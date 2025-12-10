Xe và phương tiện
BYD M9: 'Kẻ thách thức' mới của phân khúc MPV hạng sang Việt Nam

Hoàng Anh

Hoàng Anh

09:31 | 10/12/2025
BYD M9 vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng của BYD trong cuộc cạnh tranh trực tiếp với các mẫu MPV hạng sang đến từ Nhật Bản và châu Âu.
BYD M9 chào sân Việt Nam giá từ 1,999 tỷ đồng, thách thức các đối thủ MPV hạng sang BYD M9 chào sân Việt Nam giá từ 1,999 tỷ đồng, thách thức các đối thủ MPV hạng sang
YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h
BYD Qin L DM-i 2026: Bước đột phá mới của xe hybrid BYD Qin L DM-i 2026: Bước đột phá mới của xe hybrid

Với thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng và công nghệ hybrid tối tân, BYD M9 nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng gia đình cao cấp lẫn các doanh nghiệp vận chuyển chuyên nghiệp. Ở mức giá từ 1,999 đến 2,388 tỷ đồng, mẫu MPV cỡ lớn này được xem là lựa chọn nổi bật khi sở hữu nhiều trang bị vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Ngoại thất bắt mắt của BYD M9. Ảnh: BYD Việt Nam
Ngoại thất bắt mắt của BYD M9. Ảnh: BYD Việt Nam

Được phát triển dành cho nhu cầu di chuyển đẳng cấp, BYD M9 gây ấn tượng ngay từ ngoại hình bề thế với chiều dài hơn 5,1 mét và trục cơ sở 3.045 mm. Nhờ vậy, không gian nội thất rộng rãi của xe đạt chuẩn hàng đầu phân khúc, đủ đáp ứng các chuyến đi dài hay nhu cầu sử dụng hàng ngày. Thiết kế ngoại thất mang phong cách hiện đại với cụm đèn LED sắc nét, thân xe liền mạch và các chi tiết tinh giản nhưng sang trọng, tạo dáng vẻ lịch lãm của một chiếc MPV hạng sang đúng nghĩa.

Điểm nổi bật nhất của BYD M9 nằm ở khoang cabin được xem như “phòng khách di động”. Bố trí 7 chỗ theo cấu hình 2-2-3 giúp hàng ghế giữa trở thành tâm điểm, với ghế thương gia mô phỏng tiêu chuẩn khoang nhất trên máy bay.

Ghế được trang bị đầy đủ tính năng cao cấp như điều chỉnh điện 4 hướng, hệ thống massage 10 điểm, nhớ vị trí, bệ đỡ chân chỉnh điện và bàn gấp tiện dụng. Chất liệu da mềm mại cùng thiết kế tinh tế đem đến trải nghiệm êm ái, phù hợp cho cả khách gia đình lẫn hành khách doanh nghiệp.

Nội thất bên trong của BYD M9. Ảnh: BYD Việt Nam
Nội thất bên trong của BYD M9. Ảnh: BYD Việt Nam

Về vận hành, BYD M9 sử dụng hệ truyền động DM-i Super Hybrid thế hệ mới, kết hợp động cơ 1.5L tăng áp cùng mô-tơ điện cho hiệu suất mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Công nghệ hybrid cắm sạc cho phép xe vận hành êm ái trong đô thị và linh hoạt khi đi đường dài.

Nhờ tối ưu tiêu thụ năng lượng, người dùng có thể yên tâm di chuyển mà không lo chi phí vận hành tăng cao. Đi kèm đó là hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ lái thông minh, đảm bảo sự an tâm trong mọi điều kiện lưu thông.

BYD M9 được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản gồm Advanced (1,999 tỷ đồng) và Premium (2,388 tỷ đồng), có sự khác biệt về trang bị như bộ ghế thương gia, mâm xe, hệ thống âm thanh hay tiện ích đi kèm. Cả hai đều được hưởng chế độ bảo hành tiêu chuẩn 6 năm hoặc 150.000 km cho phương tiện, và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin, mô-tơ điện cùng bộ điều khiển.

Hàng ghế ngồi vô cùng sang trọng của BYD M9
Hàng ghế ngồi vô cùng sang trọng của BYD M9. Ảnh: BYD Việt Nam

BYD hiện là một trong những hãng xe phát triển mạnh mẽ nhất thế giới trong lĩnh vực xe năng lượng mới. Được thành lập năm 2003, hãng nhanh chóng trở thành doanh nghiệp hiếm hoi làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị cốt lõi, từ công nghệ pin, mô-tơ điện đến các giải pháp điện tử thông minh. Những đột phá như pin Blade Battery, công nghệ siêu lai DM-i, kiến trúc e-Platform 3.0 hay hệ thống kiểm soát thân xe DiSus giúp BYD tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với nhiều thương hiệu truyền thống.

Sau khi gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2024, BYD đã mở rộng danh mục sản phẩm lên 9 mẫu xe và thiết lập hơn 35 showroom, trung tâm dịch vụ cùng hệ thống trạm sạc trên toàn quốc. Đây là nền tảng quan trọng để người dùng Việt tiếp cận dễ dàng với các dòng xe năng lượng mới. Với sự xuất hiện của BYD M9, hãng tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng tương lai di chuyển xanh bằng những sản phẩm giá trị, công nghệ dẫn đầu và hệ sinh thái dịch vụ toàn diện.

