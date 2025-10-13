UBCKNN đẩy mạnh tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán

Phó Chủ tịch Hoàng Văn Thu phát biểu khai mạc Hội Nghị ngày 10/10.

Hội nghị nằm trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 của UBCKNN, nhằm cập nhật, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật mới ban hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán tới các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nắm vững quy định pháp luật, tuân thủ, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn hoạt động.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp về chứng khoán và hơn 500 đại biểu là các công ty đại chúng, công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, thương mại là thành viên lưu ký, công ty kiểm toán và các cơ quan thông tấn, báo chí… khu vực miền Bắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu cho biết tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 56/2024/QH15 để sửa đổi, bổ sung một số Luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán. Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 tập trung vào 03 nhóm quy định:

Một là, sửa đổi, bổ sung nhóm các quy định để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán.

Hai là, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định để tăng cường công tác giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm hiệu quả phòng ngừa, xử lý vi phạm trên TTCK.

Ba là, sửa đổi, bổ sung nhóm các quy định để tháo gỡ các vướng mắc trên thực tiễn, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán với mục tiêu nâng hạng, giữ được thứ hạng của thị trường chứng khoán.

Phó Chủ tịch UBCKNN thông tin thêm, để triển khai cụ thể các nội dung của Luật số 56/2024/QH15, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025 của quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán. Nội dung thông tư có điểm chính sách mới là giúp phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trên thị trường.

Tiếp đó, Bộ Tài chính cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

“Với các chính sách đột phá, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán, cải cách thủ tục hành chính, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và gắn với niêm yết cổ phiếu, đồng thời, góp phần tăng cung hàng hóa cho thị trường, thu hút nhà đầu tư nước ngoài tham gia trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.” Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Chương trình Hội nghị đã tập trung phổ biến bốn chuyên đề: (i) Tổng quan quy định sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; (ii) Quy định mới về chào bán, phát hành chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP; (iii) Quy định sửa đổi, bổ sung về tổ chức thị trường; bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP; (iv) Quy định mới đối với công ty đại chúng tại Luật số 56/2024/QH15, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và Thông tư số 19/2025/TT-BTC.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu và đại diện Lãnh đạo UBCKNN trao đổi tại Phiên thảo luận Hội nghị.

Trong phiên thảo luận, đại diện UBCKNN và các đại biểu tham dự Hội nghị cùng nhau trao đổi, thảo luận về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đại diện UBCKNN giải đáp, thuyết minh rõ hơn về nội dung quy định, lý do, sự cần thiết và mục đích ban hành giúp nâng cao hiệu lực thi hành của văn bản pháp lý; đồng thời, ghi nhận đóng góp, đề xuất có giá trị, bổ sung các luận cứ thực tiễn, giúp nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tham gia nghiêm túc của các tổ chức, doanh nghiệp đã chú ý lắng nghe, tập trung tiếp thu, cập nhật thông tin, kiến thức và trao đổi, thảo luận để nắm vững nội dung quy định, vận dụng trong hoạt động thực tiễn. Đồng thời, trên cơ sở kiến thức được phổ biến tại Hội nghị, Lãnh đạo UBCKNN đề nghị đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Hội nghị báo cáo Ban Lãnh đạo triển khai phổ biến, tuyên truyền trong tổ chức, doanh nghiệp đầy đủ nội dung quy định pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm hoạt động tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tiếp theo thành công của Hội nghị tại khu vực miền Bắc, UBCKNN sẽ tổ chức các Hội nghị tại khu vực miền Trung, miền Nam để phổ biến các quy định mới đến rông rãi các thành viên thị trường, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành của văn bản pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.