Khu vực APAC ghi nhận 117 triệu lượt click vào đường link giả mạo trong năm 2025

Bản phân tích từ các chuyên gia Kaspersky hé lộ các công cụ và quy trình mà tội phạm sử dụng để thu thập, xác minh và kiếm tiền từ thông tin đăng nhập, dữ liệu cá nhân, dữ liệu tài chính bị đánh cắp. Đáng chú ý, nguy cơ đối với các nạn nhân không chỉ dừng lại ở thời điểm xảy ra sự cố, mà còn có thể kéo dài dai dẳng nhiều năm sau đó.

Theo đó, có đến 88,5% cuộc tấn công phishing nhắm vào thông tin đăng nhập tài khoản trực tuyến, 9,5% tập trung vào dữ liệu cá nhân như tên, địa chỉ, ngày sinh, và 2% nhắm trực tiếp vào thông tin thẻ ngân hàng. Sau khi bị đánh cắp, các dữ liệu này không được xử lý thủ công mà được đưa vào các hệ thống tự động chuyên dụng, giúp tội phạm quản lý và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ. Các hệ thống này hoạt động dưới dạng nền tảng dịch vụ (Platform-as-a-Service - PaaS), vốn được tội phạm mạng tự phát triển hoặc xây dựng dựa trên các nền tảng và công cụ phát triển hợp pháp sẵn có dùng trong phát triển website và ứng dụng.

Khu vực APAC ghi nhận 88,5% cuộc tấn công phishing nhắm vào thông tin đăng nhập tài khoản trực tuyến

Ghi nhận từ Kaspersky Digital Footprint Intelligence cho thấy, kẻ tấn công thường tập hợp dữ liệu đánh cắp thành các “dump”, những lô dữ liệu lớn đã được xác thực. Trên các diễn đàn dark web, những lô hàng này thường được rao bán hàng loạt với mức giá chỉ từ 50 USD trở xuống. Tuy nhiên, những tài khoản có giá trị cao sẽ được bán với mức giá cao hơn nhiều, ví dụ trung bình 105 USD cho tài khoản liên quan đến tiền ảo, khoảng 350 USD cho tài khoản ngân hàng, khoảng 82,5 USD cho cổng dịch vụ Chính phủ điện tử, khoảng 15 USD cho giấy tờ cá nhân (CMND/CCCD, hộ chiếu…).

Trước khi giao dịch, dữ liệu bị đánh cắp sẽ được kiểm tra rất kỹ bằng các đoạn mã tự động (script) để xác nhận xem thông tin còn sử dụng được trên các dịch vụ hay không. Sau đó, chúng được tổng hợp thành những “hồ sơ số” (digital dossiers) hoàn chỉnh, giúp đẩy giá trị dữ liệu lên gấp nhiều lần. Những bộ hồ sơ này sau đó sẽ được sử dụng trong các cuộc tấn công có chủ đích, điển hình là hình thức whaling – lừa đảo nhắm vào các cá nhân có vị trí hoặc sở hữu tài sản lớn.

Dữ liệu có được từ các cuộc tấn công sẽ được phân loại theo đặc thù

“Dữ liệu bị đánh cắp không đơn thuần là món hàng dùng một lần, mà dần trở thành vũ khí lợi hại được tội phạm mạng sử dụng lâu dài. Kẻ tấn công tận dụng dữ liệu công khai trên Internet kết hợp với các thông tin rò rỉ trước đó để xây dựng những kịch bản lừa đảo tinh vi, mang tính cá nhân hóa cao. Từ đây, nạn nhân không chỉ bị mất dữ liệu đơn thuần mà còn trở thành mục tiêu dài hạn của các chiêu trò tống tiền, gian lận tài chính hay đánh cắp danh tính." Olga Altukhova, chuyên gia an ninh mạng của Kaspersky cho biết.

Để chủ động phòng vệ, giảm thiểu rủi ro, Kaspersky khuyến nghị người dùng:

Khóa ngay thẻ ngân hàng bị lộ thông tin bằng cách liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

Đổi mật khẩu các tài khoản nghi ngờ bị xâm nhập, sử dụng mật khẩu khác nhau cho từng dịch vụ và bật xác thực đa yếu tố (MFA) bất cứ khi nào có thể

Rà soát các phiên đăng nhập đang hoạt động trên ứng dụng nhắn tin, ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ quan trọng khác

Sử dụng giải pháp bảo mật đáng tin cậy để bảo vệ thiết bị và theo dõi nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Toàn bộ báo cáo chi tiết có trên Securelist.