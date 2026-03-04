Volvo XC90 Ultra B5 mở đặt cọc tại Việt Nam với mức giá thấp hơn bản xe cũ

Điểm gây chú ý lớn nhất của Volvo XC90 Ultra B5 nằm ở mức giá tạm tính 3,579 tỷ đồng. Con số này thấp hơn khoảng 500 triệu đồng so với bản B6 từng phân phối trước đây. Dù hãng chưa công bố giá chính thức, động thái điều chỉnh mạnh tay cho thấy Volvo đang chủ động tái định vị XC90 Ultra B5 trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, nơi áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Giảm giá để tăng sức cạnh tranh

Việc hạ giá bán không đến từ thay đổi kích thước hay cắt giảm trang bị tiện nghi, mà chủ yếu xuất phát từ điều chỉnh cấu hình động cơ. Thay cho bản B6 từng sử dụng hệ thống tăng áp và siêu nạp cho công suất 300 mã lực, phiên bản mới chuyển sang cấu hình B5 mild-hybrid 48V.

Volvo XC90 Ultra B5 2026. Ảnh: Cardion

Cụ thể, XC90 Ultra B5 sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, sản sinh 250 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Xe vẫn duy trì hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD cùng hộp số tự động 8 cấp. Cách tiếp cận này giúp Volvo cân bằng giữa hiệu suất vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu và giá thành, thay vì theo đuổi cấu hình công suất cao như trước.

Trong bối cảnh thị trường xe sang đang chững lại, chiến lược tối ưu chi phí để mở rộng tệp khách hàng được xem là bước đi thực dụng. Mức chênh lệch nửa tỷ đồng có thể tạo khác biệt đáng kể trong quyết định mua xe ở nhóm khách hàng cao cấp.

Tinh chỉnh thiết kế, tập trung vào công nghệ

Phiên bản 2026 thực chất là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Volvo làm mới diện mạo phía trước bằng lưới tản nhiệt họa tiết nan chéo thay cho dạng nan dọc cũ. Cụm đèn LED “Búa Thor” được thiết kế lại theo hướng mảnh và sắc sảo hơn, tăng tính nhận diện thương hiệu.

Kích thước tổng thể của xe không thay đổi. Tuy nhiên, bộ mâm hợp kim 21 inch 5 chấu kép thiết kế mới giúp phần hông xe trở nên nổi bật hơn. Tổng thể ngoại hình không lột xác hoàn toàn nhưng đủ tạo cảm giác hiện đại, phù hợp với chu kỳ nâng cấp sản phẩm.

Ngoại thất Volvo XC90 Ultra B5 2026. Ảnh: Cardion

Ngoại thất Volvo XC90 Ultra B5 2026. Ảnh: Cardion

Khoang cabin là khu vực được Volvo đầu tư nâng cấp rõ rệt. Màn hình giải trí trung tâm đặt dọc tăng kích thước từ 9 inch lên 11,2 inch, đồng thời cải thiện mật độ điểm ảnh thêm 21%, nâng cao độ sắc nét hiển thị.

XC90 Ultra B5 sử dụng nền tảng Snapdragon Cockpit thế hệ mới do Qualcomm phát triển. Theo công bố từ hãng, hệ thống này cho tốc độ xử lý nhanh gấp đôi và khả năng xử lý đồ họa cao hơn 10 lần so với đời trước. Việc nâng cấp phần cứng giúp trải nghiệm điều khiển mượt mà hơn, đồng thời tăng khả năng cập nhật phần mềm trong tương lai.

Danh sách tiện nghi cao cấp tiếp tục được duy trì, bao gồm cần số pha lê Orrefors, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa công suất 1.410W, điều hòa tự động 4 vùng độc lập và ghế da Nappa tích hợp thông gió. Volvo không cắt giảm trang bị nội thất dù hạ giá bán, qua đó giữ vững hình ảnh thương hiệu an toàn và cao cấp.

Thiết kế nội thất Volvo XC90 Ultra B5 2026. Ảnh: Cardion

Thiết kế nội thất Volvo XC90 Ultra B5 2026. Ảnh: Cardion

Volvo tiếp tục trang bị gói hỗ trợ lái Pilot Assist với chức năng giữ làn, hỗ trợ di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc và phanh khẩn cấp tự động. Xe cũng có cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và nhiều tính năng hỗ trợ người lái khác. An toàn vẫn là trụ cột cốt lõi trong chiến lược sản phẩm của hãng xe Thụy Điển.

Bước đi chiến lược của Volvo tại Việt Nam

Ở mức giá dự kiến 3,579 tỷ đồng, XC90 Ultra B5 bước vào cuộc cạnh tranh trực diện với các mẫu SUV hạng sang châu Âu. Hiện nay, BMW X5 có giá bán từ trên 4 tỷ đồng cho xe VIN mới nhất, trong khi Audi Q7 khởi điểm gần 3,8 tỷ đồng.

Trong cùng tầm giá, Lexus RX vừa điều chỉnh giá xuống mức từ 3,35 tỷ đồng, tạo áp lực không nhỏ lên các thương hiệu châu Âu. So với các đối thủ, XC90 Ultra B5 có lợi thế về giá so với X5 và Q7, nhưng vẫn cao hơn RX ở mức khởi điểm. Tuy nhiên, Volvo đặt cược vào hình ảnh thương hiệu Bắc Âu, thiết kế tối giản và hệ thống an toàn toàn diện để tạo khác biệt.

Việc chuyển từ cấu hình B6 sang B5 cho thấy Volvo chấp nhận giảm công suất để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ yếu tố chi phí sở hữu, mức giá dễ tiếp cận hơn có thể giúp XC90 Ultra B5 duy trì sức hút trong phân khúc SUV hạng sang ba hàng ghế.

Nếu giá chính thức giữ nguyên mức dự kiến, XC90 Ultra B5 sẽ trở thành một trong những lựa chọn cạnh tranh nhất về mặt chi phí trong nhóm xe châu Âu cùng cỡ. Thị trường sẽ sớm kiểm chứng hiệu quả của chiến lược này ngay sau khi mẫu xe chính thức ra mắt vào cuối tháng 3.