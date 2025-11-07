Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Sáng 7/11, VNGGames tổ chức lễ ra mắt Nghịch Thủy Hàn tại hơn 50 phòng máy trên toàn quốc. Hai điểm nhấn lớn là Viking Cyber Gaming (Hà Nội) và Gaming x Quang Trung (TP HCM), nơi diễn ra chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu KOLs, check-in nhận quà và tiệc nhẹ từ 10 giờ đến 21 giờ cùng ngày.

Không khí náo nhiệt tại sự kiện ra mắt game. Ảnh: Nghịch Thuỷ Hàn

Chỉ ngay ngày đầu ra mắt, Nghịch Thủy Hàn đã nhanh chóng leo top các bảng xếp hạng Google Play và App Store. 3 server đầu tiên mở cửa sớm cho người chơi khởi tạo nhân vật trước nhanh chóng quá tải do lượng người chơi đổ về đông kỷ lục. Trước sức nóng vượt dự đoán với hơn 10 triệu lượt đăng ký trước, VNGGames cho biết đã mở thêm 2 server mới do các server hiện tại đạt giới hạn sức chứa.

5 sever đầu tiên nhận được lượt truy cập lớn trong ngày đầu ra mắt

Nghịch Thủy Hàn là tựa game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (MMORPG) do NetEase phát triển và VNGGames phát hành độc quyền tại Việt Nam. Trò chơi sở hữu thế giới mở rộng lớn, lấy bối cảnh giang hồ võ hiệp cổ điển, cho phép người chơi tự do phiêu lưu, hành tẩu, giao đấu và tương tác trong không gian chân thực. Với đồ họa được tối ưu trên cả PC và di động, Nghịch Thủy Hàn hướng tới mang lại trải nghiệm nhập vai sống động.

Hệ thống AI được tích hợp vào các hoạt động trong game. Ảnh: Nghịch Thuỷ Hàn

Điểm đặc biệt của hệ thống AI trong Nghịch Thủy Hàn là đồng đội thông minh, giúp người chơi có thể tự mình chinh phục phó bản mà vẫn cảm nhận trọn vẹn không khí tổ đội. AI trở thành “cứu tinh” cho những người chơi thích phiêu lưu một mình, mang lại trải nghiệm liền mạch dù không cần rủ thêm đồng minh.

Theo đại diện VNGGames, Nghịch Thủy Hàn không chỉ tái hiện tinh thần võ hiệp chân thực mà còn hướng tới việc “đặt ra một chuẩn mực mới cho dòng game MMORPG thế giới mở”. Hãng kỳ vọng trong tương lai, sẽ có thể hình thành khái niệm “Nghịch Thủy Hàn-like” – một khuôn mẫu riêng trong ngành game nhập vai.

Nhà phát hành game hi vọng tạo ra cơn sốt "Nghịch Thuỷ Hàn Like". Ảnh: Nghịch Thuỷ Hàn

Để trải nghiệm Nghịch Thủy Hàn ổn định và mượt mà, nhà phát hành khuyến nghị người chơi nên sử dụng iPhone 12 trở lên hoặc thiết bị dùng chip A13, chạy iOS 16.0 hoặc cao hơn. Với thiết bị Android, game hoạt động tốt nhất trên các máy trang bị Snapdragon 855, Dimensity 1000 hoặc Kirin 990, có RAM từ 6 GB và hệ điều hành Android 9.0 trở lên.

VNGGames ra mắt Nghịch Thủy Hàn nhằm đưa sản phẩm game quốc tế tiếp cận người chơi Việt Nam. Với đồ họa ấn tượng, lối chơi thế giới mở và hệ thống AI đồng hành thông minh, tựa game được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trên thị trường MMORPG trong thời gian tới.