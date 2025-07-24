Vietnam Game Connect 2025: Đánh dấu bước chuyển mình toàn cầu của game Việt

Đây là sự kiện hiếm hoi mà các đơn vị phát hành lớn và nhỏ đều tìm thấy giá trị thực tiễn cho từng giai đoạn phát triển.

Việt Nam vượt Trung Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu game mobile lớn nhất thế giới

Vietnam Game Connect 2025 được coi là sự kiện đánh dấu bước chuyển mình toàn cầu của game Việt. Theo đại diện Google tại Việt Nam Game Connect 2025, với 6,7 tỷ lượt tải game toàn cầu trong năm 2024, Việt Nam đã chính thức vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có số lượt tải game cao nhất thế giới – tính riêng cho các sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ nội địa.

Thành tích ấn tượng này không chỉ phản ánh sức sáng tạo mạnh mẽ của ngành game Việt, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ công nghiệp game toàn cầu.

Vietnam Game Connect 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội, thu hút hơn 700 đại biểu từ các studio trong nước, các nền tảng công nghệ toàn cầu như Google, AWS, TikTok, AppLovin.

Theo đại diện Google tại Việt Nam, tăng trưởng về lượt tải chỉ là bước đầu. Để duy trì vị trí dẫn đầu trong dài hạn, ngành game Việt cần giải bài toán cốt lõi: Hiệu quả vận hành, chất lượng doanh thu và vòng đời sản phẩm.

Mặc dù thế giới đang dành sự chú ý lớn cho các nhà phát triển Việt, những thách thức thực tế vẫn hiện diện rõ ràng: Chi phí thu hút người dùng (CPI) đang leo thang toàn cầu – tăng đến +37% chỉ trong vòng hai năm, khiến cuộc đua quảng cáo trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Doanh thu trung bình trên mỗi người chơi mỗi ngày (RPD) của các studio Việt hiện chỉ đạt 0.06 USD, thấp hơn gần 10 lần so với mức trung bình toàn cầu là 0.7 USD, và xếp cuối trong các thị trường phát triển mạnh về game.

Vòng đời game ngắn, phần lớn các tựa game Việt đạt đỉnh tải chỉ trong vài chục ngày rồi nhanh chóng sụt giảm – tương phản với các sản phẩm toàn cầu có tuổi đời dài như Block Blast hay Royal Match.

GameGeek: Cầu nối giúp game Việt nội lực hóa và quốc tế hóa

Vietnam Game Connect 2025 là sự kiện được GameGeek tổ chức. Với sứ mệnh trở thành cầu nối, GameGeek đang đưa các đối tác toàn cầu đến gần hơn với từng studio Việt.

Bà Hạnh Vũ - CEO GameGeek phát biểu khai mạc Vietnam Game Connect 2025.

Tại Vietnam Game Connect 2025, GameGeek mời về những tên tuổi lớn như AWS (dữ liệu và cloud), TikTok (thu hút người dùng), AppLovin (tối ưu hóa doanh thu), cùng các nhà phát hành game hàng đầu thế giới với kinh nghiệm làm việc ở King, Rollic, Ludus: Những đơn vị sở hữu hàng tỷ lượt tải xuống toàn cầu.

Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm từ quốc tế. Các đối tác như Pocket Gamer (Anh), Mobidictum (Thổ Nhĩ Kỳ), và đại diện Gamescom châu Á đã tham dự và ngỏ ý thiết lập các cầu nối chiến lược lâu dài. GameGeek cũng đang đại diện Việt Nam từng bước thảo luận kết nối phát triển game với đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ Đông Nam Á sang Trung Đông và châu Âu.

Một điểm nhấn tại VGC 2025 là sự nổi bật của những nhà phát triển tiên phong như iKame, với mô hình vận hành tương tự các hãng toàn cầu như Supercent: vận hành dựa trên dữ liệu, đầu tư AI và thiết kế sản phẩm theo hành vi người dùng. Tuy nhiên, đa phần các studio trong nước vẫn hoạt động theo trực giác và kinh nghiệm hơn là dữ liệu. Đây là điểm nghẽn lớn cần được tháo gỡ nếu muốn ngành game Việt nâng tầm bền vững.

Theo đại diện GameGeek, Vietnam Game Connect 2025 không đơn thuần là sự kiện networking, mà là nền tảng chiến lược giúp ngành game Việt chạm đến chuẩn toàn cầu. Trong bối cảnh Việt Nam đang dẫn đầu về lượt tải, điều cần thiết lúc này là nâng tầm tư duy vận hành, doanh thu và dữ liệu.

GameGeek sẽ tiếp tục mang đến những sự kiện lớn, kết nối đẳng cấp quốc tế, và mở ra cơ hội thực sự cho mọi studio Việt – từ đội ngũ non trẻ đến các nhà phát hành quy mô toàn cầu.