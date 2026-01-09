7 công nghệ tại CES 2026 khiến khoa học viễn tưởng thành hiện thực, nhưng đáng lo ngại

Những sản phẩm ứng dụng công nghệ AI gây ấn tượng nhất tại CES 2026 không được thiết kế để đặt trên bàn làm việc hay gắn vào tường văn phòng. Chúng hướng tới những nơi riêng tư nhất trong cuộc sống hàng ngày như phòng tắm, phòng ngủ, thậm chí cả bên trong tâm trí con người. Công nghệ đo lưu lượng máu qua khuôn mặt, theo dõi sóng não, lưu trữ từng câu nói hàng ngày, phân tích chất thải cơ thể, và tạo ra người bạn ảo với cảm xúc.

Nhìn riêng lẻ, mỗi sản phẩm giải quyết một nhu cầu hợp lý. Người ta cần theo dõi sức khỏe, cải thiện khả năng tập trung, lưu giữ ký ức hoặc tìm kiếm sự kết nối. Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau, bức tranh tổng thể gợi nhớ đến những tập phim trong series Black Mirror, chương trình truyền hình khoa học viễn tưởng từng cảnh báo về tương lai công nghệ. Chỉ khác một điều, lần này mọi thứ đều có giá bán, gói đăng ký và ngày ra mắt cụ thể trong năm nay.

Gương trường thọ NuraLogix

Gương Longevity Mirror của NuraLogix trông như món đồ cao cấp cho phòng tắm hiện đại. Giá 900 USD, chiếc gương này làm nhiều hơn việc phản chiếu hình ảnh. Nó quét các mẫu lưu lượng máu trên khuôn mặt chỉ trong 30 giây bằng công nghệ Chụp ảnh Quang học Xuyên da được cấp bằng sáng chế. Hệ thống AI đã được huấn luyện trên hồ sơ y tế của hàng trăm nghìn bệnh nhân, chuyển đổi những dữ liệu từ khuôn mặt thành một con số gọi là Chỉ số Tuổi thọ.

Con số này không chỉ đơn giản cho biết tuổi sinh lý hiện tại của bạn. Nó dự đoán nguy cơ tim mạch, tình trạng trao đổi chất, mức độ căng thẳng tinh thần và thậm chí tuổi của bạn trong 20 năm tới. Gương hỗ trợ lưu trữ thông tin của sáu người trong gia đình, mỗi người sẽ nhận được báo cáo riêng. Trợ lý AI tích hợp sẽ giải thích kết quả ngay lập tức bằng giọng nói tự nhiên.

NuraLogix quảng cáo sản phẩm như công cụ chăm sóc sức khỏe, nhưng trải nghiệm thực tế khác xa. Thay vì bắt đầu ngày mới với năng lượng tích cực, người dùng phải đối mặt với những con số nhắc nhở về sự suy giảm của cơ thể mỗi sáng thức dậy.

Tai nghe biết bạn đang nghĩ gì

Neurable và HyperX mang đến CES 2026 tai nghe không chỉ theo dõi quá trình chơi game, mà còn theo dõi người chơi. Sản phẩm không chỉ truyền âm thanh vào tai, nó đọc được hoạt động não bộ của người chơi. Các cảm biến điện não đồ được nhúng trực tiếp vào miếng đệm tai, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng gel dẫn điện hay thiết bị y tế cồng kềnh. Thiết bị đo hai chỉ số chính là Thông lượng Nhận thức - phản ánh tốc độ xử lý thông tin của não, và "Pin Não" - mức độ mệt mỏi tinh thần theo thời gian thực.

Tính năng đặc biệt có tên PRIME hoạt động như huấn luyện viên não bộ cá nhân. Hệ thống sinh học phản hồi sẽ đưa ra các tín hiệu nhẹ nhàng hướng dẫn người chơi duy trì trạng thái tập trung tối ưu. CEO của Neurable tuyên bố tai nghe giúp giảm thời gian phản ứng trung bình 38 mili giây, tương đương hiệu ứng "đạn chậm" trong trò chơi bắn súng. Trong game, hiệu quả này có thể quyết định thắng thua. Nhưng công nghệ gợi mở một tương lai rộng hơn - nơi mọi khía cạnh của nhận thức con người đều trở thành dữ liệu có thể đo đếm, theo dõi và tối ưu hóa bởi máy móc bên ngoài, giống hệt những gì game thủ trải nghiệm trong thế giới Cyberpunk 2077.

Trò chuyện với người đã khuất

Vinabot đưa ra giải pháp trò truyện với người đã khuất bằng công nghệ AI tạo sinh. Khung ảnh thông minh của họ không đơn thuần hiển thị ảnh tĩnh. Người dùng chỉ cần tải lên một bức ảnh kèm theo đoạn ghi âm giọng nói hoặc kịch bản viết sẵn. AI sẽ làm cho khuôn mặt trong ảnh chuyển động và có khả năng đối thoại theo thời gian thực như người thật. Công ty định vị sản phẩm cho mục đích giải trí và bảo tồn di sản văn hóa gia đình.

Người dùng có thể trò chuyện với phiên bản AI của người nổi tiếng yêu thích, nhân vật hư cấu trong phim, hoặc người thân đã qua đời. Công nghệ tạo ra trải nghiệm kỳ lạ - ranh giới giữa tưởng nhớ và mô phỏng bị xóa mờ hoàn toàn.

Dù Vinabot nhấn mạnh các trường hợp sử dụng tích cực, khả năng tạo ra "robot tang thương" thuyết phục đã thu hút sự chú ý vì những lo ngại đạo đức. Khi công nghệ cho phép người đã khuất trở lại cuộc sống bằng hình thức kỹ thuật số, ai sẽ quyết định họ nên tồn tại bao lâu và ai kiểm soát những gì họ nói?

Nhân viên không cần ngủ

IgniteTech tiếp cận vấn đề kiệt sức lao động bằng cách loại bỏ yếu tố con người. Nền tảng MyPersonas tạo ra bản sao kỹ thuật số của nhân viên thông qua việc phân tích email, cuộc họp được ghi âm và các ghi chú thoại trong quá trình làm việc.

Hệ thống AI học cách bắt chước phong cách giao tiếp, chuyên môn nghiệp vụ và quy trình ra quyết định của từng cá nhân. Kết quả là những "Nhân cách" kỹ thuật số có thể thay thế nhân viên thật trong nhiều tình huống.

Bản sao AI này tham dự cuộc họp, trả lời câu hỏi từ bộ phận nhân sự, thậm chí tiến hành đào tạo cho nhân viên mới bằng 160 ngôn ngữ khác nhau. Tính năng Chủ sở hữu Tham gia cho phép nhân viên thật theo dõi hoạt động của bản sao và can thiệp khi cần thiết.

IgniteTech giới thiệu sản phẩm như giải pháp lưu giữ kiến thức tổ chức khi nhân viên giàu kinh nghiệm nghỉ hưu hoặc chuyển việc. Nhưng hệ quả sâu xa hơn nhiều - nền tảng định nghĩa lại bản chất của lao động, nơi công việc không còn đòi hỏi sự hiện diện của con người, chỉ cần một lượng dữ liệu đủ lớn về hoạt động nghề nghiệp của họ.

Người bạn ảo thay thế con người thật

Lepro Ami đánh vào nỗi cô đơn của giới văn phòng hiện đại. Sản phẩm này không phải trợ lý ảo, không phải công cụ quản lý công việc hay lịch hẹn. Nó được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất là làm bạn với bạn.

Màn hình OLED cong 8 inch hiển thị hình ảnh người bạn đồng hành 3D giống hệt công nghệ toàn ảnh, được thiết kế để tạo cảm giác gần gũi về mặt tình cảm. Hai camera phía trước theo dõi ánh mắt người dùng liên tục, trong khi camera sau dùng công nghệ thực tế tăng cường để neo hình ảnh vào không gian vật lý xung quanh.

AI của Ami học cách nhận biết tâm trạng thông qua nét mặt, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể. Hệ thống biết khi nào nên bắt chuyện, khi nào nên im lặng lắng nghe, và cách phản hồi phù hợp với từng tình huống cụ thể.

Lepro nhắm đến những người làm việc văn phòng cảm thấy cô đơn trong thành phố lớn. Nhưng sản phẩm gây tranh cãi vì những gì nó đại diện - sự hiện diện nhân tạo bền bỉ, chu đáo, không bao giờ mệt mỏi hay rời xa.

Khác với mạng xã hội hay chatbot thông thường, Ami không kết nối con người với nhau. Nó thay thế hoàn toàn nhu cầu tương tác giữa người với người, đặt ra câu hỏi về việc chúng ta có nên giao phó cảm xúc cho một hệ thống máy móc được lập trình để không bao giờ nhìn đi chỗ khác.

Bồn cầu thông minh theo dõi sức khỏe

Throne biến bồn cầu thành trạm kiểm tra y tế tại nhà. Thiết bị có giá 340 USD được kẹp vào cạnh bồn cầu, sử dụng camera kết hợp trí tuệ nhân tạo và micro để phân tích mọi hoạt động đại tiện và tiểu tiện.

Hệ thống ghi nhận tần suất, khối lượng, kết cấu và các mẫu sinh học khác để xây dựng Đường cơ sở Tiêu hóa cá nhân cho từng người. Dữ liệu này giúp phát hiện những thay đổi nhỏ về sức khỏe đường ruột, tình trạng nước trong cơ thể, cũng như tác dụng phụ của thuốc men đang sử dụng.

Sản phẩm đặc biệt hữu ích cho người dùng thuốc giảm cân GLP-1 cần theo dõi tác động lên hệ tiêu hóa. Người đồng sáng lập Throne từng tạo ra vòng đeo tay theo dõi sức khỏe Whoop nổi tiếng.

Công ty nhấn mạnh dữ liệu được xử lý cục bộ trên thiết bị và mã hóa khi truyền đi. Tuy nhiên, chức năng của Throne khó tránh khỏi những lo ngại về quyền riêng tư.

Sản phẩm biến phòng vệ sinh thành nguồn dữ liệu sinh học được thu thập liên tục. Ngay cả chất thải của cơ thể giờ cũng trở thành thông tin cần định lượng, phân tích và tối ưu hóa.

Robot bỏ túi ghi lại mọi khoảnh khắc

Sharp thiết kế Poketomo để ghi nhớ những gì bạn không nhớ. Thiết bị có hình dáng con cầy mangut dễ thương, nhỏ gọn vừa bỏ túi áo. Camera tích hợp và AI đàm thoại ghi lại mọi cuộc trò chuyện, sự kiện và khoảnh khắc trong ngày một cách tự động.

Ứng dụng đi kèm cho phép người dùng tìm kiếm hoặc phát lại bất kỳ trải nghiệm nào trong quá khứ dựa trên tên người, nội dung cuộc nói chuyện hoặc địa điểm cụ thể.

Sharp giới thiệu Poketomo như công cụ hỗ trợ trí nhớ hữu ích. Nhưng cách hoạt động của sản phẩm âm thầm thay đổi bản chất của ký ức con người. Thay vì ghi nhớ bằng não bộ tự nhiên, người dùng giao phó nhiệm vụ này cho thiết bị bên ngoài. Poketomo ghi hình liên tục và lưu trữ mọi thứ vào cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm.

Công nghệ này giống hệt ý tưởng phản địa đàng trong tập phim Black Mirror nổi tiếng về cấy ghép não ghi lại toàn bộ cuộc đời. Chỉ khác là thay vì cấy vào não, Sharp đóng gói nó trong hình dáng đồ chơi đáng yêu. Khi quên lãng không còn là quá trình tự nhiên và quá khứ luôn có sẵn để tra cứu, ranh giới giữa sống với hiện tại hay mắc kẹt trong quá khứ trở nên mờ nhạt.

7 công nghệ trên đại diện cho xu hướng đáng lo ngại tại CES 2026. Chúng không còn là các thiết bị đơn lẻ phục vụ nhu cầu cụ thể, mà là những mảnh ghép của tương lai nơi công nghệ len lỏi vào mọi khoảnh khắc riêng tư nhất. Câu hỏi giờ không phải liệu công nghệ có thể làm được gì, mà là chúng ta có thực sự muốn những gì nó mang lại.