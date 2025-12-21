Công nghệ số
Phần mềm - Ứng dụng

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Anh Thái

Anh Thái

16:04 | 21/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Với chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá - Vietnam in the Era of AI-fication, Zalo AI Summit 2025 tiếp tục trở thành diễn đàn trí tuệ nhân tạo thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng công nghệ tại Việt Nam.
Zalo AI Summit 2022: bình dân hóa Trí tuệ nhân tạo Zalo AI Summit 2023 sẽ tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá - Vietnam in the Era of AI-fication năm nay đã mở ra một bức tranh toàn cảnh về tiến trình phát triển AI tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là thời điểm trí tuệ nhân tạo không chỉ là công nghệ, mà trở thành động lực tái định hình tư duy, năng lực và vị thế quốc gia.

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI
Zalo AI Summit 2025 với chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá - Vietnam in the Era of AI-fication

Như thường lệ, Zalo AI Summit 2025 có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia đầu ngành đến từ các đơn vị lớn tại Việt Nam và thế giới như Open AI, Nvidia, Zalo AI, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo - đã có những chia sẻ về tình hình phát triển AI trên thế giới, đặc biệt là sự thay đổi của làn sóng LLM đang cạnh tranh hết sức khốc liệt. Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi quan trọng không phải mô hình bây giờ chạy trên bao tỷ tham số, mà là mô hình giải quyết được vấn đề gì và hiệu quả ra sao?

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI
Ông Nguyễn Minh Tú - Giám đốc Công nghệ Zalo phát biểu khai mạc sự kiện

“Tại Zalo, chúng tôi phát triển những tính năng lõi phục vụ trực tiếp cho người dùng. Một trong những tính năng lõi là tính năng Dictation, chuyển từ giọng nói sang văn bản. Đây là một phương thức nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều. Số lượng người dùng Zalo sử dụng tính năng Dictation hàng tháng hiện nay đạt ngưỡng 7.5 triệu người dùng. Một tính năng khác được sử dụng nhiều là tính năng Translation - dịch ngôn ngữ. Ngoài ra, trong Zalo cũng đẩy mạnh AI trong hoạt động vận hành, đơn cử là việc xây dựng chatbot cho nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.” Ông Nguyễn Minh Tú nói.

“Tại Zalo, chúng tôi phát triển những tính năng lõi phục vụ trực tiếp cho người dùng. Một trong những tính năng lõi là tính năng Dictation, chuyển từ giọng nói sang văn bản. Đây là một phương thức nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều. Số lượng người dùng Zalo sử dụng tính năng Dictation hàng tháng hiện nay đạt ngưỡng 7.5 triệu người dùng. Một tính năng khác được sử dụng nhiều là tính năng Translation - dịch ngôn ngữ. Ngoài ra, trong Zalo cũng đẩy mạnh AI trong hoạt động vận hành, đơn cử là việc xây dựng chatbot cho nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.” Ông Nguyễn Minh Tú nói.
PGS. TS. Quản Thành Thơ và bài chia sẻ về chủ đề AI đa tác tử

Trong bài tham luận mở màn tại Zalo AI Summit 2025 được trình bày bởi PGS. TS. Quản Thành Thơ đến từ Trường Đại học Bách khoa TP. HCM. PGS. TS Quản Thành Thơ đã mang đến cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận về khái niệm AI agent và multi-agent AI, kèm theo đó là những ví dụ tiêu biểu đang được triển khai và đã chứng minh được hiệu quả thực tiễn tại Việt Nam. Qua đó làm rõ tiềm năng của các hệ thống multi-agent AI trong khả năng hoạt động độc lập, phối hợp một cách thông minh giữa các AI-agent, và khả năng xử lý được những bài toán phức tạp.

Khép lại bài tham luận là câu hỏi trọng điểm AI đa tác tử sẽ biến đổi thế giới như thế nào? Theo PGS. TS Quản Thành Thơ: "Các hệ thống multi-agent AI không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn mở ra khái niệm về một lực lượng lao động mới, có khả năng hoạt động liên tục 24/7, từ đó tác động trực tiếp đến mô hình tổ chức và cách doanh nghiệp vận hành. Đồng thời, sự phát triển của multi-agent system còn thúc đẩy mỗi cá nhân nhìn nhận lại cách học tập, phát triển kỹ năng và chủ động thích nghi với những chuyển dịch nhanh chóng của kỷ nguyên công nghệ hiện đại."

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

TS. Trần Minh Quân tới từ Nvidia và bài nói xoay quanh câu chuyện AI vật lý

Trong bài chia sẻ của TS. Trần Minh Quân - The wave of physical AI (Làn sóng AI Vật lý) với chủ đề “The wave of physical AI”, TS Quân đã mang đến góc nhìn rõ ràng về Physical AI và vai trò của công nghệ này cho làn sóng số hoá công nghệ tiếp theo. Cũng theo TS. Quân, Physical AI có thể hiểu là lớp trí tuệ nhân tạo có khả năng lắng nghe, hiểu mệnh lệnh và tạo ra đầu ra trực tiếp tác động lên thế giới vật lý thông qua robot, máy móc và các hệ thống tự động. Đây là bước tiến giúp AI vượt ra khỏi môi trường số, tham gia trực tiếp vào thế giới vật lý và quy trình vận hành thực tế.

Lý giải vì sao Physical AI trở thành một xu hướng tất yếu ở thời điểm hiện tại, TS. Trần Minh Quân nhận định trước bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhân sự ngày càng nghiêm trọng, đi kèm với những điều kiện khắc nghiệt và tiềm ẩn rủi ro cao, thay thế nhân sự ở các vị trí nguy hiểm bằng robot trở thành một lựa chọn tối ưu. Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển nhà máy và dây chuyền sản xuất về các khu vực có chi phí lao động cao cũng đặt ra yêu cầu trong việc cân bằng chi phí vận hành. Quá trình tự động hoá cũng khiến các doanh nghiệp mong muốn robot có khả năng tư duy, học hỏi và thích nghi mà không cần thay đổi phần cứng. Và Physical AI được kỳ vọng sẽ giải quyết những bài toàn này.

“Trong năm nay và năm sau, chúng ta sẽ có cơ hội chứng khiến khoảnh khắc “Chat GPT cho ngành robotic” - mở ra làn sóng mới cho ngành công nghiệp sản xuất.” TS. Trần Minh Quân nhận định.

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI
TS. Châu Thành Đức tới từ Zalo AI.

Trong khi đó, trong bài chia sẻ về tiến trình AI hoá ở Việt Nam với những câu chuyện từ Zalo TS Châu Thành Đức và TS Nguyễn Trường Sơn đã có bài chia sẻ về AI hoá là việc tích hợp AI vào mọi quá trình, sản phẩm, dịch vụ để nâng cao tính hiệu quả. Cụ thể trong khoảng 2-3 năm trở lại đây, tiến trình AI hoá đang diễn ra nhanh hơn và rộng hơn.

Theo Tiến sĩ Châu Thành Đức: "Có 4 yếu tố thúc đẩy quá trình AI hoá trên toàn thế giới. Thứ nhất, các mô hình (model) ngày nay ngày càng hoàn thiện để ứng dụng trong thực tế. Các nguồn mở khiến các mô hình trở nên sẵn có, giúp mọi người có thể tiếp cận dễ dàng. Thứ hai, sức mạnh của phần cứng ngày càng tăng, đáp ứng được cả những hệ thống rất phức tạp. Nhờ đó, con người có thể đưa mô hình AI vào các hệ thống. Thứ ba, dữ liệu ngày càng bùng nổ, giúp mô hình AI càng được huấn luyện hoàn thiện. Thứ tư, quá trình chuyển đổi số sâu rộng ở các doanh nghiệp, tổ chức khiến AI có thể xâm nhập vào hoạt động tổ chức mạnh mẽ."

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI
TS. Nguyễn Trường Sơn trình bày về những thách thức với việc AI hoá

Zalo AI bắt đầu khá sớm, từ những năm 2017, lúc đo sZalo AI cố gắng giải quyết từng bài toán riêng lẻ, thay vì tới câu chuyện AI hoá hay ứng dụng AI sâu rộng. Từ năm 2019, Zalo AI đã phát triển AI để phát hiện các hình ảnh nhạy cảm, phát triển hệ thống FaceID hay eKYC vào năm 2022. Và những năm sau này hàng loạt sản phẩm, tính năng AI mới được ra đời như AI Dictation (chuyển giọng nói thành văn bản), AI Avatar, KiLM (Mô hình ngôn ngữ lớn), VMLU (bộ tiêu chí đánh giá khung năng lực tiếng Việt của LLM), Kiki Info, Trợ lý công dân số… Các sản phẩm và tính năng mới được ứng dụng sâu rộng trong cuộc sống, khẳng định nỗ lực AI hoá của Zalo và đưa AI tới cho toàn thể người dân.

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Tới từ OpenAI, TS. Phạm Hy Hiếu đã có bài chia sẻ xoay quanh chủ đề công nghệ chíp

Trong bài tham luận với chủ đề “Chips - the hidden undercurrent beneath the AI tsunami” của TS. Phạm Hy Hiếu đã mang đến một góc nhìn khác của trí tuệ nhân tạo thông qua góc nhìn của công nghệ chíp. Anh đã cho thấy song song với sự phát triển của các mô hình AI chính là sự “tiến hoá” của các dòng chip. Theo TS. Phạm Hy Hiếu, AI không chỉ lớn mạnh nhờ dữ liệu và thuật toán thông minh, mà còn nhờ nền tảng phần cứng ngày càng mạnh mẽ, đóng vai trò âm thầm mang tính quyết định phía sau.

Câu hỏi đặt ra là vai trò của Việt Nam trong ngành công nghiệp chip hàng chục tỷ đô? TS. Phạm Hy Hiếu cho rằng vẫn có nhiều dư địa để chúng ta đóng góp. Trong đó, hai hướng đi tiềm năng là phát triển các sản phẩm chip phục vụ chuyên biệt và tham gia vào quá trình thiết kế lõi phầm mềm, phần cứng cho chip.

Kết lại bài tham luận, TS. Phạm Hy Hiếu đã nhấn mạnh: “Tương lai vẫn nằm trong tay chúng ta, trong tay những con người dám nhìn thấy cơ hội, dám dấn thân đón nhận thách thức.”

Cuộc thi Zalo AI Challenge 2025 diễn ra từ ngày 27/10/2025 đến ngày 20/11/2025 đã thu hút 1060 đội thi, tranh tài với 2 đề bài: "AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones" - xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, và "RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI" - xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu, và hướng dẫn lái xe.

Tại sự kiện Zalo AI Summit 2025, 5 đội thắng cuộc ở 2 bảng (bao gồm 3 đội ở bảng AeroEyes và 2 đội ở bảng RoadBuddy) đã nhận được những giải thưởng đặc biệt từ chương trình.

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI
Ở bảng RoadBuddy, giải nhất được trao cho đội CtelAI với hai thành viên Nguyễn Địch Nhật Minh và Nguyễn Trần Đăng Dương đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ở bảng RoadBuddy, giải nhất được trao cho đội CtelAI với hai thành viên Nguyễn Địch Nhật Minh và Nguyễn Trần Đăng Dương đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Giải nhì bảng RoadBuddy thuộc về đội BitterSweet với 5 thành viên Chu Ngọc Chiến, Phạm Đức Hảo, Trần Tuấn Huy, Trương Văn Duy, và Hà Vũ Thành Đạt.

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Ở bảng AeroEyes, phần chiến thắng đã thuộc về đội AIO_C3A với 5 thành viên

Ở bảng AeroEyes, phần chiến thắng thuộc về đội AIO_C3A với 5 thành viên Phạm Trung Nghĩa, Nguyễn Cẩm Trân, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Minh Quân, và Võ Cao Nguyên đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc cạnh tranh lớn ở bảng AeroEyes đã tạo nên 2 đội đồng hạng giải nhì chung cuộc: đội IUH_AIers_K16 với các thành viên Nguyễn Chí Nguyện, Cao Lê Minh Khoa, Trần Thanh Dương, và Võ Hoàng Minh Trí đến từ Đại học Công nghiệp TP.HCM và trường Đại học Bách khoa TP.HCM; đội AEB với 4 thành viên Võ Đặng Duy Tiến , Phạm Đức Anh Khoa, Phan Gia Bảo, và Nguyễn Thế Ngọc.

Tiến sĩ Châu Thành Đức - người đã đồng hành cùng các thí sinh bảng đấu AeroEyes chia sẻ: “Trong thực tế, drone có rất nhiều ứng dụng. Làn sóng AI vật lý ngày càng phát triển và nếu có thể tạo dựng các hệ thống như vậy sẽ hỗ trợ cho đời sống rất nhiều. Đề thi AeroEyes mô tả một ứng dụng giống như trong thực tế. Đối với drone, bài toán cơ bản nhất là tìm kiếm hay phát hiện vật thể. Và bài toán này có tính ứng dụng rất cao như tìm kiếm cứu nạn trong vùng lũ, tìm kiếm cứu nạn trên biển, hay tìm kiếm cứu hộ trong rừng…”

Với chủ đề “AI as an efficient partner”, Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12 nghìn USD. Bên cạnh giải thưởng tiền mặt trị giá hơn 80 triệu đồng cho mỗi đội, 2 đội Quán quân từ 2 bảng cũng nhận được phần quà là card đồ họa chuyên nghiệp LEADTEK NVIDIA RTX PRO 4000 24GB từ từ nhà tài trợ LEADTEK Việt Nam.

Không chỉ là một sự kiện công nghệ, Zalo AI Summit 2025 là lời khẳng định rằng Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên AI hóa, để AI trở thành một động lực tăng trưởng bền vững cho quốc gia. Thông qua việc kết nối công nghệ và con người, Zalo AI Summit khẳng định vai trò của Zalo trong việc thúc đẩy hệ sinh thái AI “Make in Vietnam”, góp phần đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực cốt lõi phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế Việt Nam trong bản đồ công nghệ toàn cầu.

Zalo AI Zalo AI Summit 2025 Vietnam in the Era of AI-fication Việt Nam trong kỷ nguyên AI Cuộc thi Zalo AI Challenge 2025

Bài liên quan

Hệ sinh thái số Zalo: Chuyển mình từ ứng dụng nhắn tin sang nền tảng đa dịch vụ

Hệ sinh thái số Zalo: Chuyển mình từ ứng dụng nhắn tin sang nền tảng đa dịch vụ

Hai nền tảng AI Việt lọt top 10 người dùng nhiều nhất năm 2025

Hai nền tảng AI Việt lọt top 10 người dùng nhiều nhất năm 2025

Zalo AI và JAIST ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt mới của LLM

Zalo AI và JAIST ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt mới của LLM

Có thể bạn quan tâm

TVS ra mắt eWealth - nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt

TVS ra mắt eWealth - nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt

Phần mềm - Ứng dụng
Ngày 17/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) chính thức ra mắt eWealth – nền tảng tư vấn đầu tư và quản lý tài sản ứng dụng công nghệ số, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Ấn Độ rút lệnh cài ứng dụng Sanchar Saathi sau 24 giờ: Cuộc chiến giữa an ninh mạng và quyền riêng tư

Ấn Độ rút lệnh cài ứng dụng Sanchar Saathi sau 24 giờ: Cuộc chiến giữa an ninh mạng và quyền riêng tư

Phần mềm - Ứng dụng
Chính phủ New Delhi buộc phải hủy chỉ thị cài Sanchar Saathi sau làn sóng phản đối, đặt ra câu hỏi về ranh giới can thiệp dữ liệu người dân.
Hệ sinh thái số Zalo: Chuyển mình từ ứng dụng nhắn tin sang nền tảng đa dịch vụ

Hệ sinh thái số Zalo: Chuyển mình từ ứng dụng nhắn tin sang nền tảng đa dịch vụ

Phần mềm - Ứng dụng
Zalo đã vượt xa giới hạn của một công cụ liên lạc thuần túy để trở thành siêu ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam. Sự phát triển này xuất phát từ chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ lõi, tận dụng tối đa dữ liệu bản địa để giải quyết các vấn đề đặc thù của thị trường trong nước. Hành trình chuyển đổi số của Zalo minh chứng cho tư duy công nghệ thực dụng, lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm để xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện, len lỏi vào mọi ngóc ngách đời sống từ hành chính công, kinh doanh thương mại đến giải trí.
Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard

Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard

Công nghệ số
Khái niệm Apex Guard mới đánh dấu bước tiến tiếp theo của OPPO trong việc tái định nghĩa kỳ vọng của người dùng đối với smartphone, không chỉ trong quá trình sử dụng hằng ngày mà còn để mở rộng vòng đời sản phẩm và thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành.
Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Công nghệ số
Đây là kết quả khảo sát vừa được Adtima thực hiện để đánh giá mức độ tin tưởng và sử dụng của khách hàng đối với các nền tảng nhắn tin doanh nghiệp phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây rải rác
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
33°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
27°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
25°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 22°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
19°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
15°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 23/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 23/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 23/12/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 23/12/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 23/12/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,500 ▲500K 154,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 151,500 ▲500K 154,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 151,500 ▲500K 154,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 151,500 ▲500K 154,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 151,500 ▲500K 154,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,500 ▲500K 154,500 ▲500K
Cập nhật: 22/12/2025 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,550 ▲90K 15,750 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 15,550 ▲90K 15,750 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 15,550 ▲90K 15,750 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,230 ▲30K 15,530 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,230 ▲30K 15,530 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,230 ▲30K 15,530 ▲30K
NL 99.99 14,440 ▲160K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,440 ▲160K
Trang sức 99.9 14,820 ▲30K 15,420 ▲30K
Trang sức 99.99 14,830 ▲30K 15,430 ▲30K
Cập nhật: 22/12/2025 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,555 ▲9K 15,752 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,555 ▲9K 15,753 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,511 ▲6K 1,541 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,511 ▲6K 1,542 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,491 ▲6K 1,526 ▲1374K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,589 ▲594K 151,089 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,111 ▲450K 114,611 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,428 ▲85926K 103,928 ▲93576K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,745 ▲366K 93,245 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,625 ▲350K 89,125 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,291 ▲49787K 63,791 ▲57437K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲9K 1,575 ▲9K
Cập nhật: 22/12/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16912 17183 17757
CAD 18545 18822 19439
CHF 32470 32854 33501
CNY 0 3470 3830
EUR 30210 30484 31510
GBP 34461 34852 35785
HKD 0 3252 3454
JPY 160 164 170
KRW 0 16 18
NZD 0 14874 15459
SGD 19828 20110 20631
THB 757 821 874
USD (1,2) 26054 0 0
USD (5,10,20) 26095 0 0
USD (50,100) 26124 26143 26406
Cập nhật: 22/12/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,126 26,126 26,406
USD(1-2-5) 25,081 - -
USD(10-20) 25,081 - -
EUR 30,395 30,419 31,643
JPY 163.99 164.29 171.57
GBP 34,801 34,895 35,806
AUD 17,155 17,217 17,715
CAD 18,756 18,816 19,392
CHF 32,784 32,886 33,634
SGD 19,963 20,025 20,698
CNY - 3,686 3,792
HKD 3,327 3,337 3,428
KRW 16.48 17.19 18.5
THB 800.62 810.51 864.44
NZD 14,872 15,010 15,397
SEK - 2,797 2,886
DKK - 4,065 4,192
NOK - 2,558 2,640
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,037.83 - 6,791.3
TWD 755.29 - 911.1
SAR - 6,909.87 7,249.74
KWD - 83,538 88,538
Cập nhật: 22/12/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,126 26,406
EUR 30,256 30,378 31,522
GBP 34,622 34,761 35,741
HKD 3,314 3,327 3,439
CHF 32,537 32,668 33,592
JPY 163.17 163.83 170.91
AUD 17,085 17,154 17,717
SGD 20,013 20,093 20,660
THB 816 819 857
CAD 18,735 18,810 19,388
NZD 14,932 15,454
KRW 17.11 18.71
Cập nhật: 22/12/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26406
AUD 17083 17183 18106
CAD 18730 18830 19841
CHF 32731 32761 34344
CNY 0 3704 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30396 30426 32149
GBP 34761 34811 36574
HKD 0 3390 0
JPY 163.85 164.35 174.89
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14980 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 19979 20109 20837
THB 0 785.5 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15550000 15550000 15750000
SBJ 13000000 13000000 15750000
Cập nhật: 22/12/2025 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,406
USD20 26,130 26,180 26,406
USD1 23,892 26,180 26,406
AUD 17,113 17,213 18,338
EUR 30,510 30,510 31,953
CAD 18,662 18,762 20,085
SGD 20,042 20,192 21,335
JPY 164.09 165.59 170.29
GBP 34,821 34,971 35,774
XAU 15,438,000 0 15,642,000
CNY 0 3,585 0
THB 0 819 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/12/2025 12:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

REV-ECIT 2025: Bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW

REV-ECIT 2025: Bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Bạn biết gì về màn hình Cinema LED Onyx thế hệ mới?

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

Samsung Onyx, chuẩn mực mới cho rạp chiếu phim

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch: Thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp

Hanoi Aviation Forum 2025 - cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp Thủ đô

Hanoi Aviation Forum 2025 - cơ hội nâng cấp chuỗi giá trị công nghiệp Thủ đô

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm

Giá vàng hôm nay 22/12: Trong nước neo cao, thế giới giữ xu hướng tích cực

Giá vàng hôm nay 22/12: Trong nước neo cao, thế giới giữ xu hướng tích cực

IHG đồng loạt khởi công 3 dự án khách sạn mới tại Nhật Bản

IHG đồng loạt khởi công 3 dự án khách sạn mới tại Nhật Bản

Vì sao Sam’s Club đang ở vị thế thuận lợi khi Trung Quốc đối mặt với những lo ngại về tiêu dùng?

Vì sao Sam’s Club đang ở vị thế thuận lợi khi Trung Quốc đối mặt với những lo ngại về tiêu dùng?

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Haier tổ chức Hội nghị Khách hàng Đông Nam Á - Haier SEA Dealer Summit 2025

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Viettel nhận giải thưởng lớn với dự án đưa internet về trường học

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô vào các công việc nhà nước với số lượng kỷ lục?

Samsung đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam

Samsung đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

Waymo đàm phán huy động 15 tỷ USD, định giá có thể vọt lên 110 tỷ USD

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện

BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện 'BYD - ngày hội 102'

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ