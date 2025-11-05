Brother’s Hai Pho Restaurant: tựa game kinh phí bằng 0 gây sốt cộng đồng game Việt

Tựa game thuần Việt Brother’s Hai Pho Restaurant.

Brother Hai’s Pho Restaurant là một tựa game kinh dị đậm chất cốt truyện, được truyền cảm hứng từ văn hóa và các sự kiện có thật tại Việt Nam, phát triển bằng Godot Engine. Game tái hiện không khí đời sống thường nhật của làng quê Bắc Bộ.

Tựa game đưa người chơi nhập vai vào nhân vật “Anh Hai”, một chủ tiệm phở mới khai trương tại ngôi làng tưởng chừng yên bình thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội. Bắt đầu bằng công việc kinh doanh bình dị và giao lưu với những người dân địa phương, anh Hai dần nhận ra một bí ẩn đang bao trùm ngôi làng.

Tuy mang mác “kinh dị” nhưng đây lại là một tựa game mang lại nhiều tiếng cười, nhà phát hành biết cách cài cắm những bất ngờ thú vị khiến cho người chơi phải bật cười.

Bối cảnh được xây dựng với những cài cắm bắt trend vô cùng hài hước: Câu nói trending của Sơn Tùng MTP – “Flop quá thì ghi tên anh vào”, “mua nhà thì liên hệ anh hieuthuba”, logo Đại học Bách khoa,… đây có thể coi là điểm nhất làm nên thành công của “tiệm phở anh Hai”.

Các nhân vật cũng được xây dựng với mục đích gây cười: Anh sinh viên Bách khoa, anh chàng fan Manchesrter United, anh thu nợ,… Đều có những tương tác thú vị với nhân vật chính bằng những câu nói hài hước.

Bên cạnh đó, cốt truyện có sự pha trộn của rất nhiều thể loại game, điều này càng tạo thêm nhiều điểm nhấn cho tựa game. Không chỉ bán phở, người chơi còn phải thực hiện những pha hành động, phá án và đặc biệt phải trông chừng “Mr Gold” – chú chó biểu tượng của game. Chính sự pha trộn đó đã tạo nên điểm độc đáo mà rất hiếm tựa game nào có được.

Tựa game còn xây dựng nhiều cái kết khác nhau cùng những plot twist hết sức bất ngờ, điều này càng tạo nên sức hút của tựa game.

Sức ảnh hưởng mạnh mẽ của tựa game “đồ án tốt nghiệp”.

Cư dân mạng truyền tai nhau về nguồn gốc của tựa game, là một đồ án tốt nghiệp cả sinh viên Đại học Bách khoa, đây chính là một trong những tác nhân quan trọng làm nên sự hấp dẫn của tựa game.

Brother Hai’s Pho Restaurant có sức lan tỏa mạnh mẽ bởi những câu từ hợp trend và sự hài hước hết sức duyên dáng. Tựa game trở thành một hiện tượng của làng game cuối năm 2025.

Rất nhiều Streamer nổi tiếng như Trực tiếp Game, Thầy giáo Ba, Crisdevilgamer,… đã trải nhiệm và đăng tải lên trên các nền tảng livestream trực tuyến, từ đó càng tăng thêm độ nhận diện của trò chơi.

Không chỉ trong nước, tựa game này còn vươn tầm quốc tế khi được Streamer người Mexico Enenin trải nhiệm và phát trực tiếp trên các nền tảng số.

Từ các video dài được đăng tải, các đoạn trích ngắn của tựa game cũng được chia sẻ mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. Các trang báo cũng như các trang mạng xã hội cũng liên tiếp có những bài viết liên quan đến tựa game “Tiệm phở của anh Hai”, thậm chí là trang web của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụm từ "Phở Anh Hai" và "số 10 Đan Phượng" lần lượt lọt top tìm kiếm Google Trends Việt Nam, khiến nhiều người lùng sục địa chỉ ảo trên bản đồ – một số quán phở thực tế ở Hà Nội còn "hưởng ké" nhờ nuôi chó giống "Mr Gold" biểu tượng.

Sự nổi tiếng khiến chính tác giả cũng bất ngờ.

Chia sẻ về tựa game siêu hot “Tiệm Phở của Anh Hai” - tác giả marisa0704 cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì trong 5 ngày đầu ra mắt, gần như không được biết đến. Khi dự án viral, chính tác giả cũng rất bất ngờ với thành công hiện tại. Tác giả marisa0704 chia sẻ về quá trình phát triển game:

“Tiệm Phở của Anh Hai là một dự án do mình tự phát triển một mình. Và cũng thú thật là ban đầu đây chỉ là một dự án mình làm cho vui trong thời gian rảnh.

Thật khó để nhớ chính xác ý tưởng đã xuất phát từ đâu, nhưng nó bắt đầu từ mong muốn phát triển một game kinh dị mang thuần văn hóa Việt Nam, như những tựa game Thần Trùng, Tai Ương và Cỏ Máu... đã đi trước”.

“Tuy nhiên, thể loại kinh dị theo hướng tâm linh lại không phải là thế mạnh nên mình đã chọn cách tiếp cận khác. Đó là Phở - một đề tài vừa gần gũi với người Việt, lại vừa nổi tiếng trên toàn thế giới”

“Việc tiếp theo là xây dựng nhân vật chính - chủ tiệm phở, người mà thời điểm đó mình tạm đặt tên là “Anh Hai”. Lúc đấy, trong đầu mình ngập tràn vũ trụ điện ảnh John Wick và series Now You See Me. Điều này cũng đã dẫn đến một ý tưởng khá điên rồ: Sẽ ra sao nếu kết hợp những yếu tố hành động, bí ẩn đó vào cốt truyện và thân phận của “Anh Hai”? Chính sự kết hợp… điên rồ này đã khiến mình vô cùng phấn khích và lập tức bắt tay vào khởi động dự án”

Khi được hỏi về kinh phí, tác giả chia sẻ:

"Kinh phí thì không có nha. Mình không đầu tư tiền bạc gì cho game này cả. Lý do đơn giản là vì bản thân mình cũng không có điều kiện để làm vậy”.

“Ban đầu đã sử dụng Godot Engine (phần mềm làm game miễn phí) do máy tính không đủ mạnh để chạy Unreal Engine hay Unity (phần mềm làm game nhưng có phí) nhưng sau đó mình nhận thấy Godot rất phù hợp với phong cách và khả năng của mình”.

Từ một dự án "làm cho vui" với kinh phí bằng không, Brother’s Hai Pho Restaurant đã vượt xa mong đợi của chính tác giả marisa0704, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Dù marisa0704 đã đính chính đây không phải đồ án tốt nghiệp, sức hút "made in Vietnam" với yếu tố hài hước trend, văn hóa làng quê Bắc Bộ và plot twist bất ngờ vẫn biến nó thành hiện tượng thực thụ.

Brother’s Hai Pho Restaurant không chỉ là game kinh dị "bật cười" mà còn là minh chứng sống động cho tiềm năng tự do sáng tạo của các nhà làm game trẻ Việt Nam: một tô phở ảo có thể "nóng hổi" hơn bom tấn Hollywood, lan tỏa bản sắc dân tộc ra toàn cầu. Cộng đồng đang háo hức chờ phần tiếp theo – liệu "Anh Hai" có tiếp tục "gây sốt" hay không?