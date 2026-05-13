BYD khai trương showroom chuẩn 4S tại Cần Thơ, tăng cường hiện diện tại khu vực Tây Nam Bộ

Sự kiện khai trương showroom BYD NEG Cần Thơ

Sự kiện khai trương showroom BYD NEG Cần Thơ đánh dấu cột mốc mở rộng hệ thống phân phối của hãng tại Việt Nam, đồng thời thể hiện định hướng phát triển bài bản của BYD tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – nơi nhu cầu di chuyển đang dần chuyển dịch theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Đặc biệt trong bối cảnh xu hướng điện hóa đang mở rộng từ các đô thị lớn đến những khu vực giàu tiềm năng phát triển, việc hiện diện đúng thời điểm và đúng thị trường được xem là bước đi mang tính chiến lược của các thương hiệu ô tô điện.

Phát biểu tại sự kiện, anh Nguyễn Ngọc Đạt - Chủ tịch HĐQT NEG cho biết: “Lễ khai trương Showroom BYD NEG Cần Thơ là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của BYD cùng khách hàng Việt Nam, đặc biệt là khách hàng tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Thông qua showroom mới chính thức đi vào hoạt động, chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm công nghệ tiên tiến, dịch vụ chất lượng cao và thân thiện với môi trường từ BYD – một trong những thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới.”

Anh Nguyễn Ngọc Đạt - Chủ tịch HĐQT NEG phát biểu tại sự kiện Khai trương BYD NEG Cần Thơ

Vị trí đắc địa tại khu vực Tây Nam Bộ

BYD NEG Cần Thơ tọa lạc tại Thành phố Cần Thơ – thành phố trực thuộc Trung ương và được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí chiến lược tại miền Tây Nam Bộ, Cần Thơ đóng vai trò là đầu mối giao thông quan trọng, kết nối các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ với vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.

BYD NEG Cần Thơ tọa lạc tại Thành phố Cần Thơ

Showroom được đặt tại số 384 Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ – tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Đây là cửa ngõ giao thương quan trọng của thành phố, kết nối khu vực trung tâm với các tỉnh lân cận cũng như các khu công nghiệp phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Không gian hiện đại cho trải nghiệm xứng tầm thương hiệu.

BYD NEG Cần Thơ sở hữu tổng diện tích 2.100 m², trong đó khu vực showroom chiếm khoảng 1.300 m², được vận hành theo mô hình 4S đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Không gian được phân chia đầy đủ các khu vực chức năng riêng biệt, bao gồm khu trưng bày xe, khu bán hàng và chăm sóc khách hàng, xưởng dịch vụ bảo dưỡng chất lượng cao cùng khu vực trạm sạc ngoài trời trang bị hệ thống sạc nhanh công suất 120 kW.

Showroom BYD NEG Cần Thơ được thiết kế hiện đại đạt tiêu chuẩn 4S

Theo định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, showroom được thiết kế theo phong cách hiện đại với không gian rộng rãi, bố trí khoa học và có khu vực tiếp khách riêng biệt, giúp khách hàng thuận tiện tham quan cũng như trải nghiệm từng khu vực chức năng. Việc đưa mô hình showroom 4S tiêu chuẩn vào hoạt động tại Cần Thơ được xem là bước đi quan trọng của BYD trong chiến lược mở rộng hệ thống, đồng thời góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các sản phẩm xe năng lượng mới và người tiêu dùng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Giới thiệu mẫu BYD Dolphin 2026 mới tại Showroom BYD NEG Cần Thơ

Không khí tại lễ khai trương BYD NEG Cần Thơ diễn ra sôi động với nhiều hoạt động tương tác dành cho khách tham dự. Các mini game cùng chương trình bốc thăm may mắn với phần thưởng là iPhone 17 Pro Max thu hút sự quan tâm lớn, góp phần tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm trong ngày đầu showroom chính thức đi vào hoạt động.

Trong khuôn khổ sự kiện, BYD NEG Cần Thơ đồng thời giới thiệu mẫu xe BYD Dolphin 2026 – dòng xe điện đô thị hướng đến nhóm khách hàng trẻ và các gia đình hiện đại. Ở phiên bản mới, xe được nâng cấp về không gian với chiều dài tổng thể tăng thêm 165 mm, mang lại khoang cabin rộng rãi hơn so với thế hệ trước. Nội thất được tối ưu cho nhu cầu sử dụng hằng ngày với ghế chỉnh điện cho cả hai hàng ghế trước cùng phong cách thiết kế hiện đại, thực dụng.

Mẫu xe BYD Dolphin tại lễ khai trương BYD NEG Cần Thơ

Về khả năng vận hành, BYD Dolphin 2026 sử dụng bộ pin dung lượng 50,25 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên đến 435 km sau mỗi lần sạc. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 130 mm trong điều kiện đầy tải, phù hợp với môi trường giao thông đô thị cũng như các cung đường hỗn hợp. Bên cạnh đó, mẫu xe còn được bổ sung thêm cảm biến phía trước, nâng tổng số cảm biến va chạm lên 5, hỗ trợ người lái tốt hơn trong quá trình di chuyển và đỗ xe.

Theo ghi nhận tại sự kiện, hàng chục khách hàng đã hoàn tất thủ tục đặt cọc ngay trong ngày đầu tiên, cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường đối với các dòng xe năng lượng mới. Song song với hoạt động giới thiệu sản phẩm, showroom cũng tổ chức lễ bàn giao xe tượng trưng cho những khách hàng tiên phong là các chủ xe đã đặt cọc từ sớm và lựa chọn trải nghiệm xe điện ngay khi showroom chính thức vận hành.

Lễ bàn giao xe cho khách hàng tại lễ khai trương BYD NEG Cần Thơ

Chia sẻ tại sự kiện, anh N. Thiện Vũ – khách hàng sở hữu xe BYD tại Cần Thơ, cho biết: “Hoạt động khai trương showroom tại Cần Thơ mang đến trải nghiệm rất thú vị. Tôi đặc biệt ấn tượng với mẫu BYD Dolphin mới vừa được ra mắt và hy vọng sẽ sớm có cơ hội lái thử mẫu xe này trong thời gian tới”.

Việc đưa BYD NEG Cần Thơ vào hoạt động tiếp tục cho thấy cam kết phát triển lâu dài của BYD tại thị trường Việt Nam thông qua chiến lược mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc. Đồng thời, đây cũng được xem là bước đi nhằm đưa các sản phẩm xe điện hiện đại, thân thiện với môi trường đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần thay đổi góc nhìn về việc sử dụng xe điện theo hướng dễ tiếp cận, tiết kiệm và phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển tại Việt Nam.

Mẫu xe BYD Dolphin mới đã được trưng bày tại các Showroom BYD trên toàn quốc, Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu sản phẩm có thể liên hệ hotline 1900 866688 hoặc đến ngay Showroom BYD gần nhất để được tư vấn.