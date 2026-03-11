Gaming
Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

Thành Biên

Thành Biên

15:32 | 11/03/2026
Tựa game indie Việt Nam Hoa chính thức trở lại với phần tiếp theo, đánh dấu bước tiến mới của ngành game Việt khi một sản phẩm từng gây tiếng vang quốc tế tiếp tục được mở rộng.
Nhà phát hành PM Studios cùng đội ngũ phát triển Skrollcat Studio vừa công bố dự án Hoa 2, hậu bản của tựa game giải đố từng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng game thủ toàn cầu.

Phần tiếp theo của series được xây dựng dựa trên nền tảng cảm xúc đã tạo nên thành công của phiên bản đầu tiên. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển cho biết họ không chỉ lặp lại công thức cũ mà muốn mở rộng quy mô, chiều sâu nội dung và trải nghiệm gameplay để đưa câu chuyện của nhân vật chính sang một giai đoạn trưởng thành hơn.

Theo thông tin từ nhà phát triển, bối cảnh của Hoa 2 diễn ra sau một khoảng thời gian rất dài kể từ khi câu chuyện ở phần đầu khép lại. Nhân vật chính: Cô tiên nhỏ Hoa, quay trở về quê hương sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, nơi từng gắn bó với tuổi thơ của cô đã thay đổi đáng kể khi thời gian trôi qua. Những khung cảnh quen thuộc dần mang màu sắc khác lạ, còn những người bạn cũ từng đồng hành trong hành trình trước đây cũng không còn hiện diện như trước.

Skrollcat Studio vừa công bố dự án Hoa 2. Ảnh: Skrollcat Studio
Skrollcat Studio vừa công bố dự án Hoa 2. Ảnh: Skrollcat Studio

Sự thay đổi này tạo nên tiền đề cho hành trình mới của nhân vật. Trong Hoa 2, người chơi sẽ cùng Hoa khám phá một thế giới vừa thân quen vừa xa lạ, đồng thời đối diện với những câu hỏi về ký ức, sự trưởng thành và việc tìm kiếm ý nghĩa mới trong cuộc sống. Thay vì chỉ tập trung vào chuyến phiêu lưu đơn thuần, phần game mới tiếp tục khai thác chiều sâu cảm xúc, yếu tố từng giúp Hoa ghi dấu ấn mạnh mẽ trong dòng game indie.

Ông Cao Sơn Tùng, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Skrollcat Studio, cho biết nhóm phát triển muốn xây dựng một thế giới phản chiếu nội tâm của nhân vật. Theo ông, hành trình của Hoa trong phần hai không chỉ là quá trình khám phá môi trường xung quanh mà còn là cách cô đối diện với những thay đổi của chính mình.

Nhà phát triển nhấn mạnh rằng thiết kế thế giới trong Hoa 2 sẽ gắn chặt với cảm xúc của nhân vật. Người chơi được trao nhiều tự do khám phá hơn so với phần trước, nhưng đồng thời cũng cảm nhận rõ bầu không khí của sự mất mát và những bài học mà Hoa phải trải qua. Đội ngũ thiết kế kỳ vọng sự kết hợp này sẽ giúp câu chuyện trở nên gần gũi và tạo ra sự đồng cảm sâu sắc với người chơi.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của Hoa 2 nằm ở cấu trúc gameplay. Nếu phần đầu chủ yếu vận hành theo mô hình màn chơi 2D truyền thống, hậu bản sẽ chuyển sang môi trường 3D rộng lớn hơn. Cách tiếp cận mới cho phép nhà phát triển mở rộng quy mô thế giới game và thiết kế các khu vực khám phá đa dạng hơn.

Việc chuyển sang không gian 3D cũng giúp trò chơi giới thiệu nhiều dạng câu đố mới. Người chơi phải vận dụng tư duy không gian, quan sát môi trường và tương tác với các yếu tố xung quanh để giải quyết thử thách. Ngoài ra, các phân đoạn di chuyển và bay nhảy của nhân vật được thiết kế linh hoạt hơn nhằm tạo nhịp độ gameplay phong phú.

Dù có nhiều thay đổi về công nghệ và lối chơi, Skrollcat Studio vẫn giữ lại những yếu tố đã làm nên bản sắc của Hoa. Phong cách mỹ thuật vẽ tay đặc trưng, thứ từng khiến tựa game nổi bật trong cộng đồng game indie nay tiếp tục được duy trì và nâng cấp. Đội ngũ phát triển cho biết họ dành nhiều thời gian hoàn thiện chi tiết hình ảnh để đảm bảo thế giới trong Hoa 2 vừa giữ được nét nghệ thuật quen thuộc vừa mang lại cảm giác mới mẻ.

Âm nhạc cũng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm tổng thể. Phần soundtrack giàu cảm xúc của trò chơi được xây dựng nhằm tạo nên bầu không khí thơ mộng, đồng thời hỗ trợ mạch kể chuyện. Nhà phát triển kỳ vọng sự kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh sẽ giúp người chơi cảm nhận rõ hơn sự chuyển biến trong tâm trạng của nhân vật.

Bên cạnh cốt truyện chính, Hoa 2 còn mở rộng nội dung thông qua nhiều hoạt động phụ. Người chơi có thể khám phá các khu vực ẩn trong thế giới game, tham gia những thử thách nhỏ và hoàn thành hệ thống thành tựu để mở khóa phần thưởng. Những yếu tố này được bổ sung nhằm tăng giá trị trải nghiệm và khuyến khích người chơi khám phá sâu hơn môi trường trong game.

Sự xuất hiện của Hoa 2 cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt của ngành game Việt Nam khi nhiều studio độc lập bắt đầu tạo được chỗ đứng trên bản đồ game toàn cầu. Thành công của phần đầu cho thấy những sản phẩm mang dấu ấn nghệ thuật và câu chuyện giàu cảm xúc vẫn có thể tạo sức hút lớn, ngay cả khi không sở hữu ngân sách phát triển khổng lồ.

Với định hướng mở rộng gameplay, nâng cấp công nghệ và tiếp tục khai thác chiều sâu cảm xúc, Hoa 2 được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của người tiền nhiệm. Dự án không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Skrollcat Studio mà còn góp phần khẳng định tiềm năng của ngành công nghiệp game indie Việt Nam trên thị trường quốc tế.

