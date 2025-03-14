Chuyển động số
Sớm áp dụng quy chuẩn khí thải ôtô, xe máy ở thành phố lớn để hạn chế ô nhiễm

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

10:50 | 14/03/2025
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh với những thành phố, đô thị có mức ô nhiễm cao như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cần nghiên cứu sớm áp dụng quy chuẩn về khí thải ôtô, xe máy để hạn chế ô nhiễm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đối với những thành phố, đô thị có mức ô nhiễm không khí cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cần nghiên cứu sớm áp dụng quy chuẩn về khí thải ôtô, xe máy để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, trước hết là tại một số khu vực, tuyến đường, phố trọng điểm.

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp với một số bộ, ngành, nghe báo cáo về xây dựng và lộ trình áp dụng các quy chuẩn Việt Nam về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành; diễn ra chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Chính phủ hết sức cân nhắc đến đánh giá tác động đa chiều đối với quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhất là tác động lớn đến các phương tiện đang lưu hành, phương tiện nhập khẩu cũng như phương tiện sản xuất trong nước. Do đó, quá trình xây dựng quy chuẩn phải làm rõ các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; đồng thời đưa ra các giải pháp kinh tế-xã hội, khoa học một cách đồng bộ nhằm kiên quyết giảm ô nhiễm do khí thải từ phương tiện giao thông.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đúng quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi xây dựng, ban hành các quy chuẩn khí thải, lộ trình trình áp dụng đối với ôtô, xe máy đang lưu hành, trên tinh thần “ôtô có trước ban hành trước, xe máy có sau ban hành sau.”

Trong quá trình xây dựng quy chuẩn khí thải ôtô, xe máy và lộ trình áp dụng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần làm rõ tỷ lệ khí thải của các phương tiện giao thông đang hoạt động trong nguồn gây ô nhiễm không khí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đối với những thành phố, đô thị có mức ô nhiễm không khí cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sớm áp dụng quy chuẩn về khí thải ôtô, xe máy để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, trước hết là tại một số khu vực, tuyến đường, phố trọng điểm.

Phó Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, cập nhật quy hoạch hạ tầng giao thông để khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông xanh; chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng; thiết kế làn đường giao thông dành riêng cho xe đạp, người đi bộ, xe máy; tăng cường truyền thông về tác hại của phương tiện giao thông gây ô nhiễm không khí…

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy chuẩn Việt Nam về khí thải đối với ôtô đang lưu hành và lộ trình áp dụng đang được khẩn trương hoàn thiện để ban hành.

Với quy chuẩn Việt Nam về khí thải đối với xe máy đang lưu hành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng đây là quy định có liên quan đến số lượng, chủng loại xe máy rất lớn, tác động trực tiếp đến đa số người dân nên cần có thêm thời gian đánh giá tác động, xây dựng lộ trình áp dụng, cơ sở vật chất để thực hiện kiểm định khí thải...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng... đã trao đổi về trách nhiệm, thẩm quyền ban hành quy chuẩn Việt Nam về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành; những vấn đề cần nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng...

