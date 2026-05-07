BYD Việt Nam chào hè với ưu đãi 'Đại tiệc nắng vàng - Ngàn deal rực rỡ'

“Đại tiệc nắng vàng – Ngàn deal rực rỡ” là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động nổi bật mà BYD Việt Nam sẽ mang đến cho khách hàng trong Quý 2 năm 2026. Chương trình mang đến cơ hội để khách hàng có khởi đầu thuận lợi khi lựa chọn các dòng xe năng lượng mới của BYD.

Qua đó, BYD tiếp tục khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam, đồng thời mang đến các chính sách hỗ trợ thiết thực, góp phần gia tăng giá trị sở hữu và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng cho khách hàng.

Ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng khi sở hữu xe BYD

Trong khuôn khổ chương trình “Đại tiệc nắng vàng – Ngàn deal rực rỡ”, BYD Việt Nam triển khai các gói ưu đãi theo định hướng nâng cao giá trị tổng thể dành cho khách hàng, song song với những chính sách hỗ trợ tài chính khi mua xe. Cụ thể, các ưu đãi tập trung vào những yếu tố thiết yếu trong quá trình sử dụng xe năng lượng mới, bao gồm giải pháp sạc tại nhà, bảo hiểm vật chất, phụ kiện chính hãng và chương trình gia hạn bảo hành pin.

Những chính sách này vừa góp phần tối ưu chi phí vận hành, vừa mang lại sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, bất kể lựa chọn các dòng xe thuần điện (EV) hay DM-i Super Hybrid (hybrid cắm sạc). Chương trình áp dụng cho 7 mẫu xe BYD cùng các phiên bản và thuộc nhiều phân khúc khác nhau, từ các mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn, sedan DM-i Super Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, SUV dành cho gia đình đến các dòng xe cao cấp. Danh mục sản phẩm đa dạng giúp đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển của khách hàng cá nhân cũng như các đơn vị kinh doanh dịch vụ.

Chính sách bán hàng cởi mở dành cho doanh nghiệp - Ủng hộ xu hướng chuyển đổi xanh

Sau hai năm chính thức hiện diện tại Việt Nam, BYD ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các thương hiệu xe năng lượng mới nổi bật trên thị trường. Bên cạnh các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, BYD Việt Nam đồng thời triển khai những chính sách bán hàng chuyên biệt cho khối doanh nghiệp, hướng đến việc cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt và xây dựng quan hệ hợp tác bền vững. Cụ thể, hãng đã hợp tác với các tổ chức tài chính và ngân hàng uy tín như Shinhan Bank, VPBank và JACCS nhằm mang đến các gói vay phù hợp, với tỷ lệ vay lên đến 85% giá trị xe và thời hạn vay linh hoạt, tối đa 10 năm (hoặc 96 tháng), tùy theo chính sách của từng đơn vị.

Thông qua các giải pháp này, doanh nghiệp có thể mua xe một cách thuận lợi hơn, đồng thời chủ động cân đối dòng tiền trong quá trình đầu tư. Song song đó, với định hướng gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam, BYD từng bước đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng mới, góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

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Tính đến nay, BYD Việt Nam đã bàn giao gần 2.000 xe ra thị trường, trong đó mẫu BYD M6 chiếm tỷ trọng đáng kể và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn phục vụ đa dạng nhu cầu như trung chuyển, vận tải hành khách, cho thuê xe và dịch vụ xe công nghệ. Các đối tác tiêu biểu có thể kể đến gồm nhà xe Hào Hương, Công ty Vận tải Đức Phát, cùng các nền tảng gọi xe nổi tiếng tại Việt Nam như Grab và Be.

Chi tiết chương trình ưu đãi:

STT DÒNG XE KHUYẾN MẠI CHO KHÁCH HÀNG (*) 1 BYD SEALION 6 DYNAMIC 50% phí trước bạ (trị giá 41.950.000 VNĐ).

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ) hoặc 01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW (trị giá 20.000.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.000.000 VNĐ).

01 camera hành trình chính hãng BYD (trị giá 1.756.700 VNĐ).

01 thẻ nhớ 8GB BYD (trị giá 245.300 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 2 BYD SEALION 6 PREMIUM Màu trắng 50% phí trước bạ (trị giá 46.800.000 VNĐ).

Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.300.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 3 BYD SEALION 6 PREMIUM Các màu còn lại 50% phí trước bạ (trị giá 46.800.000 VNĐ).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 10.300.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 890.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 4 BYD ATTO 2 PREMIUM Màu xám (MY 2025) Tiền mặt 30.000.000 VNĐ.

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 5 BYD ATTO 2 PREMIUM Các màu còn lại (MY 2025) 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 6 BYD ATTO 2 PREMIUM (MY 2026) 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 8.000.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 690.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 7 BYD SEAL 5 PREMIUM 100% phí trước bạ (trị giá 69.600.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 8 BYD M6 STANDARD (MY 2025) 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 9.100.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 9 BYD M6 STANDARD (MY 2026) 01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 9.100.000 VNĐ).

01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 11.500.000 VNĐ). 10 BYD HAN EV, PERFORMANCE-AWD (MY 2025) Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 17.900.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 11 BYD HAN EV, PERFORMANCE-AWD (MY 2026) 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.200.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 12 BYD SEALION 8 PERFROMANCE-AWD (MY 2025) Tiền mặt 20.000.000 VNĐ.

01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 năm bảo hiểm vật chất (trị giá 18.900.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 13 BYD SEALION 8 PERFORMANCE-AWD (MY 2026) 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 3.400.000 VNĐ).

01 bộ sạc treo tường chính hãng BYD 7kW, 01 thiết bị sạc cầm tay chính hãng BYD, 01 thiết bị chuyển đổi nguồn điện chính hãng BYD (V2L) (Tổng trị giá 31.500.000 VNĐ, bao gồm phí lắp đặt). 14 BYD M9 ADVANCED và BYD M9 PREMIUM 01 BYD APP (trị giá 14.904.000 VNĐ).

01 bộ thảm sàn chính hãng BYD (trị giá 1.897.560 VNĐ).

Quà tặng trị giá tối đa 5.000.000 VNĐ.

Thông qua chương trình “Đại tiệc nắng vàng – Ngàn deal rực rỡ”, BYD Việt Nam mong muốn mở ra cơ hội để người tiêu dùng trong nước dễ dàng tiếp cận các dòng xe năng lượng mới an toàn, thân thiện với môi trường. Đây không những là một lựa chọn di chuyển, đó còn là lời mời gọi tận hưởng những hành trình trọn vẹn cảm xúc, nơi mỗi chuyến đi mùa hè trở thành khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và những người thân yêu.