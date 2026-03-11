Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Ông Trump đã công bố dự án nhà máy lọc dầu trị giá 300 tỷ đô la do Reliance Industries hậu thuẫn. Ảnh: Reuters.

Thông tin được ông Trump công bố trên nền tảng Truth Social, trong đó gọi đây là “một thương vụ lịch sử trị giá 300 tỷ USD, đây là dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

“Đây là một thương vụ lịch sử trị giá 300 tỷ USD. Cảm ơn Reliance Industries vì khoản đầu tư to lớn này”, ông Trump viết.

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Mỹ trong nửa thế kỷ

Theo kế hoạch, nhà máy lọc dầu mới sẽ được xây dựng tại cảng Port of Brownsville, bang Texas.

Dự án do công ty America First Refining phát triển và được thiết kế để xử lý 100% dầu đá phiến của Mỹ, một nguồn năng lượng đã giúp Mỹ trở thành quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới trong những năm gần đây.

Theo ông Trump, nhà máy lọc dầu này sẽ: Tăng cường an ninh năng lượng quốc gia; thúc đẩy sản lượng năng lượng của Mỹ; tạo ra tác động kinh tế hàng tỷ USD.

Trở thành “nhà máy lọc dầu sạch nhất thế giới”

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là nhà máy lọc dầu đầu tiên được xây mới tại Mỹ trong khoảng 50 năm nay, trong bối cảnh ngành lọc hóa dầu nước này nhiều thập kỷ qua chủ yếu mở rộng hoặc nâng cấp các cơ sở hiện hữu.

Theo dữ liệu của London Stock Exchange Group, Reliance Industries hiện sở hữu tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới tại Jamnagar, Ấn Độ, với năng lực chế biến hơn 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Tập đoàn này có giá trị vốn hóa khoảng 206 tỷ USD, là doanh nghiệp năng lượng tư nhân lớn nhất Ấn Độ.

Dự án tại Texas được xem là bước đi mới của Reliance trong chiến lược mở rộng toàn cầu, đồng thời phản ánh sự tăng cường hợp tác năng lượng giữa Mỹ và Ấn Độ.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu vẫn ở mức cao, các dự án lọc dầu quy mô lớn như vậy được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.