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Phường Kim Liên bắt tay Đại học Thủy Lợi mở rộng không gian chuyển đổi số

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10:39 | 13/07/2026
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UBND phường Kim Liên và Trường Đại học Thủy Lợi ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030, đưa chuyển đổi số và khoa học công nghệ thành trục hợp tác chính.
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Chiều 10/7, tại trụ sở UBND phường Kim Liên, chính quyền phường và Trường Đại học Thủy Lợi ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026–2030. Hai đơn vị thống nhất triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ giữ vai trò dẫn dắt, bên cạnh quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường.

Lễ ký kết cụ thể hóa chủ trương gắn kết chính quyền cơ sở với các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn. Chương trình lần này không dừng ở những hoạt động giao lưu mang tính phong trào mà hướng thẳng vào việc khai thác tiềm lực nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức của một trường kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, điều hành hằng ngày của phường.

Cách tiếp cận đó phản ánh nhu cầu thực tế của chính quyền cấp phường. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn trước, đặc biệt ở mảng dịch vụ công trực tuyến và dữ liệu dân cư, trong khi nhân lực công nghệ tại chỗ vẫn mỏng. Một trường đại học kỹ thuật với đội ngũ giảng viên, sinh viên và hạ tầng phòng thí nghiệm trở thành đối tác bổ khuyết tự nhiên cho phần việc này.

Chuyển đổi số giữ vai trò trục chính trong chương trình phối hợp

Trường Đại học Thủy lợi và phường Kim Liên tăng cường phối hợp, phát huy nguồn lực phục vụ cộng đồng
Trường Đại học Thủy lợi và phường Kim Liên tăng cường phối hợp, phát huy nguồn lực phục vụ cộng đồng. Ảnh ĐH Thuỷ Lợi

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị phối hợp toàn diện trên bốn lĩnh vực gồm chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; văn hóa, thể thao và an sinh xã hội; bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị. Cả bốn nhóm nhiệm vụ đều gắn với yêu cầu phát triển bền vững và chất lượng sống của cư dân trên địa bàn.

Ở nhóm nhiệm vụ thứ nhất, hai bên xác định mục tiêu từng bước hiện thực hóa chính quyền số trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trường Đại học Thủy Lợi tham gia hỗ trợ phường nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đồng thời đưa năng lực chuyên môn về công nghệ thông tin và kỹ thuật vào các nhiệm vụ cụ thể mà phường đang triển khai.

Hướng đi này đáng chú ý với ngành công nghệ vì nó biến trường đại học thành nguồn lực kỹ thuật thường trực của một đơn vị hành chính cơ sở. Thay vì thuê ngoài từng gói dịch vụ, phường có thể huy động giảng viên và sinh viên tham gia hỗ trợ vận hành nền tảng số, hướng dẫn người dân thao tác trên cổng dịch vụ công, hoặc thử nghiệm các giải pháp ứng dụng ngay tại địa bàn.

Mô hình hợp tác cũng mở ra không gian thực hành cho chính nhà trường. Sinh viên công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử hay quản lý dữ liệu có thêm môi trường va chạm với yêu cầu vận hành thật, nơi người dùng cuối là người dân đủ mọi lứa tuổi và trình độ công nghệ khác nhau. Đó là điều kiện mà phòng thí nghiệm khó tái tạo.

Kỹ năng số và năng lực phòng vệ trước lừa đảo trên không gian mạng

Nội dung cụ thể đầu tiên mà hai đơn vị cam kết triển khai là phong trào "Bình dân học vụ số". Hai bên phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử, đồng thời nâng cao nhận thức cùng kỹ năng phòng, chống các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Phần nhiệm vụ này chạm đúng điểm yếu phổ biến của quá trình số hóa dịch vụ công. Hạ tầng và phần mềm thường sẵn sàng trước, còn năng lực sử dụng của người dân lại đi sau. Kim Liên là địa bàn có nhiều khu tập thể cũ, tỷ lệ người cao tuổi cao, nên khoảng cách kỹ năng số giữa các nhóm cư dân càng rõ.

Nhóm người cao tuổi cũng là mục tiêu ưa thích của các đường dây lừa đảo trực tuyến, từ giả danh cơ quan công an, cán bộ thuế cho tới dụ dỗ đầu tư tài chính qua ứng dụng. Việc đưa nội dung phòng, chống lừa đảo mạng vào một chương trình phối hợp chính thức giữa chính quyền và trường đại học cho thấy hai bên nhìn nhận an toàn thông tin như một cấu phần bắt buộc của chuyển đổi số, chứ không phải phần bổ sung.

Lực lượng sinh viên tình nguyện có thể trở thành đội ngũ hướng dẫn trực tiếp tại tổ dân phố. Họ hiểu công nghệ, có mặt ngay trên địa bàn và đủ kiên nhẫn để cầm tay chỉ việc cho từng người dân, đó là cách làm mà các đợt tập huấn tập trung khó đạt hiệu quả tương đương.

Lộ trình triển khai 22 nội dung và cơ chế đánh giá kết quả

Đại diện các đơn vị tham gia Lễ ký kết. Ảnh Phường Kim Liên
Đại diện UBND phường Kim Liên và Trường Đại học Thủy Lợi ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030. Ảnh Phường Kim Liên

Ba nhóm nhiệm vụ còn lại trải rộng từ an ninh trật tự tới môi trường đô thị. Hai đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cùng nhau xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt an toàn.

Trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và an sinh xã hội, hai bên đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, hiến máu tình nguyện, chăm lo gia đình chính sách, người có công và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm nhiệm vụ môi trường tập trung vào vệ sinh, chỉnh trang khu vực quanh Trường Đại học Thủy Lợi và vườn hoa Kim Liên, tuyên truyền giảm rác thải nhựa, xây dựng không gian xanh và văn minh.

Điểm khiến chương trình này khác nhiều bản ghi nhớ hợp tác thông thường nằm ở lộ trình. Ngay trong quý III/2026, UBND phường Kim Liên và Trường Đại học Thủy Lợi thành lập tổ công tác, phân công đầu mối phụ trách và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho 22 nội dung thuộc bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Hai bên ấn định mốc sơ kết vào quý I/2028 và mốc tổng kết trong khoảng cuối năm 2029 đến đầu năm 2030. Các mốc thời gian này tạo cơ sở đánh giá hiệu quả thực hiện và mở rộng nội dung hợp tác cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời buộc mỗi bên phải báo cáo tiến độ thay vì để văn bản nằm yên sau lễ ký.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ tin tưởng chương trình phối hợp mở ra giai đoạn hợp tác mới với nhiều kết quả thiết thực, phát huy tối đa nguồn lực, trí tuệ và năng lực chuyên môn của mỗi bên. Hai đơn vị cùng xác định việc phối hợp không chỉ phục vụ nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần xây dựng Kim Liên thành địa bàn văn minh, hiện đại, an toàn và đáng sống.

Nhìn rộng hơn, cách làm của Kim Liên gợi mở một hướng triển khai chuyển đổi số ở cấp cơ sở mà nhiều phường, xã khác có thể tham khảo. Hà Nội tập trung dày đặc các trường đại học kỹ thuật, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Mỗi cơ sở đó đều nằm trên địa bàn một phường cụ thể, và mối quan hệ giữa hai bên lâu nay chủ yếu dừng ở quản lý hành chính.

Chuyển mối quan hệ đó thành hợp tác chuyên môn có ràng buộc tiến độ là cách khai thác nguồn lực sẵn có mà không cần thêm ngân sách lớn. Nếu 22 nội dung được cụ thể hóa thành sản phẩm đo đếm được, từ số lượt người dân biết dùng dịch vụ công trực tuyến tới số vụ lừa đảo mạng ngăn chặn kịp thời, chương trình phối hợp giữa phường Kim Liên và Trường Đại học Thủy Lợi sẽ trở thành mô hình có giá trị nhân rộng.

Trường Đại học Thủy Lợi chuyển đổi số phường Kim Liên Chính quyền số Bình dân học vụ số kỹ năng số cho người dân chương trình phối hợp 2026–2030

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Kim TT/AVPL 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,400 ▼100K 14,780 ▼120K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 ▼100K 13,500 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,250 ▼100K 13,450 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼100K 14,300 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼100K 14,250 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼100K 14,230 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Hà Nội - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đà Nẵng - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Miền Tây - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Tây Nguyên - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,700 ▼1300K 147,700 ▼1300K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,540 ▼150K 14,840 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼100K 14,800 ▼100K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 ▼100K 14,690 ▼100K
Trang sức 99.99 14,000 ▼100K 14,700 ▼100K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 ▼15K 14,842 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 ▼15K 14,843 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,444 ▼20K 1,479 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,444 ▼20K 148 ▼1347K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,419 ▼20K 1,459 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1486K 144,455 ▼1486K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼1125K 109,586 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼1020K 99,372 ▼1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼915K 89,158 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼875K 85,218 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼626K 60,996 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 ▼15K 1,484 ▼15K
Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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AUD 17664 17937 18509
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EUR 29299 29519 30596
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Cập nhật: 13/07/2026 11:00
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