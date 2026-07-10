PGS.TS Tạ Hải Tùng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Quyết định được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực quản trị đại học trong bối cảnh cơ sở giáo dục này đang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo phân công, trên cương vị mới, PGS.TS Tạ Hải Tùng sẽ trực tiếp phụ trách các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như định hướng phát triển giáo dục đại học gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tạ Hải Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Hust).

PGS.TS Tạ Hải Tùng sinh năm 1980 tại Hà Nội, là cựu sinh viên khóa K43 ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư năm 2003, ông ở lại trường công tác với vai trò giảng viên và từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Công nghệ Định vị sử dụng Vệ tinh (NAVIS), Viện trưởng và sau đó là Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Ông nhận bằng Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2010 theo chương trình đào tạo đồng cấp của ba trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Italia gồm Đại học Bách khoa Torino, Đại học Bách khoa Milano và Đại học Bách khoa Bari.

Không chỉ tham gia công tác đào tạo và quản lý đại học, PGS.TS Tạ Hải Tùng còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở cấp quốc gia. Hiện ông là thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Nghị quyết 57 và thành viên Tổ giúp việc của Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, PGS.TS Tạ Hải Tùng đã trực tiếp tham gia chỉ đạo nhiều dự án có ý nghĩa thực tiễn, tiêu biểu như nghiên cứu, chế tạo máy thu nhận dấu vân tay phục vụ cấp căn cước công dân cho Bộ Công an và triển khai nền tảng Bình dân học vụ số, hỗ trợ hơn 2 triệu người học tiếp cận các chương trình đào tạo trực tuyến.

Với những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ông đã được trao nhiều phần thưởng và danh hiệu, trong đó có Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2013, Huân chương Công trạng của Italia năm 2020 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào các năm 2021 và 2025.

Việc bổ nhiệm PGS.TS Tạ Hải Tùng diễn ra trong bối cảnh Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình đại học nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng cường chuyển đổi số trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với kinh nghiệm quản lý cùng nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số.