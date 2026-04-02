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Gian lận quan trắc môi trường: Khi công nghệ bị đánh bại bởi lòng tham

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ĐT&ƯD

17:50 | 02/04/2026
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Hơn 54% trạm quan trắc môi trường tự động đang hoạt động trên toàn quốc bị phát hiện can thiệp trái phép vào dữ liệu. Cơ quan điều tra khởi tố 74 bị can từ 59 doanh nghiệp, trong đó có cựu Cục trưởng Cục Môi trường nhận hối lộ nhiều tỉ đồng. Vụ án không dừng ở hành vi gian lận đơn lẻ mà chỉ ra một lỗ hổng mang tính hệ thống: những biện pháp bảo mật vật lý như niêm phong và camera giám sát đều bị vô hiệu hóa bởi phần mềm can thiệp từ xa, trong khi tầng giám sát nhà nước vốn được thiết kế để ngăn chặn chính xác loại gian lận này lại là nơi tham nhũng bén rễ sâu nhất.
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Gian lận quan trắc môi trường: Khi công nghệ bị đánh bại bởi lòng tham
Máy quan trắc bị can thiệp để chỉnh dữ liệu (Ảnh: VTV).

Ngày 29/3/2026, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 74 bị can về 10 tội danh trong các vụ án khác nhau. Một ngày sau, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn toàn bộ quyết định khởi tố. Con số 74 bị can từ 59 doanh nghiệp chưa phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng, điều thực sự đáng lo ngại nằm ở tỷ lệ: 168 trong tổng số 306 trạm quan trắc bị khám xét đã bị can thiệp dữ liệu, tức hơn 54% số trạm đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đang truyền số liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Khi hơn một nửa "mắt thần" của hệ thống giám sát ô nhiễm quốc gia bị mù nhân tạo, mọi cảnh báo môi trường dựa trên dữ liệu những năm qua đều phải đặt lại dấu hỏi.

Sai phạm trải dài qua các cơ sở phát thải quy mô lớn nhất cả nước: Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2, cùng nhiều doanh nghiệp trong ngành nhôm, thép và xử lý chất thải. Đây không phải các cơ sở nhỏ lẻ – đây là những nguồn phát thải công nghiệp hạng nặng mà hệ thống quan trắc tự động được lắp đặt chính xác để kiểm soát.

Thủ đoạn kỹ thuật: Vô hiệu hóa bảo mật vật lý bằng phần mềm

Câu hỏi kỹ thuật trung tâm của vụ án là: làm thế nào các thiết bị đã được niêm phong và có camera giám sát riêng vẫn bị thay đổi dữ liệu?

Câu trả lời nằm ở kiến trúc của hệ thống quan trắc tự động hiện đại. Các trạm quan trắc liên tục (CEMS – Continuous Emission Monitoring System) thu thập dữ liệu theo thời gian thực và truyền về máy chủ trung tâm qua mạng viễn thông. Lớp bảo mật vật lý như niêm phong hộp thiết bị và camera giám sát được thiết kế để ngăn can thiệp trực tiếp tại chỗ. Nhưng khi phần mềm điều khiển có thể truy cập và chỉnh sửa từ xa, niêm phong vật lý trở thành lớp bảo vệ vô nghĩa.

Theo nhận định của giới công nghệ, các bị can có thể đã khai thác quyền truy cập phần mềm cấp quản trị để can thiệp vào giá trị đo lường hoặc thuật toán tính toán trước khi dữ liệu được đóng gói và truyền đi, toàn bộ quá trình xảy ra mà không để lại dấu vết vật lý nào tại trạm.

Điều này giải thích tại sao hành vi gian lận có thể kéo dài mà không bị phát hiện qua các đợt kiểm tra thông thường. Khi dữ liệu đầu vào đã "sạch" trước khi truyền về trung tâm, cơ quan quản lý nhìn vào màn hình giám sát và chỉ thấy những con số nằm trong ngưỡng cho phép.

Phép tính kinh tế lệch lạc

Tại sao doanh nghiệp chấp nhận rủi ro hình sự để làm giả dữ liệu quan trắc? Câu trả lời nằm trong một phép tính kinh tế rất cụ thể.

Khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng đỏ, nhà máy có thể bị buộc tạm dừng sản xuất, thiệt hại hàng chục tỷ đồng mỗi ngày với các tổ hợp nhiệt điện và luyện kim. Trong khi đó, đầu tư hệ thống xử lý khí thải và nước thải đạt chuẩn đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn và chi phí vận hành liên tục. Chi phí để thuê hoặc thông đồng với đơn vị can thiệp phần mềm thấp hơn nhiều so với hai phương án kia.

Điều gì khiến cả doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính lẫn thiếu vốn đều chọn gian lận, câu hỏi này cần điều tra làm rõ hơn là có thể trả lời từ dữ liệu hiện tại.

Phó Cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Xuân Hải tại cuộc họp báo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 1/4/2026 thừa nhận thẳng thắn: một số hệ thống còn lỗ hổng trong kiểm soát kỹ thuật, đặc biệt ở khâu truyền và quản lý dữ liệu, và công tác kiểm tra chéo cùng phát hiện bất thường trong một số trường hợp chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Khi người giữ cổng trở thành đồng lõa

Mức độ nghiêm trọng của vụ án tăng lên đột biến khi danh sách bị can tiết lộ: không chỉ có lãnh đạo doanh nghiệp mà còn có cán bộ quản lý nhà nước cấp cao. Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường, cùng 10 bị can khác liên quan. Cơ quan điều tra xác định ông Thức nhận số tiền nhiều tỉ đồng. Bà Trần Thị Minh Hương, nguyên Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, cũng nằm trong danh sách bị can.

Đây là điểm cấu trúc quan trọng nhất của vụ án: gian lận không chỉ xảy ra ở cấp doanh nghiệp mà thâm nhập vào tầng giám sát. Người được giao nhiệm vụ phát hiện và xử lý gian lận lại là người tạo điều kiện cho nó tồn tại. Khi tầng kiểm soát cuối cùng bị vô hiệu hóa từ bên trong, hệ thống quan trắc dù tiên tiến đến đâu về mặt kỹ thuật cũng không thể hoàn thành chức năng bảo vệ môi trường.

C05 khám xét 89 công ty với 306 trạm quan trắc tự động. Trong đó 168 trạm bị phát hiện có sự can thiệp dữ liệu, chiếm hơn 54%. Tổng số bị can bị khởi tố: 74 người từ 59 doanh nghiệp, về 10 tội danh khác nhau. Các cơ sở sai phạm tiêu biểu gồm Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng và Nhiệt điện Thái Bình 2. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn toàn bộ quyết định khởi tố vào ngày 30/3/2026.

Ai trả giá khi dữ liệu môi trường bị làm giả?

Lợi ích kinh tế ngắn hạn của doanh nghiệp và cá nhân vi phạm đẩy chi phí ra ngoài xã hội theo nhiều kênh. Ô nhiễm không khí từ các nhà máy nhiệt điện và luyện kim vượt ngưỡng thực tế nhưng không được ghi nhận tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng sống trong vùng ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi dễ bị tổn thương bởi bụi mịn PM2.5 và các hợp chất lưu huỳnh. Nguồn nước thải từ các cơ sở luyện kim không qua xử lý đúng mức gây ô nhiễm tích lũy lâu dài trong hệ sinh thái.

Hậu quả thứ hai khó đo hơn nhưng toàn diện hơn: khi dữ liệu môi trường không còn đáng tin cậy, toàn bộ chuỗi ra quyết định chính sách dựa trên dữ liệu đó bị sai lệch theo. Từ quy hoạch khu dân cư gần khu công nghiệp, đánh giá tác động môi trường của dự án mới, đến chính sách y tế dự phòng cho cộng đồng, tất cả đều xây trên nền dữ liệu giả.

Lỗ hổng thiết kế hệ thống: Bài học từ vụ án

Phó Cục trưởng Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh đây không phải khoảng trống của hệ thống pháp luật mà là vấn đề trong tổ chức thực hiện. Nhưng ranh giới giữa "lỗ hổng thực thi" và "lỗ hổng thiết kế hệ thống" cần phân tích kỹ hơn.

Nhiều chuyên gia cho rằng mô hình hiện tại mà trong đó doanh nghiệp tự vận hành trạm quan trắc và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý tạo ra xung đột lợi ích cơ bản. Doanh nghiệp vừa là đối tượng bị giám sát vừa là người vận hành thiết bị giám sát, giống như cho phép thí sinh tự chấm bài thi của mình. Theo các chuyên gia, thiết kế này có thể là điều kiện cho gian lận xảy ra ở quy mô lớn, bất kể cán bộ giám sát có liêm chính hay không.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát toàn bộ các trạm quan trắc còn lại trên cả nước để phục vụ mở rộng điều tra. Kết quả rà soát sẽ tiết lộ liệu 168 trạm bị phát hiện là toàn bộ hay chỉ là phần nổi của tảng băng.

Không thể chống ô nhiễm bằng số liệu "đẹp"

Xử lý hình sự 74 bị can là cần thiết và đúng. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, vụ án sẽ chỉ loại bỏ những cá nhân vi phạm mà không đóng được các lỗ hổng khiến gian lận trở nên khả thi và hấp dẫn.

Ba hướng cải cách mà giới chuyên gia đặt ra đáng được xem xét nghiêm túc.

Thứ nhất, tách bạch hoàn toàn giữa đơn vị vận hành hệ thống quan trắc và đơn vị giám sát, đánh giá dữ liệu, loại bỏ xung đột lợi ích cấu trúc.

Thứ hai, công khai dữ liệu quan trắc theo hướng mở, cho phép tổ chức độc lập, nhà khoa học và báo chí cùng giám sát song song, khi dữ liệu được nhiều mắt nhìn vào cùng lúc, bất thường khó che giấu hơn.

Thứ ba, tích hợp đối soát chéo giữa dữ liệu trạm mặt đất với dữ liệu quan sát vệ tinh và các mạng lưới quan trắc độc lập, một trạm có thể bị hack nhưng dữ liệu vệ tinh không thể bị can thiệp từ văn phòng của một doanh nghiệp.

Việc xử lý hình sự các cá nhân vi phạm là bước khởi đầu cần thiết. Điều quan trọng tiếp theo là cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học cùng nhìn lại hệ thống quan trắc không phải để phủ nhận những gì đã xây dựng, mà để hiểu tại sao một tỷ lệ lớn trạm quan trắc có thể bị can thiệp trong thời gian dài mà không có cảnh báo từ bên trong.

Một hệ thống quan trắc chỉ phát huy giá trị khi dữ liệu nó tạo ra phản ánh thực tế. Vụ án này, dù đau, lại tạo ra thời điểm hiếm có để củng cố nền tảng đó trên cơ sở minh bạch hơn và giám sát chặt chẽ hơn.

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14140000 14140000 14440000
SBJ 13000000 13000000 14440000
Cập nhật: 28/09/2026 06:46

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