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Đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học để hạn chế tiêu cực

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

15:24 | 14/07/2026
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Sau những sai phạm được phát hiện trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026, đặc biệt là vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại tỉnh Tuyên Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Theo ông, đây là một trong những giải pháp cần được xem xét nhằm giảm áp lực cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ tiêu cực và nâng cao chất lượng đánh giá.
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Cần đánh giá lại mô hình kỳ thi kết hợp hai mục tiêu

Ý kiến trên được ông Nguyễn Đắc Vinh nêu tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/7 khi cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 6.

Trước đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm đến những bất thường trong kết quả thi môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan này kiến nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm tính khách quan, công bằng của kỳ thi.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Đắc Vinh nhận định những sai phạm xảy ra trong kỳ thi vừa qua là "rất nghiêm trọng". Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quyết định việc xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng làm căn cứ tuyển sinh, vì vậy có tác động lớn đến xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: Quốc hội).
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: Quốc hội)

Ông đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý các vi phạm, đồng thời cho rằng bên cạnh việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, cần nghiên cứu những giải pháp căn cơ nhằm hoàn thiện phương thức tổ chức kỳ thi.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, mô hình kỳ thi "2 trong 1" mang lại nhiều lợi ích như giảm số lượng kỳ thi, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân cũng như xã hội. Tuy nhiên, việc đồng thời vừa xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ tuyển sinh đại học cũng tạo áp lực rất lớn đối với thí sinh và gia đình, từ đó phát sinh động cơ chạy theo thành tích hoặc tìm cách tác động đến kết quả thi.

Ông đề xuất nghiên cứu tổ chức hai kỳ thi độc lập. Trong đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ tập trung đánh giá kết quả học tập sau 12 năm phổ thông, phản ánh chất lượng giáo dục của các địa phương và cơ sở đào tạo. Việc tuyển sinh đại học nên do các trường chủ động thực hiện thông qua những phương thức phù hợp, như kỳ thi đánh giá năng lực hoặc các hình thức tuyển sinh riêng.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc tách bạch hai kỳ thi có thể góp phần giảm nguy cơ xảy ra những tiêu cực tương tự như các vụ việc vừa qua.

Hoàn thiện phương thức thi gắn với bảo đảm công bằng, minh bạch

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề nghị nghiên cứu lại hình thức thi trắc nghiệm, đặc biệt đối với môn Toán. Theo ông, việc chỉ sử dụng câu hỏi trắc nghiệm chưa phản ánh đầy đủ năng lực tư duy, lập luận và khả năng trình bày của học sinh.

Ông cho rằng quá trình giáo dục không chỉ trang bị kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng diễn đạt, tư duy logic và lập luận khoa học. Trong khi đó, bài thi hoàn toàn bằng trắc nghiệm chủ yếu đánh giá kết quả cuối cùng, chưa thể hiện được quá trình tư duy của người học. Đồng thời, về mặt kỹ thuật, bài thi trắc nghiệm cũng tiềm ẩn nguy cơ bị can thiệp hoặc tác động dễ hơn so với bài thi tự luận.

Dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết nhiều quốc gia kết hợp cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận, với tỷ lệ khoảng 70% câu hỏi trắc nghiệm và 30% câu hỏi tự luận nhằm đánh giá toàn diện năng lực của học sinh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp.

Liên quan đến những phản ánh về kết quả thi tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện vụ việc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục. Theo ông, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt quan tâm đến vụ việc và sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang để chỉ đạo các giải pháp xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Việc xem xét hoàn thiện mô hình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, được đánh giá là một trong những nội dung cần nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm vừa bảo đảm mục tiêu đổi mới giáo dục, vừa tăng cường tính minh bạch, công bằng và khách quan của các kỳ thi trong thời gian tới.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 Ủy ban thường vụ Quốc hội xử lý sai phạm tăng cường minh bạch đổi mới giáo dục

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 16:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Cập nhật: 14/07/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼30K 14,560 ▼30K
Trang sức 99.99 13,870 ▼30K 14,570 ▼30K
Cập nhật: 14/07/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 ▼9K 14,752 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 ▼9K 14,753 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 ▼9K 147 ▼1332K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 ▼9K 1,471 ▲1323K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 ▼1278K 145 ▼1314K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼891K 143,564 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼675K 108,911 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80676K 9,876 ▼89496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▼549K 88,609 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼525K 84,693 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▼375K 60,621 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cập nhật: 14/07/2026 16:45
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Cập nhật: 14/07/2026 16:45
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