HSBC ghi nhận khoản dự phòng 1,1 tỷ USD sau phán quyết liên quan đến vụ lừa đảo Madoff. Khoản dự phòng trên được đưa vào trong kết quả kinh doanh quý 3. Ảnh: Reuters.

HSBC chịu tác động từ vụ kiện kéo dài 15 năm

Theo thông báo ngày 27/10, phán quyết của tòa án Luxembourg bác đơn kháng cáo của đơn vị HSBC tại nước này đối với yêu cầu hoàn trả chứng khoán của quỹ Herald Fund SPC, song chấp nhận đơn kháng cáo liên quan đến yêu cầu hoàn trả tiền mặt.

HSBC cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Luxembourg, đồng thời khẳng định nếu không thành công, ngân hàng vẫn sẽ phản đối số tiền phải trả trong các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Herald Fund SPC đã khởi kiện HSBC từ năm 2009, yêu cầu hoàn trả chứng khoán và tiền mặt trị giá 2,5 tỷ USD cộng lãi, hoặc bồi thường thiệt hại 5,6 tỷ USD. Vụ việc bắt nguồn từ việc HSBC cung cấp dịch vụ lưu ký và quản lý cho một số quỹ có tài sản đầu tư tại Bernard L. Madoff Investment Securities - công ty trung tâm trong vụ lừa đảo tài chính lớn nhất nước Mỹ.

Khoản dự phòng ảnh hưởng nhẹ đến sức khỏe tài chính HSBC

Ngân hàng cho biết khoản dự phòng 1,1 tỷ USD sẽ khiến tỷ lệ vốn chủ sở hữu cấp 1 (CET1) – thước đo sức mạnh tài chính của ngân hàng - giảm khoảng 15 điểm cơ bản. Tuy nhiên, HSBC khẳng định tác động chỉ mang tính kỹ thuật và tạm thời.

Theo dữ liệu từ ngân hàng, tỷ lệ CET1 quý 3 được dự báo ở mức 14,5%, giảm nhẹ so với 14,6% trong quý 2. Bà Lorraine Tan, Giám đốc nghiên cứu vốn chủ sở hữu khu vực châu Á tại Morningstar, nhận định:

“Khoản phí 1,1 tỷ USD này không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cốt lõi, nhưng có thể tác động nhẹ tới tâm lý nhà đầu tư. HSBC kỳ vọng các yếu tố này sẽ được bù đắp nhờ quá trình xóa nợ tạm thời và tái cấu trúc hiệu quả.”

Madoff và “bóng ma” của vụ gian lận tài chính thế kỷ

Bernard Madoff bị xem là chủ mưu của vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất lịch sử Mỹ, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 65 tỷ USD từ hơn 40.000 nhà đầu tư tại 125 quốc gia. Các nạn nhân bao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như đạo diễn Steven Spielberg và diễn viên Kevin Bacon.

Năm 2009, Madoff nhận tội và bị kết án 150 năm tù, trước khi qua đời năm 2021. Vụ việc đã để lại vết sẹo sâu trong niềm tin của giới đầu tư toàn cầu và khiến hàng loạt tổ chức tài chính, trong đó có HSBC, vướng vào các vụ kiện kéo dài nhiều năm.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Georges Elhedery, HSBC đang trong quá trình tái cơ cấu quy mô lớn, chia hoạt động thành bốn bộ phận và cắt giảm khoảng 300 triệu USD chi phí trong năm nay. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng hiệu quả vận hành, đặc biệt tại các “thị trường phía Đông” và “thị trường phía Tây”.

Dù chịu tác động từ vụ kiện, các chuyên gia nhận định nền tảng vốn vững chắc và chiến lược tái cấu trúc sẽ giúp HSBC duy trì sức mạnh tài chính. Cổ phiếu ngân hàng này giảm nhẹ 0,29% trong phiên giao dịch tại Hồng Kông sau thông báo.