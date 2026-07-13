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Khởi tố thêm 15 người trong vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

10:41 | 13/07/2026
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Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 19 người, cho thấy quá trình điều tra đang được mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
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Khởi tố thêm 15 người trong vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Khởi tố thêm 15 người trong vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Liên quan vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 13/7 cho biết đã tiếp tục mở rộng điều tra và khởi tố thêm 15 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, các quyết định khởi tố được ban hành ngày 12/7, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với các bị can.

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Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau cuộc họp báo do Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức chiều 9/7 nhằm công bố kết quả điều tra bước đầu về những dấu hiệu bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can. Trong đó, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm coi thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là Thư ký điểm coi thi, bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị can khác đã bị khởi tố cùng tội danh nhưng hiện cơ quan điều tra chưa công bố danh tính.

Làm rõ trách nhiệm của người quản lý điểm thi

Theo thông tin được Công an tỉnh Tuyên Quang công bố trước đó, với vai trò Trưởng điểm coi thi, bà Trần Thị Thu Hằng là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy chế, khách quan và công bằng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu xác định bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài thi môn Toán, trái với quy chế thi.

Thực hiện chỉ đạo này, bị can Nguyễn Hà Duy được xác định đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

Theo cơ quan điều tra, các hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT, ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi, đồng thời gây bức xúc trong dư luận.

Việc khởi tố thêm 15 bị can cho thấy phạm vi điều tra đã được mở rộng từ những cá nhân giữ vai trò quản lý sang các đối tượng khác có liên quan đến quá trình tổ chức coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Tuyên Quang chưa công bố danh tính 15 bị can mới cũng như vai trò cụ thể của từng người trong vụ án.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và giữ gìn sự công bằng của kỳ thi quốc gia.

Diễn biến chính của vụ án

Xuất hiện nghi vấn bất thường sau khi điểm thi môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tới 147 bài đạt điểm 10.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Tuyên Quang công bố đã khởi tố 4 bị can.

Ngày 12/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼100K 13,500 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼100K 13,450 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼100K 14,300 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼100K 14,250 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼100K 14,230 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 ▼100K 14,690 ▼100K
Trang sức 99.99 14,000 ▼100K 14,700 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 ▼15K 14,842 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 ▼15K 14,843 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,444 ▼20K 1,479 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,444 ▼20K 148 ▼1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 ▼20K 1,459 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1486K 144,455 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼1125K 109,586 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼1020K 99,372 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼915K 89,158 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼875K 85,218 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼626K 60,996 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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AUD 17664 17937 18509
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Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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Cập nhật: 13/07/2026 11:00

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