Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC

Mercedes-Benz Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn trong tháng 9/2025 với nhiều ưu đãi giá trị cao cho các dòng xe thuần điện và xe xăng (*).

Khách hàng mua các mẫu xe thuần điện mới chính hãng sẽ nhận quà tặng trị giá 60 triệu đồng. Gói ưu đãi bao gồm phiếu quà tặng bộ sạc tại nhà Mercedes-Benz Wallbox và gói tài khoản sạc miễn phí 2 năm tại mạng lưới trạm sạc EVOne trên toàn quốc.

Mercedes-Benz EQS 450+

Riêng đối với ba mẫu xe cao cấp EQE 500 4MATIC, EQS 450+ và EQS 580 4MATIC, khách hàng còn được tặng kèm gói dịch vụ premium, gói này bao gồm:

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới 2 năm do Công ty Bảo hiểm Liberty cung cấp

Phiếu quà tặng bảo dưỡng 2 năm

Phiếu quà tặng bảo hành mở rộng 2 năm.

Các phiếu quà tặng bảo dưỡng và bảo hành được sử dụng tại hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam toàn quốc.

Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC

Chương trình cũng mở rộng cho hai mẫu xe xăng phổ biến C 200 Avantgarde và GLC 200 4MATIC phiên bản sản xuất năm 2025. Khách hàng mua hai mẫu xe này sẽ nhận quà tặng bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới 1 năm do Công ty Bảo hiểm Liberty cung cấp.

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde

Hiện tại, Mercedes-Benz Việt Nam đang phân phối 7 mẫu xe thuần điện trên thị trường, bao gồm 6 mẫu thương hiệu Mercedes-Benz là EQS 450+, EQS 580 4MATIC, EQB 250+ FL, EQE 500 4MATIC, EQS 500 4MATIC, G 580 EQ và 1 mẫu Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.

(*) Chương trình khuyến mại diễn ra trong tháng 9/2025. Khách hàng có thể liên hệ hệ thống đại lý Mercedes-Benz trên toàn quốc hoặc hotline 1800 400 110 để biết thêm chi tiết.