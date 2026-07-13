Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Khởi tố thêm 15 người trong vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Liên quan vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 13/7 cho biết đã tiếp tục mở rộng điều tra và khởi tố thêm 15 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, các quyết định khởi tố được ban hành ngày 12/7, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với các bị can.

Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau cuộc họp báo do Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức chiều 9/7 nhằm công bố kết quả điều tra bước đầu về những dấu hiệu bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can. Trong đó, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm coi thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là Thư ký điểm coi thi, bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị can khác đã bị khởi tố cùng tội danh nhưng hiện cơ quan điều tra chưa công bố danh tính.

Làm rõ trách nhiệm của người quản lý điểm thi

Theo thông tin được Công an tỉnh Tuyên Quang công bố trước đó, với vai trò Trưởng điểm coi thi, bà Trần Thị Thu Hằng là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy chế, khách quan và công bằng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu xác định bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài thi môn Toán, trái với quy chế thi.

Thực hiện chỉ đạo này, bị can Nguyễn Hà Duy được xác định đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

Theo cơ quan điều tra, các hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT, ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng và minh bạch của kỳ thi, đồng thời gây bức xúc trong dư luận.

Việc khởi tố thêm 15 bị can cho thấy phạm vi điều tra đã được mở rộng từ những cá nhân giữ vai trò quản lý sang các đối tượng khác có liên quan đến quá trình tổ chức coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Tuyên Quang chưa công bố danh tính 15 bị can mới cũng như vai trò cụ thể của từng người trong vụ án.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và giữ gìn sự công bằng của kỳ thi quốc gia.