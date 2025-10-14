Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bộ định tuyến Wifi. Ảnh: Freepik

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Karlsruhe (KIT) đã chứng minh có thể nhận dạng một người chỉ bằng các tín hiệu WiFi trong môi trường xung quanh họ.

Không giống như các phương pháp nhận dạng truyền thống, cách tiếp cận này không yêu cầu người đó phải mang theo điện thoại thông minh, máy tính bảng hay bất kỳ thiết bị kết nối nào khác. Thay vào đó, nó dựa vào cách các thiết bị WiFi liên tục giao tiếp với nhau trong khu vực gần đó.

Sóng radio có thể tạo bản đồ môi trường và con người

Bằng cách phân tích kỹ lưỡng những tương tác tinh vi của các tín hiệu này, công nghệ có thể tạo ra hình ảnh cực kỳ chi tiết và chính xác về sự hiện diện, tư thế và chuyển động của một người - tương đương với một bức ảnh chụp bằng camera, nhưng được tái tạo hoàn toàn từ sóng vô tuyến.

Theo GS. Thorsten Strufe thuộc KASTEL, Viện An ninh Thông tin và Độ tin cậy của KIT, có thể tạo ra hình ảnh về con người và môi trường xung quanh bằng cách quan sát cách sóng radio lan truyền ở môi trường xung quanh.

GS. Thorsten Strufe giải thích rằng quy trình này hoạt động tương tự như một chiếc máy ảnh kỹ thuật số phổ biến, nhưng thay vì ghi lại sóng ánh sáng, nó chuyển đổi sóng radio thành hình ảnh chi tiết. Ông nhấn mạnh rằng việc một người có mang theo thiết bị WiFi hay không hoàn toàn không quan trọng. Ngay cả khi các thiết bị được tắt, hệ thống vẫn có thể thu thập thông tin từ các thiết bị WiFi đang hoạt động khác trong khu vực, phát hiện sự hiện diện và chuyển động của con người mà không cần sự đồng ý của họ.

Ông Julian Todt đến từ KASTEL cảnh báo mỗi bộ định tuyến WiFi đều có thể bị lợi dụng cho mục đích giám sát. Ông giải thích nếu ai đó thường xuyên đi ngang qua một quán cà phê có mạng WiFi hoạt động, sự hiện diện của họ có thể bị ghi lại mà họ không hề hay biết, và sau đó có thể bị các cơ quan công quyền hoặc công ty cung cấp dịch vụ nhận dạng.

Giáo sư Strufe cho biết mặc dù các cơ quan tình báo hoặc tội phạm mạng hiện có những cách đơn giản hơn để theo dõi con người, chẳng hạn như truy cập camera an ninh hoặc chuông cửa có video, nhưng mạng WiFi phủ rộng khắp nơi có thể trở thành một cơ sở hạ tầng giám sát gần như toàn diện trong tương lai. Ngày nay, WiFi hiện diện gần như ở mọi nơi: trong nhà, văn phòng, nhà hàng và không gian công cộng, khiến mối lo ngại về an toàn, bảo mật rở nên phổ biến hơn.

Theo dõi con người chỉ bằng thiết bị WiFi thông thường

Không giống như các cuộc tấn công trước đây sử dụng cảm biến LIDAR hoặc các phương pháp dựa trên WiFi dùng thông tin trạng thái kênh (CSI), dữ liệu đo cách sóng radio bị thay đổi bởi tường, đồ đạc hoặc con người, phương pháp mới này không cần bất kỳ phần cứng chuyên dụng nào.

Bằng cách quan sát cách các thiết bị giao tiếp với nhau hàng ngày, kẻ tấn công có thể suy ra thông tin về con người trong khu vực mà không cần cài đặt hoặc truy cập thêm bất kỳ thiết bị nào khác, khiến phương pháp này dễ triển khai hơn nhiều và có khả năng lan rộng.

Bằng việc liên tục gửi các tín hiệu phản hồi trong mạng WiFi, được gọi là thông tin phản hồi tạo chùm tín hiệu (BFI), các thiết bị truyền dữ liệu ở dạng không mã hóa, cho phép bên thứ ba có thể đọc được. Các tín hiệu này cho phép tạo hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, sau đó có thể dùng để nhận dạng con người.

Khi một mô hình học máy được huấn luyện trên các dữ liệu này, việc nhận dạng một người chỉ mất vài giây. Vì vậy, các ảnh hưởng về rò rỉ quyền riêng tư là vô cùng cấp bách, trong một nghiên cứu gồm 197 người tham gia, nhóm nghiên cứu đã có thể xác định danh tính với độ chính xác gần như 100%, bất kể phong cách đi bộ hay góc nhìn của từng cá nhân.