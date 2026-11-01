Ngày 30/10/2026, tại Mỹ, HSBC Bank USA, Franklin Templeton, Tradeweb Markets, Fireblocks và Uber công bố hoàn tất thử nghiệm giải pháp quản lý thanh khoản và thanh toán trên mạng blockchain Canton Network. Mô hình cho phép doanh nghiệp đầu tư tiền nhàn rỗi vào quỹ thị trường tiền tệ được token hóa, đồng thời tiếp cận nguồn vốn ngoài giờ giao dịch ngân hàng truyền thống.

Trong thử nghiệm, Uber sử dụng tiền gửi được token hóa do HSBC phát hành để mua chứng chỉ quỹ thị trường tiền tệ token hóa của Franklin Templeton thông qua nền tảng Tradeweb. Các giao dịch thực hiện trên Canton Network với hạ tầng ví tài sản số do Fireblocks cung cấp.

Điểm đáng chú ý là Uber có thể thanh lý một phần danh mục đầu tư ngay cả vào cuối tuần, thay vì phải chờ ngân hàng hoặc thị trường tài chính mở cửa. Theo các bên tham gia, giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì khả năng sinh lời từ nguồn tiền tạm thời chưa sử dụng, nhưng vẫn có thể chuyển đổi thành thanh khoản phục vụ nghĩa vụ thanh toán.

Uber thử nghiệm mua quỹ token hóa và thanh toán ngoài giờ ngân hàng. Ảnh AI

Trong hoạt động quản lý ngân quỹ truyền thống, doanh nghiệp thường phải lựa chọn giữa duy trì tiền mặt để bảo đảm thanh khoản hoặc đầu tư vào các công cụ tài chính ngắn hạn để tạo lợi nhuận. Việc bán chứng chỉ quỹ hoặc chuyển tiền ngoài giờ ngân hàng có thể gặp giới hạn thời gian xử lý, với chu kỳ thanh toán từ T+1 hoặc dài hơn.

Mô hình được thử nghiệm nhằm giải quyết hạn chế này bằng cơ chế giao hàng đồng thời với thanh toán (Delivery versus Payment - DvP). Theo công bố, việc chuyển giao tài sản và thanh toán được đồng bộ trong cùng quy trình, hướng tới hoàn tất gần như tức thời và giảm rủi ro phát sinh khi hai bên thực hiện nghĩa vụ không đồng thời.

Giải pháp còn tích hợp cơ chế kiểm soát quyền truy cập ví, phân quyền ký giao dịch và bảo mật thông tin. Đối với tiền gửi token hóa của HSBC, khoản tiền thu về từ giao dịch chỉ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng doanh nghiệp đã hoàn thành xác minh danh tính theo quy định.

Đại diện bộ phận tài chính và quản lý ngân quỹ của Uber, bà Odette Rodrigues, cho biết khả năng tiếp cận tiền liên tục giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn, giảm nhu cầu duy trì lượng tiền mặt dự phòng lớn để đáp ứng các khoản thanh toán.

Về phía Franklin Templeton, doanh nghiệp đánh giá việc kết nối chứng chỉ quỹ token hóa với tiền gửi ngân hàng trên blockchain có thể mở rộng ứng dụng tài sản số trong quản lý ngân quỹ của các tổ chức.

Tuy nhiên, thông cáo ngày 30/10 chưa công bố giá trị giao dịch thử nghiệm, mức lợi nhuận thực tế, chi phí tiết kiệm hoặc lịch trình triển khai thương mại. Do đó, kết quả hiện mới chứng minh khả năng vận hành của mô hình trong phạm vi thử nghiệm, chưa đủ cơ sở khẳng định hiệu quả kinh tế khi áp dụng đại trà.

Thử nghiệm của Uber cho thấy một hướng ứng dụng blockchain trong tài chính doanh nghiệp: kết nối hoạt động đầu tư ngắn hạn với nhu cầu thanh toán liên tục, thay vì chỉ tập trung vào giao dịch và chuyển nhượng tài sản mã hóa.