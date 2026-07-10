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PGS.TS Tạ Hải Tùng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội

Hậu Thạch

Hậu Thạch

16:58 | 10/07/2026
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bổ nhiệm PGS.TS Tạ Hải Tùng giữ chức Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Trên cương vị mới, ông sẽ phụ trách nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu phát triển kinh tế dựa trên tri thức và dữ liệu

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Quyết định được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực quản trị đại học trong bối cảnh cơ sở giáo dục này đang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo phân công, trên cương vị mới, PGS.TS Tạ Hải Tùng sẽ trực tiếp phụ trách các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như định hướng phát triển giáo dục đại học gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tạ Hải Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Hust)
PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Tạ Hải Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Hust).

PGS.TS Tạ Hải Tùng sinh năm 1980 tại Hà Nội, là cựu sinh viên khóa K43 ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư năm 2003, ông ở lại trường công tác với vai trò giảng viên và từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Công nghệ Định vị sử dụng Vệ tinh (NAVIS), Viện trưởng và sau đó là Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Ông nhận bằng Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2010 theo chương trình đào tạo đồng cấp của ba trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Italia gồm Đại học Bách khoa Torino, Đại học Bách khoa Milano và Đại học Bách khoa Bari.

Không chỉ tham gia công tác đào tạo và quản lý đại học, PGS.TS Tạ Hải Tùng còn đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở cấp quốc gia. Hiện ông là thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Nghị quyết 57 và thành viên Tổ giúp việc của Thủ tướng Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, PGS.TS Tạ Hải Tùng đã trực tiếp tham gia chỉ đạo nhiều dự án có ý nghĩa thực tiễn, tiêu biểu như nghiên cứu, chế tạo máy thu nhận dấu vân tay phục vụ cấp căn cước công dân cho Bộ Công an và triển khai nền tảng Bình dân học vụ số, hỗ trợ hơn 2 triệu người học tiếp cận các chương trình đào tạo trực tuyến.

Với những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ông đã được trao nhiều phần thưởng và danh hiệu, trong đó có Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2013, Huân chương Công trạng của Italia năm 2020 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào các năm 2021 và 2025.

Việc bổ nhiệm PGS.TS Tạ Hải Tùng diễn ra trong bối cảnh Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình đại học nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng cường chuyển đổi số trong quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với kinh nghiệm quản lý cùng nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số.

PGS.TS Tạ Hải Tùng Đại học Bách Khoa Hà Nội Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Chuyển đổi số đổi mới sáng tạo

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 ▼50K 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 ▼50K 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 ▼50K 14,900 ▲50K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 ▲50K 14,790 ▲50K
Trang sức 99.99 14,100 ▲50K 14,800 ▲50K
Cập nhật: 10/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 17:00
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Cập nhật: 10/07/2026 17:00
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Cập nhật: 10/07/2026 17:00
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