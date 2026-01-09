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Khu vực APAC ghi nhận 117 triệu lượt click vào đường link giả mạo trong năm 2025

Hồng Anh

Hồng Anh

18:41 | 09/01/2026
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Tất nhiên không phải ai cũng đều sử dụng phần mềm bảo vệ, đây chính là lý do phishing vẫn là một trong những mối đe dọa an ninh mạng phổ biến nhất hiện nay.
Kết nối AI mã nguồn mở là ‘điểm yếu’ để tội phạm tấn công SOC sẽ là lớp phòng vệ trọng yếu cho các lĩnh vực tại Việt Nam Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày

Bản phân tích từ các chuyên gia Kaspersky hé lộ các công cụ và quy trình mà tội phạm sử dụng để thu thập, xác minh và kiếm tiền từ thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân, dữ liệu tài chính bị đánh cắp. Đáng chú ý, nguy cơ đối với các nạn nhân không chỉ dừng lại ở thời điểm xảy ra sự cố, mà còn có thể kéo dài dai dẳng nhiều năm sau đó.

Theo đó, có đến 88,5% cuộc tấn công phishing nhắm vào thông tin đăng nhập tài khoản trực tuyến, 9,5% tập trung vào dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, ngày sinh, và 2% nhắm trực tiếp vào thông tin thẻ ngân hàng. Sau khi bị đánh cắp, các dữ liệu này không được xử lý thủ công mà được đưa vào các hệ thống tự động chuyên dụng, giúp tội phạm quản lý và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Các hệ thống này hoạt động dưới dạng nền tảng dịch vụ (Platform-as-a-Service - PaaS), vốn được tội phạm mạng tự phát triển hoặc xây dựng dựa trên các nền tảng và công cụ phát triển hợp pháp sẵn có dùng trong phát triển website và ứng dụng.

Khu vực APAC ghi nhận 117 triệu lượt click vào đường link giả mạo trong năm 2025
Khu vực APAC ghi nhận 88,5% cuộc tấn công phishing nhắm vào thông tin đăng nhập tài khoản trực tuyến

Ghi nhận từ Kaspersky Digital Footprint Intelligence cho thấy, kẻ tấn công thường tập hợp dữ liệu đánh cắp thành các “dump”, những lô dữ liệu lớn đã được xác thực. Trên các diễn đàn dark web, những lô hàng này thường được rao bán hàng loạt với mức giá chỉ từ 50 USD trở xuống. Tuy nhiên, những tài khoản có giá trị cao sẽ được bán với mức giá cao hơn nhiều, ví dụ trung bình 105 USD cho tài khoản liên quan đến tiền ảo, khoảng 350 USD cho tài khoản ngân hàng, khoảng 82,5 USD cho cổng dịch vụ Chính phủ điện tử, khoảng 15 USD cho giấy tờ cá nhân (CMND/CCCD, hộ chiếu…).

Trước khi giao dịch, dữ liệu bị đánh cắp sẽ được kiểm tra rất kỹ bằng các đoạn mã tự động (script) để xác nhận xem thông tin còn sử dụng được trên các dịch vụ hay không. Sau đó, chúng được tổng hợp thành những “hồ sơ số” (digital dossiers) hoàn chỉnh, giúp đẩy giá trị dữ liệu lên gấp nhiều lần. Những bộ hồ sơ này sau đó sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công có chủ đích, điển hình là hình thức whaling – lừa đảo nhắm vào các cá nhân có vị trí hoặc sở hữu tài sản lớn.

Khu vực APAC ghi nhận 117 triệu lượt click vào đường link giả mạo trong năm 2025
Khu vực APAC ghi nhận 117 triệu lượt click vào đường link giả mạo trong năm 2025

Dữ liệu có được từ các cuộc tấn công sẽ được phân loại theo đặc thù

“Dữ liệu bị đánh cắp không đơn thuần là món hàng dùng một lần, mà dần trở thành vũ khí lợi hại được tội phạm mạng sử dụng lâu dài. Kẻ tấn công tận dụng dữ liệu công khai trên Internet kết hợp với các thông tin rò rỉ trước đó để xây dựng những kịch bản lừa đảo tinh vi, mang tính cá nhân hóa cao. Từ đây, nạn nhân không chỉ bị mất dữ liệu đơn thuần mà còn trở thành mục tiêu dài hạn của các chiêu trò tống tiền, gian lận tài chính hay đánh cắp danh tính." Olga Altukhova, chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky cho biết.

Để chủ động phòng vệ, giảm thiểu rủi ro, Kaspersky khuyến nghị người dùng:

  • Khóa ngay thẻ ngân hàng bị lộ thông tin bằng cách liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
  • Đổi mật khẩu các tài khoản nghi ngờ bị xâm nhập, sử dụng mật khẩu khác nhau cho từng dịch vụ và bật xác thực đa yếu tố (MFA) bất cứ khi nào có thể
  • Rà soát các phiên đăng nhập đang hoạt động trên ứng dụng nhắn tin, ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ quan trọng khác
  • Sử dụng giải pháp bảo mật đáng tin cậy để bảo vệ thiết bị và theo dõi nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Toàn bộ báo cáo chi tiết có trên Securelist.

Kaspersky APEC đánh cắp bảo mật trực tuyến đường link giả mạo Lừa đảo trực tuyến Giả mạo website

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

transcosmos Việt Nam - Đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam