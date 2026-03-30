Hội Báo toàn quốc 2026: Thúc đẩy chuyển đổi số, định hình kinh tế báo chí trong kỷ nguyên mới

Hội Báo toàn quốc năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 100 - 120 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, các cấp hội nhà báo và các cơ sở đào tạo báo chí trên cả nước. Không gian Hội Báo được thiết kế đa dạng với khu trưng bày toàn cảnh các sản phẩm báo chí tiêu biểu; khu chuyên đề “101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh”; cùng khu giới thiệu báo chí số và công nghệ làm báo hiện đại.

Hội Báo toàn quốc 2026 được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026). Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút khoảng 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành cùng đông đảo cơ quan báo chí trên cả nước.

Không chỉ là không gian giao lưu, quảng bá hình ảnh địa phương, Hội Báo còn là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc thông qua Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, dự kiến diễn ra vào tối 21/6.

Điểm nhấn nổi bật trong khuôn khổ sự kiện là Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, gồm phiên khai mạc, bế mạc và 10 phiên chuyên đề, tập trung thảo luận các vấn đề chiến lược của báo chí trong bối cảnh mới, đặc biệt sau Đại hội XIV của Đảng, từ chuyển đổi số, mô hình kinh tế báo chí đến vai trò dẫn dắt dư luận.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức như cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng - năm 2026” và triển lãm ảnh “Hải Phòng - Những góc nhìn báo chí”, góp phần tạo nên không khí sôi động, lan tỏa giá trị nghề báo trong đời sống xã hội.