Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá - Vietnam in the Era of AI-fication năm nay đã mở ra một bức tranh toàn cảnh về tiến trình phát triển AI tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là thời điểm trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ, mà trở thành động lực tái định hình tư duy, năng lực và vị thế quốc gia.

Zalo AI Summit 2025 với chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá - Vietnam in the Era of AI-fication

Như thường lệ, Zalo AI Summit 2025 có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia đầu ngành đến từ các đơn vị lớn tại Việt Nam và thế giới như Open AI, Nvidia, Zalo AI, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo - đã có những chia sẻ về tình hình phát triển AI trên thế giới, đặc biệt là sự thay đổi của làn sóng LLM đang cạnh tranh hết sức khốc liệt. Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi quan trọng không phải mô hình bây giờ chạy trên bao tỷ tham số, mà là mô hình giải quyết được vấn đề gì và hiệu quả ra sao?

Ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo phát biểu khai mạc sự kiện

“Tại Zalo, chúng tôi phát triển những tính năng lõi phục vụ trực tiếp cho người dùng. Một trong những tính năng lõi là tính năng Dictation, chuyển từ giọng nói sang văn bản. Đây là một phương thức nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều. Số lượng người dùng Zalo sử dụng tính năng Dictation hàng tháng hiện nay đạt ngưỡng 7.5 triệu người dùng. Một tính năng khác được sử dụng nhiều là tính năng Translation - dịch ngôn ngữ. Ngoài ra, trong Zalo cũng đẩy mạnh AI trong hoạt động vận hành, đơn cử là việc xây dựng chatbot cho nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.” Ông Nguyễn Minh Tú nói.

PGS. TS. Quản Thành Thơ và bài chia sẻ về chủ đề AI đa tác tử

Trong bài tham luận mở màn tại Zalo AI Summit 2025 được trình bày bởi PGS. TS. Quản Thành Thơ đến từ Trường Đại học Bách khoa TP. HCM. PGS. TS Quản Thành Thơ đã mang đến cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận về khái niệm AI agent và multi-agent AI, kèm theo đó là những ví dụ tiêu biểu đang được triển khai và đã chứng minh được hiệu quả thực tiễn tại Việt Nam. Qua đó làm rõ tiềm năng của các hệ thống multi-agent AI trong khả năng hoạt động độc lập, phối hợp một cách thông minh giữa các AI-agent, và khả năng xử lý được những bài toán phức tạp.

Khép lại bài tham luận là câu hỏi trọng điểm AI đa tác tử sẽ biến đổi thế giới như thế nào? Theo PGS. TS Quản Thành Thơ: "Các hệ thống multi-agent AI không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn mở ra khái niệm về một lực lượng lao động mới, có khả năng hoạt động liên tục 24/7, từ đó tác động trực tiếp đến mô hình tổ chức và cách doanh nghiệp vận hành. Đồng thời, sự phát triển của multi-agent system còn thúc đẩy mỗi cá nhân nhìn nhận lại cách học tập, phát triển kỹ năng và chủ động thích nghi với những chuyển dịch nhanh chóng của kỷ nguyên công nghệ hiện đại."

TS. Trần Minh Quân tới từ Nvidia và bài nói xoay quanh câu chuyện AI vật lý

Trong bài chia sẻ của TS. Trần Minh Quân - The wave of physical AI (Làn sóng AI Vật lý) với chủ đề “The wave of physical AI”, TS Quân đã mang đến góc nhìn rõ ràng về Physical AI và vai trò của công nghệ này cho làn sóng số hoá công nghệ tiếp theo. Cũng theo TS. Quân, Physical AI có thể hiểu là lớp trí tuệ nhân tạo có khả năng lắng nghe, hiểu mệnh lệnh và tạo ra đầu ra trực tiếp tác động lên thế giới vật lý thông qua robot, máy móc và các hệ thống tự động. Đây là bước tiến giúp AI vượt ra khỏi môi trường số, tham gia trực tiếp vào thế giới vật lý và quy trình vận hành thực tế.

Lý giải vì sao Physical AI trở thành một xu hướng tất yếu ở thời điểm hiện tại, TS. Trần Minh Quân nhận định trước bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhân sự ngày càng nghiêm trọng, đi kèm với những điều kiện khắc nghiệt và tiềm ẩn rủi ro cao, thay thế nhân sự ở các vị trí nguy hiểm bằng robot trở thành một lựa chọn tối ưu. Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển nhà máy và dây chuyền sản xuất về các khu vực có chi phí lao động cao cũng đặt ra yêu cầu trong việc cân bằng chi phí vận hành. Quá trình tự động hoá cũng khiến các doanh nghiệp mong muốn robot có khả năng tư duy, học hỏi và thích nghi mà không cần thay đổi phần cứng. Và Physical AI được kỳ vọng sẽ giải quyết những bài toàn này.

“Trong năm nay và năm sau, chúng ta sẽ có cơ hội chứng khiến khoảnh khắc “Chat GPT cho ngành robotic” - mở ra làn sóng mới cho ngành công nghiệp sản xuất.” TS. Trần Minh Quân nhận định.

TS. Châu Thành Đức tới từ Zalo AI.

Trong khi đó, trong bài chia sẻ về tiến trình AI hoá ở Việt Nam với những câu chuyện từ Zalo TS Châu Thành Đức và TS Nguyễn Trường Sơn đã có bài chia sẻ về AI hoá là việc tích hợp AI vào mọi quá trình, sản phẩm, dịch vụ để nâng cao tính hiệu quả. Cụ thể trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, tiến trình AI hoá đang diễn ra nhanh hơn và rộng hơn.

Theo Tiến sĩ Châu Thành Đức: "Có 4 yếu tố thúc đẩy quá trình AI hoá trên toàn thế giới. Thứ nhất, các mô hình (model) ngày nay ngày càng hoàn thiện để ứng dụng trong thực tế. Các nguồn mở khiến các mô hình trở nên sẵn có, giúp mọi người có thể tiếp cận dễ dàng. Thứ hai, sức mạnh của phần cứng ngày càng tăng, đáp ứng được cả những hệ thống rất phức tạp. Nhờ đó, con người có thể đưa mô hình AI vào các hệ thống. Thứ ba, dữ liệu ngày càng bùng nổ, giúp mô hình AI càng được huấn luyện hoàn thiện. Thứ tư, quá trình chuyển đổi số sâu rộng ở các doanh nghiệp, tổ chức khiến AI có thể xâm nhập vào hoạt động tổ chức mạnh mẽ."

TS. Nguyễn Trường Sơn trình bày về những thách thức với việc AI hoá

Zalo AI bắt đầu khá sớm, từ những năm 2017, lúc đo sZalo AI cố gắng giải quyết từng bài toán riêng lẻ, thay vì tới câu chuyện AI hoá hay ứng dụng AI sâu rộng. Từ năm 2019, Zalo AI đã phát triển AI để phát hiện các hình ảnh nhạy cảm, phát triển hệ thống FaceID hay eKYC vào năm 2022. Và những năm sau này hàng loạt sản phẩm, tính năng AI mới được ra đời như AI Dictation (chuyển giọng nói thành văn bản), AI Avatar, KiLM (Mô hình ngôn ngữ lớn), VMLU (bộ tiêu chí đánh giá khung năng lực tiếng Việt của LLM), Kiki Info, Trợ lý công dân số… Các sản phẩm và tính năng mới được ứng dụng sâu rộng trong cuộc sống, khẳng định nỗ lực AI hoá của Zalo và đưa AI tới cho toàn thể người dân.

Tới từ OpenAI, TS. Phạm Hy Hiếu đã có bài chia sẻ xoay quanh chủ đề công nghệ chíp

Trong bài tham luận với chủ đề “Chips - the hidden undercurrent beneath the AI tsunami” của TS. Phạm Hy Hiếu đã mang đến một góc nhìn khác của trí tuệ nhân tạo thông qua góc nhìn của công nghệ chíp. Anh đã cho thấy song song với sự phát triển của các mô hình AI chính là sự “tiến hoá” của các dòng chip. Theo TS. Phạm Hy Hiếu, AI không chỉ lớn mạnh nhờ dữ liệu và thuật toán thông minh, mà còn nhờ nền tảng phần cứng ngày càng mạnh mẽ, đóng vai trò âm thầm mang tính quyết định phía sau.

Câu hỏi đặt ra là vai trò của Việt Nam trong ngành công nghiệp chip hàng chục tỷ đô? TS. Phạm Hy Hiếu cho rằng vẫn có nhiều dư địa để chúng ta đóng góp. Trong đó, hai hướng đi tiềm năng là phát triển các sản phẩm chip phục vụ chuyên biệt và tham gia vào quá trình thiết kế lõi phầm mềm, phần cứng cho chip.

Kết lại bài tham luận, TS. Phạm Hy Hiếu đã nhấn mạnh: “Tương lai vẫn nằm trong tay chúng ta, trong tay những con người dám nhìn thấy cơ hội, dám dấn thân đón nhận thách thức.”

Cuộc thi Zalo AI Challenge 2025 diễn ra từ ngày 27/10/2025 đến ngày 20/11/2025 đã thu hút 1060 đội thi, tranh tài với 2 đề bài: "AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones" - xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, và "RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI" - xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu, và hướng dẫn lái xe.

Tại sự kiện Zalo AI Summit 2025, 5 đội thắng cuộc ở 2 bảng (bao gồm 3 đội ở bảng AeroEyes và 2 đội ở bảng RoadBuddy) đã nhận được những giải thưởng đặc biệt từ chương trình.

Ở bảng RoadBuddy, giải nhất được trao cho đội CtelAI với hai thành viên Nguyễn Địch Nhật Minh và Nguyễn Trần Đăng Dương đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ở bảng RoadBuddy, giải nhất được trao cho đội CtelAI với hai thành viên Nguyễn Địch Nhật Minh và Nguyễn Trần Đăng Dương đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Giải nhì bảng RoadBuddy thuộc về đội BitterSweet với 5 thành viên Chu Ngọc Chiến, Phạm Đức Hảo, Trần Tuấn Huy, Trương Văn Duy, và Hà Vũ Thành Đạt.

Ở bảng AeroEyes, phần chiến thắng đã thuộc về đội AIO_C3A với 5 thành viên

Ở bảng AeroEyes, phần chiến thắng thuộc về đội AIO_C3A với 5 thành viên Phạm Trung Nghĩa, Nguyễn Cẩm Trân, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Minh Quân, và Võ Cao Nguyên đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc cạnh tranh lớn ở bảng AeroEyes đã tạo nên 2 đội đồng hạng giải nhì chung cuộc: đội IUH_AIers_K16 với các thành viên Nguyễn Chí Nguyện, Cao Lê Minh Khoa, Trần Thanh Dương, và Võ Hoàng Minh Trí đến từ Đại học Công nghiệp TP.HCM và trường Đại học Bách khoa TP.HCM; đội AEB với 4 thành viên Võ Đặng Duy Tiến , Phạm Đức Anh Khoa, Phan Gia Bảo, và Nguyễn Thế Ngọc.

Tiến sĩ Châu Thành Đức - người đã đồng hành cùng các thí sinh bảng đấu AeroEyes chia sẻ: “Trong thực tế, drone có rất nhiều ứng dụng. Làn sóng AI vật lý ngày càng phát triển và nếu có thể tạo dựng các hệ thống như vậy sẽ hỗ trợ cho đời sống rất nhiều. Đề thi AeroEyes mô tả một ứng dụng giống như trong thực tế. Đối với drone, bài toán cơ bản nhất là tìm kiếm hay phát hiện vật thể. Và bài toán này có tính ứng dụng rất cao như tìm kiếm cứu nạn trong vùng lũ, tìm kiếm cứu nạn trên biển, hay tìm kiếm cứu hộ trong rừng…”

Với chủ đề “AI as an efficient partner”, Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12 nghìn USD. Bên cạnh giải thưởng tiền mặt trị giá hơn 80 triệu đồng cho mỗi đội, 2 đội Quán quân từ 2 bảng cũng nhận được phần quà là card đồ họa chuyên nghiệp LEADTEK NVIDIA RTX PRO 4000 24GB từ từ nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam.

Không chỉ là một sự kiện công nghệ, Zalo AI Summit 2025 là lời khẳng định rằng Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên AI hóa, để AI trở thành một động lực tăng trưởng bền vững cho quốc gia. Thông qua việc kết nối công nghệ và con người, Zalo AI Summit khẳng định vai trò của Zalo trong việc thúc đẩy hệ sinh thái AI “Make in Vietnam”, góp phần đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực cốt lõi phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế Việt Nam trong bản đồ công nghệ toàn cầu.