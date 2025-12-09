Xe và phương tiện
Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Phạm Anh

Phạm Anh

16:55 | 09/12/2025
Thành tựu này một lần nữa khẳng định vai trò chiến lược của thị trường Việt Nam với tư cách là trụ sở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn Piaggio, cũng như củng cố vị thế vững chắc của Piaggio trong phân khúc xe tay ga cao cấp cũng như trong cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
'Đột nhập' một trong những nhà máy lớn nhất của Tập đoàn Piaggio Trải nghiệm Vespa tại không gian triển lãm GALLERIA D’ARTE Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Đồng thời, sự kiện này cũng khẳng định năng lực sản xuất và phân phối của Tập đoàn cho nhiều thị trường chiến lược trên toàn cầu. Đây là minh chứng mạnh mẽ cho tầm nhìn dài hạn, cam kết bền bỉ trong việc mang lại sự hài lòng cho khách hàng, cùng sự trân trọng của Piaggio đối với tài năng và tiềm năng của con người Việt Nam.

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng
Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Được biết, kể từ năm 2019 đến nay, công suất sản xuất của nhà máy đã tăng trưởng mạnh mẽ, giúp Piaggio Việt Nam tăng gấp đôi sản lượng chỉ trong 6 năm, so với 1 triệu xe đầu tiên được sản xuất trong giai đoạn 2009 – 2019. Thành tựu này khẳng định vai trò then chốt của Nhà máy Phú Thọ trong hệ sinh thái sản xuất và phân phối toàn cầu của Piaggio đối với xe tay ga, động cơ và phụ tùng thuộc các thương hiệu Piaggio, Vespa và Aprilia.

Trong suốt 18 năm phát triển tại Việt Nam, nhà máy Piaggio Phú Thọ luôn đồng hành cùng trụ sở chính Piaggio tại Ý để duy trì những giá trị cốt lõi làm nên 141 năm di sản của Tập đoàn: tinh hoa chế tác Ý, công nghệ đột phá và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng
Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng
Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Mỗi sản phẩm của Piaggio Việt Nam đều mang trong mình sự kết hợp hài hòa giữa tay nghề khéo léo của Con người Việt Nam và chuẩn mực chất lượng Ý

Mỗi sản phẩm của Piaggio Việt Nam đều mang trong mình sự kết hợp hài hòa giữa tay nghề khéo léo của Con người Việt Nam và chuẩn mực chất lượng Ý, tạo nên giá trị khác biệt, góp phần khẳng định đẳng cấp của các thương hiệu Piaggio trên thị trường quốc tế.

Kể từ năm 2019, khi nhà máy Phú Thọ đạt cột mốc xuất xưởng chiếc xe tay ga thứ 1 triệu sau 10 năm đi vào hoạt động. Cột mốc này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với xe tay ga cao cấp tại Việt Nam và khu vực tăng mạnh, phản ánh xu hướng rõ nét của người tiêu dùng chuyển sang những sản phẩm mang thiết kế châu Âu, tiêu chuẩn an toàn cao hơn và trải nghiệm vận hành vượt trội.

Giai đoạn từ năm 2019 đến nay cũng là thời kỳ tăng trưởng nổi bật của Tập đoàn Piaggio tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với kết quả kinh doanh ấn tượng tại nhiều thị trường trọng điểm.

Cụ thể, nhà máy đã nhận giấy chứng nhận gia tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và lắp ráp xe tay ga, động cơ và phụ tùng, giúp tăng công suất sản xuất hằng năm từ 250.000 xe/năm lên 400.000 xe/năm. Các sản phẩm “Made in Vietnam” nổi bật từ các thương hiệu Vespa, Piaggio, Aprilia và động cơ iGet công nghệ đột phá, không chỉ tạo dấu ấn về thiết kế mà còn đáp ứng nhất quán các tiêu chuẩn khí thải quốc tế từ Euro 3 đến Euro 5+, cùng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác của từng thị trường. Điều này giúp Piaggio Việt Nam phục vụ hiệu quả cả người tiêu dùng trong nước lẫn các thị trường toàn cầu.

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng
Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng
Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng

Hiện tại, nhà máy Piaggio tại Phú Thọ đóng vai trò như trụ sở khu vực của Piaggio tại Châu Á và là mắt xích chiến lược trong toàn bộ hoạt động của Tập đoàn

Hiện tại, nhà máy Piaggio tại Phú Thọ đóng vai trò như trụ sở khu vực của Piaggio tại Châu Á và là mắt xích chiến lược trong toàn bộ hoạt động của Tập đoàn, quy tụ hơn 1.000 nhân sự lành nghề. Tổ hợp sản xuất Piaggio Phú Thọ bao gồm nhà máy lắp ráp quy mô lớn, nhà máy sản xuất động cơ hiện đại cùng trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) duy nhất của Piaggio đặt tại khu vực Đông Nam Á.

Sau 18 năm đầu tư, Piaggio Việt Nam đã trở thành một mô hình doanh nghiệp FDI dẫn đầu xu hướng tại Việt Nam, liên tục tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, Piaggio là hãng xe máy đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu hệ thống chống bó cứng phanh ABS vào năm 2015 và nhanh chóng áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm từ phân khúc phổ thông, chủ lực cho đến cao cấp.

Nhà máy Piaggio Phú Thọ ghi nhận 2 triệu chiếc xe đã được xuất xưởng
Ông Gianluca Fiume chia sẻ về vai trò trọng tâm của “Con người” trong mọi chiến lược vận hành của Piaggio.

Cột mốc sản xuất 2 triệu xe cũng phản ánh cam kết đầu tư liên tục của Piaggio trong việc xây dựng một môi trường lấy Con Người làm trọng tâm. Theo đó, Con Người là yếu tố then chốt và là “Thương hiệu thứ 5” bên cạnh các mẫu xe Vespa, Piaggio, Aprilia và Moto Guzzi. Chính sự tận tâm, cống hiến và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân sự đã tạo nền tảng cho những thành tựu của Piaggio Việt Nam cho đến ngày hôm nay.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Gianluca Fiume, Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam, kiêm Chủ tịch Piaggio khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Cột mốc 2 triệu xe xuất xưởng đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình của Tập đoàn Piaggio tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định sự hiện diện ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trong khu vực. Sứ mệnh của chúng tôi là kết hợp công nghệ và kỹ thuật Ý với cảm xúc và sự tinh tế từ bàn tay người Việt, để tạo nên những sản phẩm Piaggio khác biệt nhất tại Việt Nam. Đây là hành trình không ngừng nghỉ nhằm khơi gợi những cảm xúc yêu thích, hào hứng hay ngạc nhiên (Delight - Entertain & Wow) khi mang đến những sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn cho khách hàng tại Việt Nam và trên toàn thế giới.”

Piaggio Việt Nam Nhà máy Piaggio Phú Thọ 2 triệu chiếc xe xuất xưởng

