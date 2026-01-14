Renault ra mắt Crossover Filante tại Hàn Quốc, hé lộ chiến lược xe sang toàn cầu

Từ trái sang: Choi Sung-kyu, Trưởng bộ phận R&D Renault Hàn Quốc; Sang Hee-jung, Trưởng bộ phận truyền thông Renault Hàn Quốc; Fabrice Cambolive, Giám đốc tăng trưởng Renault Group; Nicolas Paris, CEO Renault Hàn Quốc; và Laurens van den Acker, Giám đốc thiết kế Renault Group, chụp ảnh bên mẫu Filante Crossover tại sự kiện ra mắt ở Seoul. (Renault Hàn Quốc)

Renault Group vừa chính thức chọn Hàn Quốc để lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe cỡ lớn Crossover Filante, mẫu xe chủ lực toàn cầu mới nhất của hãng. Việc ra mắt này không chỉ đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển quốc tế của Renault mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thị trường Hàn Quốc trong chuỗi sản xuất và phát triển xe toàn cầu.

Filante là mẫu xe thứ hai được phát triển dưới dự án Aurora, chương trình toàn cầu của Renault nhằm đẩy nhanh việc ra mắt các mẫu xe riêng biệt cho các thị trường ngoài châu Âu. Hàn Quốc đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển và sản xuất mẫu xe này, từ thiết kế, nội địa hóa động cơ đến phát triển phần mềm. Theo đại diện Renault, trung tâm thiết kế tại Seoul đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tại Pháp, trong khi trung tâm R&D tại Hàn Quốc dẫn dắt việc thích ứng nền tảng và phát triển công nghệ cho Filante.

Lãnh đạo Renault, cho biết doanh số của Renault tại Hàn Quốc, cùng với Mỹ Latinh, Nam Phi và Ấn Độ, đã tăng 11% trong năm qua, đạt hơn 616.000 xe. Thành công của SUV Grand Koleos – mẫu xe đầu tiên dưới dự án Aurora – với hơn 50.000 xe bán ra tại Hàn Quốc, là minh chứng rõ ràng cho sức hút của thị trường này.

Filante được định vị là mẫu SUV cỡ lớn hạng sang, kết hợp sự thoải mái như sedan với tính linh hoạt của SUV. Mẫu xe kế thừa hiệu suất vận hành, độ yên tĩnh và an toàn từ Grand Koleos, đồng thời tích hợp phản hồi từ khách hàng để mang lại trải nghiệm lái cao cấp hơn. Filante cũng sở hữu một số tính năng công nghệ nổi bật, trong đó có trải nghiệm AI kỹ thuật số với tính năng cá nhân hóa nội thất lần đầu tiên trên thế giới, sử dụng camera tích hợp trong xe.

Theo kế hoạch, Filante sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng Ba, với ba phiên bản: Techno, Iconic và Esprit Alpine, giá bán từ 43,3 triệu won đến 49,7 triệu won, cùng phiên bản giới hạn Esprit Alpine 1955 Launch Edition với giá 52,2 triệu won. Renault cho biết mẫu xe này không chỉ phục vụ khách hàng trong nước mà còn hướng tới các thị trường châu Âu và toàn cầu trong tương lai.

Việc chọn Hàn Quốc làm nơi ra mắt toàn cầu Filante cho thấy Renault đang tận dụng thế mạnh công nghệ, kỹ thuật và thị trường nội địa của Hàn Quốc để định hình chiến lược phát triển dài hạn. CEO Renault Hàn Quốc nhận định, Hàn Quốc là thị trường đầy thách thức với sự cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu cao về công nghệ mới, nhưng chính điều đó lại giúp định hình sản phẩm toàn cầu của Renault.