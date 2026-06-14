Lưu trữ dữ liệu báo chí khi sáp nhập và giải thể là bài toán khó đang đặt ra cho thời kỳ mới của Báo chí trước làn sóng tinh gọn, sáp nhập, giải thể đang diễn ra mạnh mẽ.

Kho dữ liệu báo chí không chỉ là bài viết

Kho dữ liệu báo chí là tài sản số được tạo dựng qua hàng chục năm hoạt động của mỗi tòa soạn. Mỗi bài báo không đơn thuần phản ánh một sự kiện mà còn lưu giữ bối cảnh xã hội, ngôn ngữ, quan điểm thời đại và chuỗi dữ liệu phục vụ nghiên cứu lâu dài.

Khi một website báo điện tử ngừng hoạt động sau quá trình sáp nhập hoặc giải thể, hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu bài viết có thể mất khả năng truy cập. Điều biến mất không chỉ là một đường dẫn Internet mà là một phần ký ức số của quốc gia.

Trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu, báo chí được xem là nguồn dữ liệu gốc quan trọng. Nhà sử học tìm diễn biến của một sự kiện, nhà xã hội học nghiên cứu biến đổi hành vi cộng đồng, nhà kinh tế theo dõi diễn biến thị trường, còn nhà báo dữ liệu khai thác chuỗi thông tin để phát hiện xu hướng. Nếu kho dữ liệu này bị đứt gãy, khả năng truy xuất lịch sử cũng bị đứt gãy theo.

Thực tế đã cho thấy nhiều đầu báo lịch sử chỉ còn lưu được một phần nội dung, nhiều giai đoạn không còn khả năng truy cập. Những khoảng trống này gần như không thể phục hồi bằng bất kỳ nguồn tài liệu nào khác.

Thách thức mới của báo chí dữ liệu

Báo chí dữ liệu đang trở thành một xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Giá trị của một bài viết không chỉ nằm ở thông tin thời điểm hiện tại mà còn ở khả năng kết nối với hàng nghìn dữ liệu lịch sử để tạo ra phân tích có chiều sâu.

Nếu kho dữ liệu báo chí biến mất, các hệ thống phân tích xu hướng theo thời gian sẽ không còn dữ liệu đầu vào. Những đồ thị về giá cả, môi trường, dân số, thị trường chứng khoán, bất động sản hay chính sách công sẽ xuất hiện nhiều khoảng trống.

Ở góc độ kinh tế báo chí, dữ liệu cũng là một loại tài sản số có giá trị lâu dài. Một tòa soạn sở hữu kho dữ liệu lớn có thể phát triển các sản phẩm tìm kiếm, phân tích, trí tuệ nhân tạo, báo chí dữ liệu và dịch vụ thông tin chuyên sâu cho doanh nghiệp.

Việc mất dữ liệu đồng nghĩa với việc mất đi lợi thế cạnh tranh và làm giảm giá trị thương hiệu đã tích lũy trong nhiều năm.

Quy định lưu trữ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu bảo tồn

Quy định lưu trữ nội dung báo điện tử hiện hành chủ yếu phục vụ mục đích quản lý và thanh tra, chưa giải quyết bài toán bảo tồn dữ liệu hàng chục năm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, dữ liệu báo chí cần được nhìn nhận như một thành phần của di sản số quốc gia thay vì chỉ là tài sản của từng cơ quan báo chí riêng lẻ.

Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế chuyển giao dữ liệu khi báo chí sáp nhập hoặc giải thể, bảo đảm toàn bộ bài viết, hình ảnh, video, metadata và cấu trúc liên kết được lưu giữ đầy đủ.

Cần một hạ tầng lưu trữ báo chí quốc gia

Giải pháp đầu tiên là xây dựng nền tảng lưu trữ dữ liệu báo chí dùng chung theo mô hình điện toán đám mây với khả năng mở rộng lớn và sao lưu tại nhiều địa điểm khác nhau.

Toàn bộ dữ liệu cần được chuẩn hóa thành cấu trúc thống nhất gồm tiêu đề, nội dung, tác giả, thời gian xuất bản, chuyên mục, từ khóa, đơn vị xuất bản, đường dẫn gốc và phiên bản lưu trữ. Việc chuẩn hóa giúp các hệ thống tìm kiếm và trí tuệ nhân tạo có thể khai thác dữ liệu hiệu quả hơn.

Song song với đó, công nghệ web archiving cần được triển khai tự động. Hệ thống sẽ định kỳ lưu lại toàn bộ website báo điện tử, bao gồm HTML, hình ảnh, video và các thành phần hiển thị để bảo đảm khả năng phục hồi khi website gốc không còn tồn tại.

Một lớp tìm kiếm tập trung dựa trên Elasticsearch hoặc OpenSearch có thể giúp người dùng tra cứu hàng triệu bài viết trong vài giây, đồng thời tạo nền tảng cho báo chí dữ liệu và phân tích xu hướng.

Dữ liệu liên kết sẽ tạo giá trị mới

Thay vì lưu từng bài báo riêng lẻ, dữ liệu có thể được xây dựng theo mô hình dữ liệu liên kết.

Một bài viết về chuyển đổi số sẽ được kết nối với doanh nghiệp, chính sách, chuyên gia, sự kiện và các bài viết liên quan. Mạng lưới liên kết này tạo thành cơ sở tri thức có khả năng phục vụ nghiên cứu, báo chí dữ liệu và các mô hình AI tiếng Việt.

Khi đó, kho dữ liệu báo chí không còn là tập hợp các bài viết độc lập mà trở thành một hệ sinh thái tri thức có thể khai thác liên tục trong nhiều thập kỷ.

Cần cơ chế "thừa kế dữ liệu"

Một trong những giải pháp đáng cân nhắc là áp dụng cơ chế "thừa kế dữ liệu".

Theo đó, khi một cơ quan báo chí giải thể hoặc sáp nhập, toàn bộ dữ liệu số sẽ được chuyển giao cho đơn vị tiếp nhận hoặc cơ quan lưu trữ quốc gia theo quy chuẩn thống nhất. Dữ liệu vẫn được bảo toàn, vẫn có thể tìm kiếm và phục vụ công chúng, nhà nghiên cứu cũng như chính các cơ quan báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam có thể đóng vai trò điều phối xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu, thúc đẩy chia sẻ nguồn lực và tổ chức đào tạo về báo chí dữ liệu cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Khoảng trống thông tin không nên trở thành khoảng trống lịch sử

Một website báo chí biến mất có thể chỉ là một sự kiện kỹ thuật, nhưng hàng triệu bài báo mất đi lại là tổn thất của ký ức xã hội.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, dữ liệu báo chí cần được xem là hạ tầng thông tin chiến lược, có giá trị tương đương thư viện, kho lưu trữ và bảo tàng số. Xây dựng cơ chế lưu trữ dài hạn từ 10 đến 20 năm, thậm chí lâu hơn, cùng nền tảng dữ liệu dùng chung sẽ giúp bảo vệ di sản thông tin quốc gia và tạo nền móng cho sự phát triển của báo chí dữ liệu Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.