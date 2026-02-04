Nhiều Website bóng đá lậu 'bay màu', tên miền thay thế nhanh chóng hoạt động

Nhiều trang bóng đá không bản quyền đồng loạt biến mất

Những ngày đầu tháng 2, cộng đồng người xem thể thao trực tuyến tại Việt Nam chứng kiến biến động lớn khi hàng loạt website phát sóng bóng đá không bản quyền quen thuộc như Vebo, Thapcam, Xoilac… bất ngờ không thể truy cập hoặc dừng hoạt động.

Đây là những cái tên từng thu hút lượng truy cập rất lớn, đặc biệt trong các khung giờ diễn ra các giải đấu quốc tế như Ngoại hạng Anh, Champions League hay World Cup. Việc các trang này đồng loạt “bay màu” được xem là dấu hiệu cho thấy các biện pháp siết chặt quản lý bản quyền nội dung thể thao đang được triển khai quyết liệt hơn.

Hàng loạt website phát sóng bóng đá không bản quyền quen thuộc như Vebo, Thapcam, Xoilac… bất ngờ không thể truy cập

Theo ghi nhận, trước khi ngừng hoạt động, nhiều website phát sóng trái phép đã bị cơ quan quản lý đưa vào nhóm có dấu hiệu vi phạm bản quyền. Danh sách cảnh báo này được công bố nhằm giúp người dùng, doanh nghiệp quảng cáo và các bên liên quan nhận diện các nền tảng có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhà chức trách cũng nhiều lần khuyến cáo các doanh nghiệp không đặt quảng cáo trên những tên miền nằm trong diện cảnh báo, coi đây là giải pháp quan trọng để hạn chế dòng tiền nuôi dưỡng hoạt động phát sóng lậu.

Cuộc chiến bản quyền thể thao vẫn chưa ngã ngũ

Việc một số trang lớn biến mất không đồng nghĩa với việc vấn nạn phát lậu nội dung thể thao đã được giải quyết triệt để.

Trên thực tế, vẫn còn không ít website, fanpage và kênh phát sóng trái phép khác tiếp tục hoạt động, thậm chí nhanh chóng “thay áo” bằng tên miền mới hoặc chuyển sang các nền tảng xuyên biên giới để né tránh kiểm soát.

Nhiều website phát sóng bóng đá không bản quyền vẫn xuất hiện dưới dạng các link thay thế. Ảnh: Thành Biên

Ngay sau khi các trang quen thuộc như Xoilac, Vebo, Thapcam đồng loạt "đóng băng" từ đầu tháng 2/2026, nhiều nguồn phát lậu khác vẫn xuất hiện dưới dạng các link thay thế, nhóm Telegram, hoặc các nền tảng mạng xã hội (như Facebook, TikTok) để chia sẻ stream trực tiếp.

Ngoài ra, các website bóng đá lậu ở quy mô nhỏ lẻ hơn vẫn hoạt động. Có thể kể đến như Xaycon.live, gavang.tv, thiendinh.tv,… Các trang này tiếp tục phát sóng những nội dung thể thao không bản quyền bấp chấp “tấm gương” từ các website bóng đá lậu lớn.

Các website phát sóng bóng đá không bản quyền ở quy mô nhỏ lẻ hơn vẫn hoạt động. Ảnh: Thành Biên

Những hệ thống này thường đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng công nghệ restream (chuyển tiếp tín hiệu gốc từ các nhà đài chính thống như FPT Play, VTVcab hay K+), che logo bản quyền, chèn bình luận tiếng Việt và đặc biệt là quảng cáo cá độ bóng đá phi pháp, một nguồn thu chính giúp chúng duy trì hoạt động lâu dài.

Điều này cho thấy cuộc chiến chống vi phạm bản quyền thể thao tại Việt Nam vẫn là bài toán dài hơi, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều bên.

Việc phát sóng bóng đá không bản quyền có thệ bị phạt lên đến 1 tỷ đồng

Trong bối cảnh các giải đấu thể thao ngày càng được mua bản quyền với giá cao, việc bảo vệ quyền lợi của các đơn vị sở hữu bản quyền không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, tôn trọng pháp luật.

Việc nhiều website bóng đá lậu lớn đồng loạt “bay màu” cho thấy nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc lập lại trật tự trên không gian mạng đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Dẫu vậy, để chấm dứt hoàn toàn tình trạng phát sóng trái phép, các chuyên gia cho rằng cần sự chung tay của nhiều phía. Bên cạnh việc tăng cường chế tài và biện pháp kỹ thuật, người dùng cũng đóng vai trò quan trọng khi chủ động nói không với các nền tảng vi phạm, lựa chọn các dịch vụ xem thể thao hợp pháp. Chỉ khi dòng tiền quảng cáo và lượng người xem không còn đổ về các website lậu, cuộc chiến chống vi phạm bản quyền nội dung thể thao mới có thể đạt được hiệu quả bền vững.