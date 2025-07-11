Bộ trưởng Bộ Công an và 3 Thứ trưởng nhận Huân chương cao quý

Ngày 7/7, tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Bộ Công an và tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn quốc” cho các cá nhân thuộc Bộ Công an.

Chủ tịch nước Lương Cường gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Lao động hạng Ba tặng Bộ Công an.

Cụ thể, Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Chủ tịch nước tặng Huân chương với Bộ trưởng và 3 Thứ trưởng Bộ Công an.