc lập về thời gian giải quyết thủ tục, mức giảm khối lượng công việc hay mức độ hài lòng của người dân sau đào tạo.

Đây sẽ là những chỉ tiêu cần tiếp tục theo dõi để đánh giá khả năng chuyển hóa kiến thức AI thành kỹ năng thực thi công vụ tại cơ sở.