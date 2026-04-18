Khởi tố vụ thịt lợn bệnh vào trường mầm non ở Thái Nguyên

Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về kết quả điều tra bước đầu vụ việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn vào các trường học trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1976), chủ hộ kinh doanh thực phẩm tại xã Vô Tranh, bị khởi tố về tội đưa hối lộ; Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1981), nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa, và Trần Thị Hằng (sinh năm 1982), kế toán nhà trường, cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ thực phẩm vào trường học

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, cơ sở kinh doanh của Nguyễn Văn Thành được cấp phép cung cấp thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín. Từ năm học 2022-2026, cơ sở này ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn huyện Đồng Hỷ (cũ).

Riêng tại Trường Mầm non Nam Hòa, để tiếp tục được ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho năm học 2024-2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận chi “hoa hồng” 6% trên tổng giá trị hàng hóa mỗi tháng. Khoản tiền này được chi trả từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2026 cho nguyên Hiệu trưởng và kế toán nhà trường.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật và tài sản liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Vụ việc được phát hiện từ phản ánh của phụ huynh Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng) vào ngày 25/3/2026.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi phụ huynh nghi ngờ chất lượng thực phẩm khi phát hiện thịt lợn có dấu hiệu bất thường về màu sắc và mùi. Mẫu thịt sau đó được mang đi xét nghiệm độc lập và cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi cùng vi khuẩn E.coli.

Trước đó VTV đã đưa thông tin phản ánh về sự việc này

Nguồn cung số thực phẩm này được xác định xuất phát từ cơ sở của bị can Nguyễn Văn Thành. Từ thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã vào cuộc xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm và bóc tách hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến hoạt động cung cấp thực phẩm cho trường học.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Việc khởi tố và bắt tạm giam các bị can cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong môi trường giáo dục mầm non, nơi trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Vụ việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời siết chặt công tác kiểm soát thực phẩm trong trường học để ngăn chặn các trường hợp tương tự tái diễn.